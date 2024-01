Peggy Gou, Dj surcoreana, se presentará por primera vez en Colombia en La Solar 2024

El Festival La Solar 2024, uno de los eventos más importantes de música en Medellín, será el escenario de ritmos electrónicos, urbanos y alternativos. En el pasado 2 de noviembre de 2023, se anunció el variado cartel de artistas que se presentarán en el Parque Norte de la ciudad.



Entre las nuevas propuestas viene el debut de la DJ surcoreana, Peggy Gou, en Colombia. Medellín vibrará al son de grandes éxitos como It Goes Like Nanana, Starry Night y I Go.



Peggy Gou es reconocida a nivel mundial por su trabajo como DJ, cantante, compositora y productora discográfica. Se convirtió en la primera DJ coreana en tocar en el club nocturno más exclusivo de Berlín, Berghain. Además, ha participado en festivales mundiales como Coachella, Glastonbury, Primavera Sound, entre otros.



“Las diferentes rutas de la artista en sus tours por el mundo no se alineaban con nuestras posibilidades. Sin embargo, la conversación de La Solar 2024 nos generó la mayor alegría cuando en octubre recibimos por fin el correo de confirmación”, explica Carlos Franco, CEO de Breakfast Club, el grupo organizador.



Junto a la reconocida Dj, llegarán más de 50 artistas el próximo 16 y 17 de febrero en el Parque Norte de la capital antioqueña, lugar donde, durante 16 horas, se reunirán los principales exponentes de géneros como el reguetón, el rap y la electrónica.

La Solar trae por primera vez a Colombia a más artistas

Esta edición del Festival 'más caliente del planeta', promete una programación con grandes novedades. En el 2024 se presentará por primera vez en Colombia el dúo estadounidense The Chainsmokers reconocido por sus éxitos Something Just Like This, Closer, Don’t Let me Down, entre otros. De igual forma, debutan en el país el mexicano Adriel Favela, el DJ Alok, el rapero Channel Tres y Kasablanca.



Por su parte, para el productor argentino Bizarrap, el rapero Sen Senra, Tokischa, el DJ noruego Alan Walker, el dúo ucraniano Artbat y el DJ inglés Jonas Blue será la primera vez que se presenten en la ciudad de la eterna primavera.

De igual forma, los siguientes artistas vuelven a Medellín y debutan en La Solar 2024: Disclosure, Tiësto, Yandel, Paulina Rubio- quien regresa luego de 13 años-, Tito el Bambino, Baby Rasta y Gringo, y Natalia Paris. Además, se presenta por segunda vez en el Festival, el rapero Álvaro Díaz.



El Festival La Solar espera grandes despliegues de efectos especiales para lograr shows épicos a la altura de los 60 artistas que se presentarán en 2024, de estos, 22 son nacionales, en su mayoría de Medellín.



“Alrededor de 40 invitados internacionales hacen parte del cartel, provienen de países como Holanda, Puerto Rico, Estados Unidos, Alemania, República Dominicana, Egipto, Argentina, Corea del Sur, Brasil, Ucrania, México, España y más; lo que nos permite seguir posicionando a Medellín como la capital del entretenimiento en Colombia”, afirmó Franco.

En esta oportunidad, se esperan a más de 45.000 asistentes que podrán disfrutar de todos los artistas.



Sin embargo, además de música, en el Festival se podrán encontrar atracciones mecánicas del Parque Norte, activaciones de marcas y stages especiales. “Constantemente estamos asistiendo a festivales en todo el mundo para traer las mejores ideas y conceptos para que los asistentes, además de vibrar con sus artistas favoritos, se diviertan con experiencias de primer nivel”, agregó el CEO de Breakfast Club.

Las entradas para el evento continúan estando disponibles la compra de boletas en la página web oficial La Tiquetería. Tenga en cuenta que en cada día del evento se tendrán a la venta al público, aproximadamente, 14.500 boletas, el valor de ingreso no incluye bebidas ni comidas.

*Realizado con información de notas de prensa

Redacción El Tiempo.

