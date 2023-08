La primera relación con las palabras y las narraciones que tuvo el escritor y editor barranquillero Pedro Carlos Lemus (1995) en su infancia no fue, de manera palpable, con los libros sino a través de las canciones. Se aprendía todas las baladas de plancha que su mamá ponía en la casa mientras hacía aseo, arreglaba la ropa o cocinaba.



Esa idea atraviesa, de alguna manera, ‘Lo llamaré amor’, la novela con la que Lemus hace su debut en la literatura nacional, que desde el mismo título se aventura a plantear de lo que versará la trama: aquellos amores que marcan a la gente o que son idealizados.

“Creo que a veces muchas personas estamos obstinadas en tener un gran amor, que viene también relacionado con las canciones que escuchamos, la telenovelas que vimos y toda esa educación sentimental de la infancia y la adolescencia”, explica el autor, quien se formó como literato en la Universidad de los Andes de Bogotá.



Esa necesidad de amor que muchos sienten, el autor la explica, de manera jocosa, con una imagen su niñez. “Yo me aprendí tantas baladas románticas de niño, que casi rogaba porque alguien me rompiera el corazón, porque me sentía un hipócrita al cantar tantas canciones de desamor, y en realidad no me había pasado nada cercano”, explica.



Algo que Pedro, el ‘alter ego’ del autor -que protagoniza la novela-, sí padecerá en la adultez, cuando su amor idealizado (Simón) lo abandone. Este amor dialoga, a lo largo de la historia, con otro clave en la vida del protagonista: el de la madre incondicional.

“Al decir ‘lo llamaré amor’ se puede entender como un intento de nombrar, que permite leer la historia y que el lector decida qué de lo que ve es amor. Ahí puede haber coincidencias de los episodios entre la madre y con Simón. Para mí era importante que no pasara por la afirmación”, explica el autor.



A esto se une el interés de Lemus, también, por subrayar ese énfasis en el desamor, desde el mismo ejercicio de la escritura. Y cómo, muchas veces, se escogen relaciones que a lo mejor no tienen ningún futuro o en las que las personas no quieren estar, solo por poder llamar a “algo” amor.



“Escribir para existir. Por un lado están las canciones de amor del protagonista sin tener a quién cantárselas. Y por otro lado, esa misma persona que vivió una historia de amor y que la escribe para que haya pasado. Es decir, si no pasa por la escritura no existe”, explica autor.



“En esta novela creo que efectivamente hay una idea de ese amor que puede idealizarse porque no sucede. Y creo que en ese sentido, lo que apareció para mí en la escritura fue el mismo texto. A falta de ese amor, lo que el protagonista decide hacer es escribir la historia de ese amor. Hasta tal punto que en determinado momento deja de importar lo que habría sido ese amor y cobra más relevancia el texto. En el desamor se encuentra el texto”, agrega.

Regreso a la infancia

Junto a la voz del Pedro adulto, gana protagonismo la del ‘yo’ niño, que le permite al autor contar la infancia, como un territorio clave en la vida de todos, algo en lo que también quería reflexionar Lemus, junto con la idea del “amor”.



“El personaje tiene mucho de mí, claro. En especial ese interés por los textos. Yo era un niño al que le gustaban los textos, pero no me consideraba muy lector, como otros autores que devoraron bibliotecas en su adolescencia; porque mi relación con las palabras empezó en realidad con las canciones y luego con las telenovelas”, comenta el autor.



Y ocurrió, como le pasa al protagonista del libro -y a tantos otros escritores en la vida- porque en su casa antes que libros, había que suplir otras necesidades de la vida. Lo que, de paso, se conecta con otra idea que desarrolla la novela sobre la relación también con los objetos.

Lemus también es editor literario. Foto: César Melgarejo/EL TIEMPO

“A mí me interesaba mucho cómo uno crece sin libros, y en la novela también está puesto, sin objetos. Cómo hay casas en las que hay una acumulación de objetos a lo largo del tiempo (de generación en generación) y cómo hay casas que tienen lo necesario para vivir cómodamente. Y cómo a veces los libros no eran una cosa que se considerara necesaria para vivir”, comenta Lemus. Algo que se opone a su vida actual y su experiencia como editor literario.



De esta manera, el autor aprovecha para discurrir sobre cómo los seres humanos crecen y la manera como se relacionan en la adultez con ese pasado y con los objetos. “Y cómo hay circunstancias que muestran -anota Lemus- esas faltas que uno ha tenido, pero de las que no se es consciente. Es decir: ¿cuándo me hice consciente de que yo no había vivido rodeado de bibliotecas enormes?”. En su caso, el autor comenta que lo tuvo claro cuando conoció en su época universitaria a compañeros suyos que habían crecido rodeados de grandes bibliotecas familiares.



El Pedro adulto regresa una y otra vez a la infancia a lo largo de la narración. Bien sea en segunda o en tercera persona. Una tensión que su creador explica como determinante, para entender la vida del protagonista, y en últimas la de todos los seres humanos.



“Saber quién fuimos en la infancia sí es un tema central del resto de la vida, pero en parte porque uno no lo recuerda. Si uno lo recordara, por ejemplo, como recuerda los últimos meses de la vida, podría estar muy tranquilo con ese pasado. Para mí el problema de la infancia, y la razón por la que vuelvo una y otra vez en la novela a ese niño es justamente esa: uno fue ese niño y en gran medida está condicionado por lo que le pasó, que a la vez uno no recuerda bien”, explica Lemus.



Para la escritora Margarita García Robayo, una de las primeras lectoras de esta novela, Lemus logra contar la historia de un joven que ha sido educado “con rigor en la tristeza”.



“Encontrar poesía en el sufrimiento, en la opacidad, en la incomprensión, en la observación melancólica de la ‘pelnitud’ fabulada de los otros es uno de los grandes méritos de esta novela. Como alguien que se disecciona lentamente para estudiar su fragilidad y luego traducirla en imágenes tan bellas como inclementes, ‘Lo llamaré amor’ nos ofrece una mirada sofisticada y escandalosamente conmovedora”, cierra García.



