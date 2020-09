La carrera musical de Pedro Capó después del éxito de 'Calma'

Después de algunos papeles en el cine y en series, y de haber lanzado un álbum versionando temas archiconocidos de Selena, Luis Miguel, Calle 13 o Jon Secada, Pedro Capó se unió a Farruko para hacer la remezcla de una canción que había coescrito unos meses atrás: Calma

.“Fue un momento de honestidad y disfrute (…), es una canción que representa cosas que son muy mías, de bienestar, cosas simples. Habla de mi puertorriqueñidad, de mi Caribe, de la simpleza que es hermosa”.

Capó, un boricua de 39 años y que martilla la R como una L en la conversación que sostiene con este diario, tuvo el más grande éxito con el que fuera su debut internacional. Su creación colectiva, junto al productor George Noriega y Gabriel Édgar González, explotó por el mundo de habla hispana en el 2018 y más tarde conquistó el anglo con la versión en la que participó Alicia Keys.



“Yo estaba feliz y sorprendido de que me hubiera pasado porque no lo estaba buscando”, dice Capó sobre la pegajosa composición que supera los 650 millones de reproducciones en Spotify y cuyo videoclip ya pasó los 2.000 millones de visualizaciones en YouTube. También le dejó dos Grammy Latinos en las categorías de canción del año y mejor fusión/interpretación urbana.

Capó está parado sobre una cima. Pero con la enorme sonrisa que lo ha hecho famoso y que enmarca el tono canela de su piel y sus enormes ojos verdes, habla de Calma como una anécdota, sin la obsesión de perseguir otro éxito ni el temor de haber dejado la vara muy arriba.



“Si algo puedo hacer es avanzar conectado al presente y qué bonito haber tenido esa oportunidad como artista, tener ese éxito fenomenal con una pieza. Así que el sentimiento es de orgullo. Ahora, ¿que si quisiera tener 20 más? ¡Bendito, claro que sí! (Risas)”.

Su nuevo álbum Munay, que fue lanzado el viernes 18 de septiembre, incluye canciones inéditas como Buena suerte y La sábana y los pies, los dos primeros lanzamientos.



El videoclip de esta última canción se rodó en pleno encierro por la pandemia, “así que tuvimos que hacer de menos más”, dice el artista. “No teníamos todos los elementos ideales de producción, pero eso se convirtió en una herramienta que nos llevó a jugar más, a ser más creativos. No podíamos tener la modelo en locación, así que la filmamos en otro lugar y la proyectamos en las paredes”.



Acerca de Munay, el boricua explica que “este es un disco de celebración, de agradecimiento al público por el cariño que me han dado”.

Artista de discos

“Yo vengo de esa generación de los discos. Para mí el olor del librito del CD tiene un valor sentimental muy grande. Me considero un artista de discos, de crear un concepto, una pieza completa, una película —cuenta—. Los sencillos te permiten mantener una vigencia, moverte a un nuevo ritmo, pero cuando no haces un disco, ¿cuánto puedes contar en tres minutos? Un álbum es la fotografía del artista en ese momento”.



Siguiendo con esa idea, el retrato que Capó quiere dejar esta vez es sobre el amor en “todas sus capacidades y facetas”. En la producción no solamente se habla del romance, sino del amor patriota, de perdón, del amor sexual, de las relaciones filiales. Musicalmente, juega desde lo caribeño, con toques andinos, colores urbanos y sonidos de la balada más clásica. “Es como una muestra de hacia dónde me dirijo después de este disco”.

Nacido en San Juan en 1980, Pedro Francisco Rodríguez Sosa tenía lo que llaman la ‘vena artística’. Nieto del legendario compositor y cantante Bobby Capó (de quien tomó su apellido artístico) y criado en una familia de músicos y artistas, Pedro Capó siguió el camino de la mayoría de los de su casa y se dedicó a actuar y a componer canciones.



“Escribir e interpretar están conectados porque vienen del mismo lado, pero son dos animales diferentes. (…) Lo de la composición es un poquito más puro, estás creando de la nada, es algo terapéutico, emocionante, es de mis espacios favoritos. Como compositor hago algo y lo suelto, juego a ser otra persona”, explica el coautor de letras de canciones tan conocidas como La mordidita, de Ricky Martin, un detalle que muchos desconocen.

En algún momento quiere volver a la actuación. Muchos colombianos lo recuerdan en la película Paraíso Travel, del director Simón Brand, como Giovanni, un dominicano que se hace amigo del personaje principal (interpretado por Aldemar Correa) y le ayuda a sobrevivir en Nueva York. Pero, por ahora, es “la música la que tiene protagonismo en mi vida”.



“Siempre que estoy actuando le meto toda la energía al proyecto y cuando hago música, pues igual. Hay que darle ese respeto, su espacio a cada una”, explica.



Capó también ha compartido en varias canciones con artistas colombianos como Santiago Cruz, Shakira, Camilo Echeverry, Reykon y, recientemente, con Monsieur Periné.

Mientras la escena musical se esclarece en estos tiempos de pandemia y se concreta su regreso a los escenarios, Capó comparte con su esposa, Jessica Rodríguez, y sus tres hijos, Salvador Paz, Bobby Sol y Jahví Coamex.



“Ando como todo el mundo, adaptándome, metiéndole a la creatividad, pasando tiempo bonito en familia, descansando, cocinando… ajá y limpiando... Hay que buscarle el lado bonito, amable, a todo esto”, concluye, riéndose.

