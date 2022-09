A veces, Pedro Aznar siente que ha vivido cinco vidas distintas. Mientras sus amigos del colegio pensaban en jugar fútbol o en la tarea de matemáticas, él estaba montado en el escenario con sus compañeros de Madre Atómica, el primer grupo que lo acogió. Tenía 14 años, en aquel 1974, dos años antes de la dictadura militar en Argentina.



A los 19, Charly García le ofreció ser el bajista de su nuevo grupo. Ambos se reunieron en São Paulo con Óscar Moro y David Lebón para fundar Serú Girán, uno de los grupos icónicos del rock argentino de los años 70. Los diez discos que grabó con la banda –incluyendo los ‘en vivo’– fueron para él como un laboratorio musical que lo obligó a intensificar su búsqueda de un sonido propio.

Una noche, agarró unas tenazas y comenzó a arrancar los trastes de su bajo. La idea vino después de escuchar al bajista estadounidense Jaco Pastorius, que había hecho lo mismo años antes con la esperanza de conseguir el timbre limpio y grave de un contrabajo. A Pedro lo cautivó de inmediato ese sonido y uno por uno los fue quitando hasta que todo el diapasón quedó limpio. Cuando terminó, tocó una melodía que lo hizo pensar que por fin había encontrado el vehículo ideal para su proyecto musical.



En 1983, Charly García le dijo que había escrito unas líneas para su bajo sin trastes y que quería que las tocara para su nuevo disco, 'Clics modernos'. Él se rió y le dijo que ya no hacía eso. Después de un tiempo tocando el instrumento de Pastorius, pensó que era momento de encontrar algo que fuera realmente suyo.



Aznar ha grabado 21 discos como solista en los que ha incluido colaboraciones con artistas como Mercedes Sosa y Manuel García, reversiones de clásicos de The Beatles como 'Because' y 'I am the Walrus' y hasta poemas musicalizados de Jorge Luis Borges y Hugo Mujica. Además, ha participado en otras producciones icónicas del rock como Canción animal, de Soda Stereo, y ha compuesto la música para una decena de películas.



Aznar se presentará el 10 y el 11 de septiembre en el Teatro Colsubsidio junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Cuéntenos acerca del formato que trae para este espectáculo en Bogotá.



Es música de toda mi discografía que seleccioné pasando por todas las épocas y, en la mayoría de los casos, son reversiones muy diferentes a las originales, pero a la vez respetuosas del espíritu de cada canción. Además, es un placer muy grande porque nos entendimos a las mil maravillas con Jaime Jaramillo Arias, el arreglista encargado.

Su carrera es de alrededor de 50 años, ¿cómo seleccionó las canciones para este concierto?



Lo que primó como criterio fue que no faltaran las canciones que son más clásicas de mi repertorio, las que el público quiere escuchar. Pero fui entremezclando canciones que son de mis favoritas y canciones que yo sabía que se iban a beneficiar mucho del tratamiento con la orquesta.

¿Cómo cree que crece una canción cuando es acompañada por una orquesta filarmónica?

En muchos casos las canciones crecieron inmensamente con estos arreglos y creo que van a sorprender muy gratamente. La orquesta logra descubrir ángulos distintos de las canciones y apoyan el mensaje de las letras desde un lado muy interesante. Me alegra porque va a ser un nuevo enfoque para mí en la música que vengo tocando desde hace tantísimos años.



Lo otro que hablamos con Jaime es qué instrumentos quería tocar yo y le dije que quería que mi aporte instrumental fuera acotado, en cierta forma. Yo principalmente quería ser el cantante, a la manera de los grandes baladistas de jazz.



Por ende, voy a tocar en lugares selectos del concierto algunos instrumentos, pero en otros soy solamente el cantante, cosa que me entusiasma mucho porque me permite además trabajar la interpretación vocal desde un lugar mucho más profundo.

Siempre ha sido un músico muy versátil y eso le permitió aportarles a otros artistas muy talentosos, pero a la vez muy distintos como Pat Metheny, Charly García o Raúl Porchetto. ¿Cómo se articula una mente que siempre está saltando entre géneros?



Siempre he pensado que la música es una sola y hay música de calidad en todos los estilos. La prioridad para mí es hacer música de la mejor manera posible.



Es como si los estilos fueran distintas cocinas de distintos países del mundo y yo soy un 'gourmet' que se deleita con la buena cocina. Si es italiana, española o colombiana, no importa; lo importante es que sea cocina de autor.

Ha dicho que ahora utiliza el rock de una manera más metafórica, tanto así que ha calificado a artistas como Vivaldi o Mercedes Sosa como rock. ¿Para usted qué es el rock?



El profesionalismo y la calidad del sonido son herramientas, pero en el centro de todo lo que tiene que haber es una obra de arte que conmueva, nada menos.

Digo que el rock es una actitud desafiante de las normas establecidas. Es una rebeldía que se canta. Es un estado de hambre espiritual constante. Por eso digo que Mozart o Vivaldi o Mercedes Sosa son rock, porque en esos músicos y en esa música uno encuentra todas esas características. Encuentras mensaje social, inteligencia, sensibilidad, rebeldía, cosas que motivan a descubrir cosas nuevas. Para mí ese es el espíritu del rock y siempre lo ha sido.

Hay muchos artistas que exploran el rock desde lo errático y lo caótico. ¿Cómo se ve usted articulado en esa escena siendo un artista que busca la pureza del sonido?

Creo que se ha construido un mito sobre mí que no es del todo cierto y es esta idea del profesionalismo y la búsqueda exhaustiva de la pureza del sonido. Si bien son cosas que hacen parte del cómo hago lo que hago –por eso digo que ‘en parte’ no es cierto–, no es mi norte: es emocionar con la música y eso está enraizado en la idea de contar una historia; una historia del alma. La música tiene que proyectarse de corazón a corazón; si no, no tiene sentido, no mueve nada, no cambia nada, no hace nada.

El arte en su vida no está solo en la música, también está en la pasión por el vino, la fotografía y la poesía. ¿Cómo cree que todo eso le ayuda a construirse como músico?

Creo que la base de todo eso es la poesía. Todo artista necesita tener primero una mirada poética del mundo para después volcarlo en su disciplina. Por eso me puedo dedicar a la música, a hacer vino, a sacar fotografías, a escribir, pero en realidad lo que alimenta todo eso es una mirada poética que atraviesa todas esas disciplinas.

Sobre eso, ha hablado antes de una conversación que tuvo con Egberto Gismonti en la que él dijo que lo realmente importante era ‘el hecho artístico’. Para usted, ¿en dónde radica ese hecho artístico?



Gismonti es uno de mis artistas amados y siempre ha sido para mí un norte como creador. Él ese día me dijo que no sintonizaba con la idea de la improvisación al estilo jazzístico, sino que lo que buscaba era el ‘hecho creativo’. Eso para mí fue sorprendente, como una nueva ventana que se abría al mundo artístico.



A partir de ahí pasé a escuchar su música con otro oído distinto y empecé a prestar atención a otras cosas: a esta idea del conmover. Muchas veces he escuchado jazzistas que son verdaderamente brillantes en sus instrumentos, pero que no me conmueven.

En una edición de la revista ‘Pelo’ de 1982 dice: “La música de Aznar nunca será popular porque sus parámetros pasan por la técnica antes que la apelación emocional, la que conmueve al oyente”. ¿Qué cree que pasó?

Creo que el periodista ahí estaba haciendo futurología de la obra de un jovencito de 22 años. Yo todavía estaba muy verde, apenas me estaba construyendo y faltaba mucho camino por hacer. Pero felizmente hoy puedo decir que eso que dijo ese periodista es exactamente lo opuesto a lo que acabo de decir. Creo que mi música conmueve y que es en definitiva un hecho artístico y no un ejercicio del virtuosismo.

Alguna vez estaba hablando de la época de Serú Girán y se describió a usted mismo como un ‘cachorro malvado’. ¿Por qué?

Fue una situación muy rara. Ese cachorro cayó en medio de tres artistas ya consagrados que todo el mundo conocía y adoraba que, además, eran diez años mayores que él. Yo venía de un mundo más experimental, más 'underground'.



Mi función fue tremendamente disruptiva porque yo traía un elemento nuevo y venía a desafiar a estos tiburones. Yo había crecido escuchándolos a los tres y amaba su música, pero tenía que cometer una especie de parricidio para poder llegar a ser un par con ellos. Tuve que matar a esos ídolos que había creado para poder sentarme a la misma mesa.



No fue fácil y a ellos siempre les doy el crédito de que lo tomaron con muchísimo buen humor. Siempre tuvieron una actitud de ‘qué bueno que esté este cachorro travieso ante nosotros porque esto nos va a traer buenas cosas’.

La música que crearon junto con Charly García tuvo un tremendo impacto en toda Latinoamérica. ¿Cómo ha sido compartir la música con él?

A Charly lo considero un hermano mayor. Es alguien con quien tenemos una tremenda complicidad musical y humana, tenemos un código de humor muy bueno –nos reímos mucho cuando estamos juntos– y además tenemos una chispa creativa imparable. Cuando nos juntamos la música fluye a borbotones y es algo que ni siquiera hay que pensarlo, es espontáneo.



Se dio desde el primer momento, desde que nos conocimos en 1978 hasta hoy. En Serú Girán no teníamos ese peso de ‘dejar un legado’ sobre nuestras espaldas. Hacíamos lo que nos gustaba hacer y yo creo que una parte muy importante de la dinámica interna del grupo era que nos desafiamos mutuamente.

El 11 de septiembre de 1982 presentó su primer álbum como solista. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que le han dejado tantos años de carrera musical?

Que lo único verdaderamente importante que uno puede hacer es ser fiel a su intuición y seguir el camino que dicta el corazón. Lo que digan los demás es problema de los demás.