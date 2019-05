'Tanto sencillo hace que la música se vuelva de consumo rápido'

La voz de Edna Lorena Arcila Rodríguez tiene un tono particular, con un rango que le permitiría ser cantante lírica. Pero ahí no para su talento: escribe todas sus canciones, que por lo general nacen de sus propias experiencias y sentimientos, y se encarga de los arreglos junto con sus productores. Y se enorgullece incluso de llevar las cuentas de su empresa musical. Por el nombre, tal vez no identifique que estamos hablando de Pedrina, la cantante bogotana.

“Me gusta mucho ver mi música no solo como un arte y como una cosa romantizada, sino como algo muy aterrizado, porque los artistas vivimos en un mundo en el que pagamos impuestos, servicios, como todos los demás. Así que como artista independiente, para mí es un orgullo poder decir que yo misma administro mi empresa, mi negocio, no me desentiendo de las cosas que son aburridas; al contrario, quiero aprender y lidero mi equipo”.

La voz de Pedrina es contundente. La otrora integrante de Pedrina y Río –junto a su exprofesor de canto– es solista desde marzo del año pasado, luego de “un proceso que para un artista que ha estado en agrupaciones nunca ha sido fácil”.



Después de los éxitos que como dúo lograron en su álbum Canciones sin ropa –especialmente con el tema Enamorada– y de sus conquistas en festivales como Hermoso Ruido, Rock al Parque, Vive Latino y South by Southwest, Pedrina se sigue posicionando como una voz del pop alternativo que de a poco, y gracias a sus composiciones, se ha convertido en una imagen del empoderamiento femenino.

“Yo he sido muy cuidadosa, porque no quiero ser abanderada de una causa que hace mucho lideran otras personas y de lo que uno no tiene tanto conocimiento. Así que empecé a hacer conciencia de este tema a través de las letras de mis canciones. Enamorada, por ejemplo, es una declaración de amor de una chica a un hombre”, cuenta la artista que a finales de abril presentó el videoclip de su Háblame, nuevo sencillo del álbum Prisma.



Este año avanza a pasos agigantados para la carrera de la bogotana, pues luego de su presentación en el pasado Estéreo Pícnic, su proyecto musical visitará este mayo varias ciudades de España (Madrid, Sevilla, Murcia, Donostia y Barcelona) y México (Querétaro, Ciudad de México, Toluca, Puebla y Guadalajara).

En una escena musical en la que se calcula que cada semana se estrenan 150.000 canciones en las plataformas online del mundo, Pedrina se aferra no solo a sonidos tradicionales para fusionar sus canciones –como el bolero, el jazz y la bossa nova–, sino que apuesta por un modelo de álbum y gira.



“Esa cantidad de sencillos hacen que la música se vuelva de consumo rápido, que sea efímera. Hay tanta oferta que la gente no tiene tiempo de digerirla y, al final, solo sobresalen quienes tienen la maquinaria y el músculo financiero para comercializar y competir. Me da un poco de nostalgia no tanto por el formato del disco, sino por el valor que como seres humanos le estamos dando a la música”, concluye.

REDACCIÓN CULTURA​@CulturaET