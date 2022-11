Back to the Game se llama la nueva producción discográfica del cantante argentino, quien no ha escatimado esfuerzos para un regreso monumental al mercado de la música. Tras un silencio marcado por tensiones con su anterior discográfica, Londra presentará este 23 de noviembre este disco, que tiene invitados poderosos dentro del mundo del pop y hasta del rock.

Uno de ellos es Travis Baker, famoso por ser el baterista de la banda Blink 182 (que ha regresado al ruedo y será parte de la nueva edición del Festival Estéreo Picnic en Colombia en el 2023) y que además es el esposo de Kourtney Kardashian.

Precisamente, como adelanto, ya se lanzó el sencillo ‘Nublado’, que revela el resultado de la formula Londra-Baker, que se alimenta de una poderosa inyección de energía y fuerza a esta nueva versión del éxito de argentino.



Lo que demuestra la versatilidad del rapero, que ya mostró esa característica en la indiscutible canción de pop ‘Noche de novela’, junto al cantante británico Ed Sheeran. Londra también probó las mieles del reggaetón con ‘Julieta’ y dejó ver el resultado con el productor Timbaland en el tema ‘Toc Toc’.



Paulo Londra y Ed Sheeran crearon 'Noche de novela'.

“Este es de Paulo para los que estuvieron siempre, desde que iba a la plaza con Joaco hasta cruzarme por segunda vez con Ed Sheeran, mientras uno siga su pasión nada lo frenará, así que bienvenido al club”, fue parte del mensaje de Londra en Instagram como un bocado de lo que propone Back to the Game, algo así como ‘De regreso al juego’ en español. Un título perfecto para el presente del artista.



