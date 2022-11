El cantante argentino Paulo Londra sorprendió a sus seguidores con 'The World is Yours to Take', la nueva canción que formará parte de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA 2022.



La canción, que ya se encuentra disponible en Spotify, también tiene la interpretación de Lil Baby. Además, Budweiser colaboró con el cantante en la construcción de su video oficial.



El artista argentino aprovechó también para enviarle un mensaje patriota al mundo y dijo: "El balón al diez para que se arme otro lío”, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Argentina en este mundial y sobre todo la fe que está puesta en Messi para ganar el torneo.



"Mañana. 00h Argentina. 3 de los artistas más importantes del mundo. La canción oficial de la FIFA WORLD CUP 2022 #TheWorldIsYoursToTake está llegando", escribió la compañía cervecera en su cuenta de Instagram.



