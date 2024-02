Paulina Rubio vuelve a Colombia con sus más grandes éxitos: 'Voy a dar mucho amor'

Paulina Rubio es sinónimo de la cultura pop en la industria musical de América Latina. Su nombre es repetido por millones de personas en este lado del mundo, gracias a sus cuatro décadas de trayectoria con grandes y exitosas producciones. Es una de las cantantes que ha marcado con su voz a varias generaciones y está de vuelta en Colombia, después de su exitosa presentación en el Festival Cassette, en 2021, en Bogotá.

La reconocida 'chica dorada' es cantante, compositora, actriz y empresaria. Ha vendido más de 20 millones de discos y tienen en promedio 6,8 millones de oyentes mensuales en Spotify. Acumula más de 130 premios y ha sido nominada a los Grammy Latino y Grammy anglo. Billboard ha incluido a varias de sus canciones, como Ni una sola palabra y Don't say goodbye en sus listas globales.

Desde el segundo semestre del año pasado, arrancó su gira 'Camino Golden Hits', con la que recorrió varias ciudades de Estados Unidos y en la que repasa con sus exitosas canciones toda su trayectoria musical. "Nos vamos a reencontrar", dice en entrevista con EL TIEMPO.

Paulina decidió comenzar su recorrido por América Latina en 2024 en Colombia. Se presentará este viernes 16 de febrero en la Movistar Arena de Bogotá, ante más de 13 mil personas, y el sábado 17 de febrero, a las 8:30 p. m., en el Parque Norte de Medellín, en medio del Festival La Solar.

Paulina Rubio, cantante mexicana. Foto: Equipo Paulina Rubio / Prensa TBL Live

Vuelve a Bogotá, ¿cuál es su expectativa?

Feliz de llegar a Bogotá. Me impone muchísimo la arena. Voy a dar mucho amor. Febrero es un mes increíble y ya sé que tampoco hace mucho frío, ¿o sí? Aunque haga frío, los voy a llenar de calor. Llego con muchas ganas. 'Camino Golden Hits' es un concepto que vio la premier en Estados Unidos, en las primeras ciudades, y empezar ahora en Centroamérica, desde Colombia, con ustedes, me da mucha ilusión y ganas.

¿Qué hay de nuevo en el show?

La realidad es que este es un concepto completamente diferente porque voy a unir grandes hits de cuatro décadas. Empezar desde que tenía 7 años, me da la oportunidad de tener un catálogo increíble. Entonces lo puse a concurso a mis fans, para que ellos escogieran qué Paulina quieren ver; la heroína de Ni una sola palabra y Yo no soy esa mujer, o la rocanrolera, la combativa, o la coquetona, la de Dance o la de Don't say goodbye y Baila Casanova. Es un concepto muy orgánico y lo que más quiero es cantar, quemar calorías con mi público. Disfrutar de tanto amor.

Ha sido testigo de varios momentos de la industria musical latinoamericana en cuatro décadas, ¿cómo ve el panorama hoy?

Siempre he visto el panorama impresionante, poderoso, ambicioso, queremos más. El ser latina me llena de orgullo. El ver las nuevas generaciones, me llena de gozo. Yo no pierdo esa picardía, diversión, utilizo la música como medicina del alma, y eso para mí es único. Yo soy un camaleón y así veo a las nuevas generaciones, como yo con mi personalidad poderosa.

¿Cuál es el secreto del éxito?

El amor del público, el disfrutar lo que haces, el no importar lo que diga la gente y seguir adelante.

Las redes sociales se han convertido en una gran ventaja para muchos y desventaja para otros en la industria musical, ¿en su caso cómo se han convertido en aliadas para seguir teniendo vigente su música?

Es que todas son herramientas. Soy muy leal, muy orgánica. Creo mucho en el poder de mi música y de esa forma me he unido mucho con el público.

¿Cuál es el mensaje que hoy con toda su trayectoria ha querido transmitir con su música?

Que todo es posible, que con el amor hay un mejor mañana y que aquí y ahora es el momento.

¿Cuáles son las canciones infaltables en sus conciertos?

Es difícil. Es que una mamá no tiene consentidos (risas). Pero, sin duda, Yo no soy esa mujer, El último adiós, Nada de esto fue un error, Ni rosas ni juguetes, Y yo sigo aquí, Don't say goodbye, Baila Casanova, y así puedo seguir. Lo importante es ir surfeando el concierto y tener momentos para hacer una comunión y disfrutar, y para reencontrarnos.

¿Cómo ve el posicionamiento de las artistas y cantantes mujeres en la industria hoy?

Me encantan. Las amo. Obviamente las anglo están ahí, pero las latinas las veo con esa personalidad que necesitan para estar aquí y llegar para quedarse.

¿Cuáles serían los mayores retos para posicionarse hoy en la industria?

Ser auténtica tiene mucho que ver. Ese es el referente. No tratar de forzarlo. Y creo que eso es lo que está haciendo la nueva generación.

Paulina Rubio 2023 Foto: Equipo Paulina Rubio / Prensa TBL Live

¿Qué opina del feminismo?

Siempre ha existido. Mi bisabuela en su momento lo hizo, mi abuela en la Revolución. Lo veo como un cambio de piel, como una forma de evolución, una forma de crecer, una forma de reivindicarte. Estamos en un momento en el que las mujeres quizás quieren ser más tiempo profesionales, y cuando aún así siguen siendo profesionales, deciden ser madres. Y aunque tienen a su familia, hoy muchas pueden ser la jefa de su propio barco.

¿Cómo ha visto la transformación de lo que se produce y escucha en Colombia?

A mí me encanta. Me gusta Morat, Karol G, Maluma. Pero no puedo dejar de amar a mis contemporáneos, Juanes, Carlos Vives, y así. Es un país que tiene mucho talento.

¿Qué viene para los próximos meses?

Estoy trabajando en un álbum. Estoy trabajando en mi nuevo sencillo que va a salir. Para mí, poder llevar esta gira a México y seguir en Centroamérica, Latinoamérica y luego a España, en verano, será algo de muchos esplendor. Hay muchos proyectos. Y estoy muy agradecida de seguir siendo un recording artist y seguir sacando canciones inéditas cada tres meses. Esa es la industria que yo conozco y en la que quiero existir.

¿Cómo se prepara para la gira?

Esta es la segunda pierna de la gira, que arrancamos en Estados Unidos. Creo que mi disciplina, la forma en la que cuido mi cuerpo y mi garganta, ha sido lo más importante. Mi puesta en escena tiene que ver mucho con un equipo que trabaja conmigo, coreógrafos, creadores y conceptistas, que ellos logran llevar cada canción a otro nivel sobre cada escenario.

¿Habrá alguna sorpresa con algún artista colombiano en sus conciertos?

A mí me encantaría. Vamos a ver qué pasa en un par de días.

