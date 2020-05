Paulina Rubio es demandada por su expareja

Paulina Rubio vuelve a ser noticia, esta vez por una demanda que recibió por parte de su expareja y también cantante Gerardo Bazúa, porque al parecer este no ha podido ver a su hijo de 4 años.



Los hechos se supieron a través de la abogada de Bazúa, Carla Lowry, quien llamó al programa matutino, de México, Venga la alegría.

Eros Bazúa Rubio nació el 5 de marzo de 2016 y es el fruto de la relación de los dos cantantes que empezaron su relación tras conocerse en el programa La Voz México durante el 2012.



Según la abogada de Bazúa, Paulina Rubio no le ha dejado ver el niño a su padre en este 2020 y, en 2019, sólo pudo estar con hijo en dos oportunidades por solo 20 minutos.

Además, Lowry le dijo al programa que la demanda es para que Rubio responda por los derechos del padre, porque al tratar de comunicarse con ella, la cantante no responde.



Recientemente Paulina Rubio estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación tras una dudosa participación del concierto en línea 'Together at home', pues la mexicana hizo un aparición en vivo desde su cuenta de Instagram, pero aparentemente bajo los efectos de alguna droga psicoactiva.