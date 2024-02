Paulina Rubio levantó a sus fanáticos de las sillas en su concierto en Bogotá

El pasado 16 de febrero 'la chica dorada', Paulina Rubio, volvió a Bogotá después de más de dos años sin visitar el país. El público bogotano, que agotó toda la platea del Movistar Arena, la esperaba ansioso en medio de sombreros dorados, capas arcoíris y lentes de corazón. “¡Paulina!, ¡Paulina!, ¡Paulina!” se escuchaba al unísono en el recinto hasta que las luces se apagaron y sólo quedó iluminado el telón, que cayó abajo luego de los primeros cuatro versos de “Causa y efecto”.



Así, después de una gira por Estados Unidos, el 'Golden Hits Tour' dio inicio en la capital de Colombia.

Aunque había silletería numerada los fanáticos de la cantante mexicana no pudieron resistir las ganas de amontonarse y acercarse a la tarima para cantar lo más cerca que pudieran de la artista.



Los visuales eran patrones geométricos coloridos que se movían al ritmo de la música. En el frente del escenario un par de máquinas de humo se activaban con los golpes de la batería, en la que Eddie Vega Azamar, artista de Yucatán, tocaba con tanta energía que debía pedir constantemente que le reacomodaran sus audífonos.

"Estoy preocupada, veo más 'weyes' que mujeres. Siempre somos más mujeres que hombres. Pero no me malinterpreten, estoy emocionada de verlos acá, esta va dedicado a ellos y a ellas"

En la guitarra estaba la argentina Adella Rudnitzky, que bailaba espalda con espalda junto a Paulina.



“¡Prendan las luces que quiero verlos a todos! “ -clamó la cantante a toda la audiencia- “Estoy preocupada, veo más 'weyes' que mujeres. Siempre somos más mujeres que hombres. Pero no me malinterpreten, estoy emocionada de verlos acá, esta va dedicado a ellos y a ellas”.



En pocos segundos la voz de Paulina Rubio fue cubierta por la multitud, que coreó junto a ella los versos de 'Yo no soy esa mujer'.



La interacción con el público fue constante. Le brindó un tequila a “la persona más dorada del público” en medio de 'Dame otro tequila'. Y durante 'Propiedad Privada' lanzó su sombrero negro y brillante al público. El accesorio quedó en manos de Fernando Marín, un diseñador de modas de Caquetá que escucha a Paulina desde los ocho años. Era la primera vez que asistía a un concierto de la cantante. “Es un sueño cumplido”, expresó.

Fernando Marín, asistente al concierto, se convirtió por un breve momento en coprotagonista de la historia. Foto: Loren Buitrago. Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Antes de finalizar la primera parte del concierto las luces se apagaron, y Paulina presentó a uno de sus más grandes amigos: Pipe Bueno subió al escenario para cantar a dúo la canción 'Golpes en el corazón'.



“Siempre había querido cantar contigo, Paulina. Entonces yo te digo hoy, tú me dices rana y yo salto”, dijo el cantante colombiano. “Y yo hoy aquí te digo, Pipe, estás invitado a venir conmigo a México y cantar en el Auditorio”.

Lista de las canciones que interpretó Paulina Rubio

Causa y efecto

Lo haré por ti

Mi nuevo vicio

Nada fue un error

Baila Casanova

Don't Say Goodbye

Boys Will Be Boys

Te quise tanto

Yo no soy esa mujer

Ni rosas ni juguetes

Dame otro tequila

Propiedad privada

El último adiós

Golpes en el corazón

Ni una sola palabra

Sexy Dance

Algo tienes

Y yo sigo aquí

El final del concierto se acercaba, en primera fila una de las fanáticas de la cantante sostuvo en alto un cartel que decía “Pau, eres la mejor” y Paulina se vistió con una capa arcoíris que ondeó y usó para bailar el resto de la noche.



Cerró con 'Y yo sigo aquí' y un mensaje de agradecimiento y amor para su audiencia, el mismo que mantuvo durante todo el concierto: “La música ha cambiado, pero los besos no han cambiado, los abrazos no han cambiado y el amor es universal”.



LOREN SOFÍA BUITRAGO

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO