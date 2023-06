Su apellido de origen belga despista un poco, pero Paula es bogotana, muy bogotana. Como lo son su familia y sus orígenes en la música.



Podría decirse que ha asistido a clases de música desde el vientre materno, dado que su mamá las dictaba para niños cuando estaba embarazada. También fue profesora de Misi, la legendaria compañía de teatro musical, razón por lo cual era natural que Paula diera en esta compañía sus primeros pasos en la música y en los escenarios. Ese entorno, en el que vivió hasta los 11 años, sería el ambiente perfecto para empezar a crear desde lo formal: actuación, canto, clases privadas de piano y largos ensayos para los espectáculos en vivo, que se complementaban con las tertulias musicales que sus padres hacían en casa.

Luego vino lo común para una joven que está explorando desde niña en la música, grupos musicales con amigos, concursos de bandas de colegio y más clases de piano.

Ese camino continuó a la par de sus estudios en psicología. Su experiencia con el teclado la llevó a trabajar con diferentes grupos musicales hasta ser parte del equipo del cantante Esteman para la gira Caótica Belleza del 2016. Desde hace seis años es la tecladista y corista de los Aterciopelados. En la industria es reconocida por ello, pero paralelamente ha construido su proyecto personal que, como dice ella, ha sido lento pero seguro.



Paula es desde hace seis años tecladista y corista de los Aterciopelados. En la industria es reconocida por ello, pero paralelamente ha construido su proyecto personal. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Locación: Jardín Botánico de Bogotá.

Quién soy (Lado a), su primer álbum, es un conjunto de canciones introspectivas que exploran su intimidad y donde escribió letras que, como afirma, fueron la posibilidad de sacar lo que de otra manera no podría decir. Musicalmente hay muchos sonidos de sintetizadores que viven en un ambiente de sonidos de pop alternativo con toques electrónicos. Su segundo álbum, Quién Soy (Lado b), funciona como una continuidad del primero, pero se abre más a la exploración de ritmos como la cumbia y los sonidos urbanos.



Sus estudios en psicología la llevaron a desmenuzar y procesar los duelos con una mirada diferente, casi metódica, de cómo los humanos entendemos las pérdidas. Si bien cada proceso de duelo es único, psicólogos y terapeutas coinciden en definir cinco grandes fases que aplican también para las pérdidas amorosas o comúnmente llamadas “tusas”.



En este nuevo capítulo de su vida personal y musical, Paula explora las cinco etapas –según el modelo Kübler-Ross– con cinco canciones, una para cada fase. Mariposas negras, la primera, viaja en el vacío de la negación por la pérdida; Salirme a tiempo expone la ira; La torre, que da el título al EP, navega en la depresión y está inspirada en la lectura del tarot en la que la carta de La Torre representa cómo ante nuestros ojos se derrumba todo lo que se ha construido en una relación sin poderse evitar, pero también donde se reconstruye desde las ruinas; Qué más quieres de mí, en la secuencia, es la negociación. Y para finalizar, Todo en mí, que representa el momento de la luz después del camino de oscuridad del duelo.



¿Qué tan difícil ha sido encontrar el sonido propio cuando la reconocen por trabajar con otros artistas?



Soy la tecladista de Aterciopelados, pero paralelamente he estado trabajando en mi proyecto personal. Con ellos estoy desde el 2017, el mismo año que lancé mi primera canción como solista. Mi tiempo se divide entre las giras con ellos y enfocarme en lo que soy. Ha sido lento pero de un tiempo para acá mi foco está en que la gente sepa quién soy yo.



En este nuevo capítulo de su vida personal y musical, Paula explora las cinco etapas del duelo con cinco canciones, una para cada fase. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Locación: Jardín Botánico de Bogotá.

Siendo Aterciopelados una banda con tanto recorrido, ¿qué le ha aportado a su carrera como solista girar con ellos?



Ha sido una escuela muy importante en mi carrera y en mi vida. Andrea es tremendo ejemplo, Héctor también. Me ha ayudado a aprender de todo lo que hay detrás de un show, de un proyecto, cómo funciona una gira. También de dar el 100 % en cada show, así estén solo tus papás mirándote o la ciudad entera. Soy muy tímida y con esta experiencia me he soltado, me he permitido ser más vulnerable y eso a la vez me ha hecho más fuerte en el escenario.

Llama la atención que en pocos años ha producido dos álbumes y ahora el EP que está a punto de lanzar, en medio de una industria donde la tendencia es trabajar a partir de sencillos que en muchos casos no están conectados. ¿Por qué seguir apostando por el álbum?

​

Realmente empecé canción por canción, primero con una canción e inglés, y cuando vi había cinco canciones que ya hablaban de mi estilo, y otras que tenían un riesgo en lo que no había explorado interiormente. Decidí sacar un álbum porque tengo un cariño especial por los elementos físicos y siempre soñé tener un disco con una bonita impresión, prensado, que fuera un elemento valioso de tener y en el que, además, pudiera mostrar el lado a y el b de quién soy.



¿Cómo es la forma en que expresa el desamor en su música desde el punto de vista femenino?



De un tiempo para acá la forma en la que las mujeres nos decimos y lo que nos permitimos expresar ha cambiado. Siento que cada vez más nos importa más el amor propio y buscar la plenitud. Si una persona no me está brindando la posibilidad de sentirme libre siendo yo misma, sin sentirme juzgada, puedo encontrar la felicidad en mí, en mis amistades, familia o en espacios que no necesariamente es la pareja. Esa necesidad cambia la narrativa en la que además está la compañía de otras mujeres.



Como cantautora está en un camino que no transita sola. Háblenos del colectivo que conforma con otras mujeres. ¿Cómo nació y cuál es el propósito?

​

El Colectivo de Fuego es una agrupación de mujeres cantantes y compositoras que nos juntamos con el fin de ir en contra de la idea de que las mujeres están en competencia y acompañarnos en la soledad en la que cada una se sentía en la industria. Yo estuve como un año en solitario trabajando en mi música hasta que por una colaboración conecté con este grupo de mujeres y empezamos a compartir experiencias en las que nos dimos cuenta de que estamos conectadas y que juntas podemos ser más fuertes. Es una nueva forma de trabajar en la industria. Estamos haciendo un disco y nos apoyamos en nuestros proyectos individuales.



ANDREA MORENO - Fotografía EL TIEMPO

INSTAGRAM: @andreamorenoph



Agradecimiento especial al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.