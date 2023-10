Paula Pera sigue escribiendo la historia del ‘Nostalgia Pop’ con nuevo sencillo

El pasado jueves por la noche, en medio de sus seguidores/as más fieles que acudieron al llamado a un evento privado en The Spot for Living en el centro de la capital, Paula Pera y el Fin de los Tiempos presentaron 'Enero', el que será el último sencillo del año y de su álbum debut. EL TIEMPO conversó con Paula Pedraza, líder, compositora y vocalista de esta agrupación cuyo arte se sustenta en la nostalgia y una profunda sentimentalidad.



(Vea también: Nicolás y los Fumadores: un fenómeno independiente en el rock bogotano con 'casa llena').

¿Cómo fue que un crucero definió lo que hoy es 'Paula Pera y el fin de los Tiempos'?



Cuando terminé de estudiar música estaba "rayada" con el hecho de ser artista y no quería dedicarme más a eso. Me dediqué entonces a la gestión cultural y fui mánager de Nicolás y los Fumadores. Después, un amigo me convenció de ir a un crucero a trabajar y allí reconecté con la idea de ser cantante: encerrada ocho meses en un crucero por Alaska, empecé a componer y fue crucial ese momento de soledad y escritura.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante lanzó su nuevo sencillo 'Enero' en un evento privado junto a sus seguidores/as. Foto: Santiago Bohórquez / EL TIEMPO

¿Cómo describiría la 'Nostalgia Pop'?



Lo nombré 'Nostalgia Pop' porque mis canciones son muy de cantautora pero tienen todo un universo pop. Es raro; me dicen: "Tú podrías caber en el género cantautor", y sí, pero toda la producción en el estudio y lo que hay alrededor es más pop. Siento que esa es la esencia de Paula Pera y el Fin de los Tiempos: canciones que nacen desde la nostalgia; soy una persona muy nostálgica y compongo desde ese lugar.



Esto se enmarcaría en un género más grande que es el 'Dream Pop', el cual está surgiendo y cogiendo fuerza en Latinoamérica. ¿Con qué artista le gustaría colaborar?



Bandalos Chinos (Argentina) me encantan; siempre he dicho que quisiera una colaboración con Los Ángeles Azules (México), me parecería muy genial. También mucha gente me dice: "Eres muy Elsa y Elmar" (Bucaramanga, Colombia), la amo.

La esencia de Paula Pera y el Fin de los Tiempos son las canciones que nacen desde la nostalgia. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué interpreta por 'Enero'?



Enero es un nuevo comienzo y se siente; es aprender a envejecer también. Cuando se tiene un año muy malo uno desea que llegue enero para empezar de nuevo, como dice el coro. Es, en últimas, un renacer.



Este es el último sencillo de un álbum que estaba presupuestado para salir en agosto; ¿qué pasó?



Este disco ha sido el más difícil de gestar y se ha demorado mucho, entonces lo hemos corrido de junio hasta ahorita; iba a salir ahorita y después de hablar con el equipo llegamos al punto de que lo vamos a lanzar el otro año. Ya está listo: son doce canciones, cinco sencillos que ya están afuera, y unitas inéditas por ahí.

Facebook Twitter Linkedin

Paula Pera hizo parte del cartel en el día tres del Festival Estéreo Picnic en 2022. Foto: Cortesía Paula Pera y el fin de los Tiempos

En 'Fin de los Tiempos', el primer sencillo de la banda disponible en plataformas, dice: "Te llamo amor, como a la muerte". ¿Qué implica este sentimiento?



Digo esa frase porque siento que amar es tan inevitable como morir, es algo que simplemente sucede. En mi caso, me enamoro muy fácil de las personas, aunque ya cambié mi patrón tóxico de hombres porque en una época sentía que moría después de terminar cualquier relación.



La cantante bogotana, quien saldrá dentro de poco a sus primeras presentaciones en México, invitó a darse la oportunidad de escuchar su música, para ver si pueden conectar con la misma.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO