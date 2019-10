Paula Arenas, una de las revelaciones colombianas del Grammy Latino

Paula Arenas era una niña cuando se emitía la telenovela Café con aroma de mujer (1995). Cuando menos lo pensaba estaba cantando las canciones de La Gaviota y recuerda que así descubrió su gusto por cantar.



Esta semana la artista bogotana fue anunciada como una de las estrellas del show central, en la premiación del Grammy Latino. Se ganó el cupo en esta codiciada vitrina musical, gracias a las tres nominaciones obtenidas por su álbum Visceral, dado a conocer en mayo. Así, Arenas podría llevarse los trofeos de álbum del año, mejor álbum vocal pop tradicional y mejor canción pop, por el tema Buena vida.

No es su primera nominación. En el 2017 fue una de 10 artistas aspirantes al título de mejor nuevo artista. No ganó entonces. Pero su momento de mostrarse como gran revelación es ahora.



En Visceral, Paula Arenas puso su faceta más romántica, en un pop que se fusiona con géneros como balada, ranchera y algo de música francesa. “Todo es música romántica pero en diferentes estilos”, dice.



De sus comienzos, recuerda solo vio la música como carrera al graduarse del colegio. “Cuando tenía que tomar la decisión, quería estudiar cocina y mis papás me dijeron “‘Pol’, pero te gusta la música” Y la verdad no fui buena estudiante, vine a estudiar bien con Julio Reyes Copello que me impulsó a tocar piano, porque me gusta acompañar mi música con él y a estudiar mejor la voz no sacarla toda sino con matices”, comenta Arenas.

¿Cómo se hizo el álbum?



Ha sido un proceso largo, que me enseño a tener paciencia y, además, valió la pena. No solo por el resultado sino por lo que pude aprender de mí misma. Me di cuenta que tengo mucha fuerza interna, que soy luchadora, que no me doy por vencida, que puedo quitarme de la mente las angustias y cosas que no me permiten avanzar, para seguir adelante. Entonces este disco ha sido una terapia.



Las primeras canciones que escribí, 'Nada' y 'Ahora soy libre', me las dediqué a mí en un momento en que las necesitaba, porque lo estaba pasando mal. Luego viene una segunda parte, la del amor propio, de celebrarse a uno mismo, como 'Tiempo al viento'. La tercera parte es la romántica, porque en el proceso me enamoré y pasé de un momento oscuro a reinventarme. Julio Reyes Copello acompañó mucho este proceso. Con él escribimos las canciones e hicimos el proyecto. El álbum es de los dos.

¿Cómo llegó a trabajar con Reyes Copello?



Llevaba cinco años dedicándome a todo tipo de eventos y sacando plata para ir produciendo cada canción. En uno de esos eventos conocí a Juan Pablo Vega en un momento, me dijo: ‘Ven que te quiero presentar a mi productor”. Sabía que era alguien importante, pero no que era Julio Reyes.



El comenzó preguntándome: “¿Usted qué está haciendo?” Le respondí: “Estoy perdida y no sé qué estoy haciendo, tengo de todo un poco”. Al parecer eso le llamó la atención. Después fui a Miami, él me lo sugirió, y empezamos. Al comienzo, dijo que solo serían seis meses. Se convirtieron en cinco años y, bueno, ahí está mi disco.

¿Cómo fue la sorpresa de las nominaciones?



El momento fue increíble. Estaba en la mitad de mi luna de miel. Por un lado, ya estaba celebrando. Y llegan estas tres nominaciones. Era una mezcla de emociones: entre lágrimas y risa nerviosa. No cabía de emoción, todavía me siento igual. Feliz de que le estén dando reconocimiento a este tipo de música tan del alma y que llevó tantos años en hacerse.



Para mí ya es un logro que me dice: “Va por el camino correcto, siga por donde va, siga creyendo en la música romántica”. Además, me permite mostrarme, que la gente me pueda ver y me reconozca, que pueda llenar conciertos.

Su boda quedó en el video de ‘Una vida contigo’, ¿por qué grabarlo en ese momento tan íntimo?



La canción fue una declaración de amor que le escribí a mi esposo. La compusimos con Julio Reyes Copello y Fernando Osorio. Cuando estuvo hecha invité a Santiago Cruz, que es un romántico como yo y tiene una voz maravillosa.



Justamente, en ese momento mi esposo me pidió matrimonio, como si todo se estuviera alineando. Y le dije que sería lindo tener el video del matrimonio con la canción que le escribí. Básicamente, quería grabar el video el día de mi matrimonio y me estaba inventando muchas excusas. El me respondió: “No tengo ningún problema. Con tal de que tú no te encartes, está perfecto”.



Y los productores del video hicieron que todo lo fuera. Cuando me pasaron el video para revisarlo, me lleve una sorpresa, porque no sabía lo que se había grabado. Estaba en mi matrimonio y me enfoque en eso. Y es hermoso cuando veo a mis amigas cantando, mi hermano con su pareja y toda la gente que estaba ahí relacionada con el video y con la historia de la canción que es tan real.

ALISSON BETANCOURT MALDONADO

PARA EL TIEMPO@alisson_nicol