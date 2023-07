Paula Arenas entró por la puerta grande en el estrellato de la música latina cuando en el 2019 su álbum Visceral obtuvo varias nominaciones al Grammy Latino. Detrás de este logro y, también del de haber representado a Colombia en la competencia de Viña del Mar en 2020, hubo años de preparación, para mostrarle al público su expresiva voz, la que brilla en el género del pop y la balada.



Desde el comienzo, la bogotana de 35 años ha sido una de las artistas consentidas del músico, productor y compositor Julio Reyes Copello. Ese trabajo conjunto sigue presente en producciones recientes como la canción Déjame hacerme la buena, presente en el tercer álbum de Arenas, de lanzamiento reciente, titulado A ciegas.



La artista dará un concierto en Bogotá, el 27 de julio. A propósito de esta visita y de su colaboración musical con Jesús Navarro, de Reik, Paula Arenas respondió el cuestionario sonoro de EL TIEMPO.

¿Cómo descubrió su vocación musical?

Desde muy chiquita empecé a cantar lo que aprendía en el coro del colegio y la música que mis papás escuchaban. Desde entonces sabía que la música era lo que iba a llenar el resto de mi vida, no lo sabía con la certeza que tuve después de salir del colegio, pero desde niña sabía que lo que más me llenaba la vida era la música.



¿Cuáles han sido los mejores premios que ha recibido?

El premio más grande ha sido el cariño de la gente, sobre todo de los que me han seguido desde el principio. Saber que he podido acompañar sus vidas con mi música, que he estado presente en momentos felices, tristes y en todos los momentos es mi mayor premio.

¿Qué canción suya la sorprendió cuando llegó al público?

La canción que más me ha sorprendido en mi carrera ha sido Nada, fue la primera que lancé junto a Julio Reyes Copello. Sin que nadie me conociera, la empezaron a compartir. Muchos decían que la sentían como un recuerdo de casa. Es una canción que me lleva a lugares muy bonitos. Gracias a ella pude acompañar a Alejandro Sanz en sus shows en Colombia. Por ella, artistas como Carla Morrison, que no sabía de mí, me descubrieron. Nada conectó con la gente y me sorprendió porque era muy personal: me sinceraba aceptando que no sabía muchas cosas de mí misma y que tenía mucho por aprender.

Paula Arenas grabó el dúo Déjame llorarte, junto con Jesús Navarro, de Reik. Foto: Prensa Paula Arenas

¿Qué representa 'Déjame llorarte', su canción a dúo con Jesús Navarro?

Un sueño. Desde hace años he admirado su carrera, su voz, su forma de cantar y transmitir. Lo bonito es que se dio por nuestra cercanía. Él y yo somos muy buenos amigos. Y cuando le envié la canción, me dijo que le gustaba mucho y que íbamos a sacarla adelante. Me gusta porque surge de la admiración mutua y del amor que sentimos por la música.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?

Donde más me gusta escuchar música es en mis audífonos tengo unos que cancelar el ruido y me encanta porque me siento metida realmente en la profundidad música. Me quitan el ruido externo y me dejan concentrarme en la canción.

¿Cuáles son sus temas favoritos para encender una fiesta?

Como buena colombiana me gusta el Joe Arroyo: En Barranquilla me quedo. Además: La ventanita, de Sergio Vargas, y La Plata, de Diomedes Díaz.

¿Qué artista imitaba cuando era niña?

De niña a la artista que más imitaba era a Celine Dion, no me salía muy bien, pero era feliz imitándola.

¿Qué instrumento le habría gustado aprender a tocar?

El chelo.

¿Cuál es el ruido que más detesta?

Los que la gente hace con la boca abierta cuando está comiendo.

¿Qué banda sonora es especial para usted?

Amelie, la oigo y me siento como aventurera, me llega como la aventura en su forma extraña de verla.

¿Qué elementos debe tener una buena canción?

Un coro grande, que explote y una letra que inspire y con la que la gente se pueda sentir identificada.



¿Cuál ha sido su tema más difícil de interpretar?

El más difícil hasta ahora es el Ave María. Todavía me recuerdo en la primera comunión, como solista de la iglesia cantándola. Sufría mucho con esas subidas y esas bajadas de la canción.

Cinco canciones que definen su vida.

Un velero llamado libertad, How Can You Mend This Broken Heart, I Can’t Help Falling in Love With You, Rien de Rien y Los caminos de la vida.

¿Qué música la devuelve a la adolescencia?

La de Britney Spears, las Spice Girls y El Binomio de Oro

¿Qué 'nana' le cantaban sus papás?

Chiquitita, de Abba

¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

La canción que me gusta interpretar es My Way, de Frank Sinatra.

¿Qué canción no se cansa de oír?

La canción que nunca me canso de oír en esta época es Cuando me enamoro, de Andrea Bocelli.



¿Qué jingle nunca se le ha salido de la cabeza?

El jingle que siempre llevo en mi cabeza es el de la casita roja de Davivienda

¿Con quién, que ya no está, le hubiera gustado compartir escenario?

Definitivamente con Juan Gabriel.

¿Quiénes son mejores: los Beatles o los Rolling Stones?

The Beatles

¿Mozart o Bethoven?

Mozart

¿Cuál fue el primer disco que compró?

El primer disco: Café con aroma de mujer

¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?

Adele: Someone like you

¿Hay algún género que no le guste?

Siento que en todos los géneros existen buenas canciones.

¿Cuándo fue la última vez que gritó?

En mi casa estando sola porque no pude conectar bien los cables. Me faltaba una extensión que no tenía y estaba lista para grabar ja, ja...

¿Cuál es el mejor sonido de la naturaleza?

El movimiento de los árboles con el viento

¿Quiénes le hablan al oído?

Mi voz interior y las personas más cercanas, en las que más confío.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Paula Arenas en Bogotá?

Paula Arenas en concierto. 27 de julio. Estudio de la Piña (Carrera 17 n° 67-25). Boletas en: Entradas Amarillas

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@Lilangmartin