Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, colaborará en uno de los temas del próximo disco de The Rolling Stones. El papel de McCartney será de bajista en la pieza musical que espera sorprender a los amantes del rock. A pesar de las expectativas, Ringo Starr, exbaterista de los Beatles, no participará en el tema.

Este sería el primer álbum de estudio sin su baterista Charlie Watts. Lo reemplazará Steve Jordan, recomendado de Watts, quien participará en la creación musical que se espera para este año, 2023.

Sin embargo, se conoce que algunos temas musicales incluirán grabaciones inéditas de Charlie Watts, quien falleció en agosto de 2021 a la edad de 80 años, tras haber pasado por un cáncer de garganta en 2004 y un accidente automovilístico en 2005.

La colaboración entre un exmiembro de los Beatles y los Rolling Stones es histórica, pues fueron de las bandas más escuchadas e influyentes en la década de los 60. Sobre todo por los indicios de rivalidad entre estos dos grupos musicales.



Hasta ahora no se tienen muchos más detalles sobre el próximo proyecto de los Rolling Stones que, a pesar de los más de 60 años desde su fundación, sigue activa.

