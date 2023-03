En horas de la mañana de este viernes las redes sociales se revolucionaron tras un anuncio: Paul McCartney, el ícono de la música británico y miembro fundador de The Beatles, vendría a Colombia.



El rumor surgió tras las declaraciones de la Alcaldía de Bogotá, cuando una de sus funcionarias explicaba la programación cultural para este año en la ciudad: “En diciembre vamos a tener un gran concierto de Carlos Vives y vamos a tener a Paul McCartney en Bogotá”, afirmó.

Sin embargo, pocas horas después, no antes de que sus fanáticos se ilusionaran, Ocesa negó que estuviera organizando el evento. Además, el propio Barry Marshall -promotor de los conciertos de Paul McCartney- desmintió ante los micrófonos de W Radio tal información.



Según dijo, “es falso” que se haya concertado el concierto.



No obstante, cuentas especializadas en eventos de este tipo, como es el caso de MusicTrends, ya habían anticipado las negociaciones para que el artista de 80 años viniera a Colombia.



Por tal razón sus fanáticos no pierden la esperanza y el público espera reivindicarse con el ídolo, quien tuvo que cancelar su concierto en Medellín hace casi seis años por bajas ventas.

Ya lo decía Carlos Solano, quien para ese entonces era subeditor de Cultura de EL TIEMPO, en un artículo: “El concierto de McCartney ya venía mal desde el comienzo. Desde que empezaron los rumores sin atribución desde abril, dándolo por confirmado cuando el artista aún no había manifestado siquiera la idea. Los empresarios más serios de esta industria saben que una negociación con un artista se puede dañar si se le adelanta en dar la noticia a través de los canales que estas estrellas sostienen con sus fanáticos. Además, una cosa es lo que diga un empresario local y otra, lo que manifiesta una figura pública de la importancia histórica y atención mundial de este nivel. Es casi una regla de oro que ‘hasta que no lo confirme el artista, no es cierto’”.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS