El exmiembro de The Beatles Paul McCartney, de 80 años, colaborará en uno de los temas del próximo disco de The Rolling Stones, según informó la cadena CNN.

El medio estadounidense confirmó, a través de un representante artístico del grupo liderado por Mick Jagger, de 79 años, esta colaboración en la que el cantante de 'Hey Jude' tocará el bajo. Está será la única colaboración entre estos músicos que, según describen medios especializados, han mantenido una rivalidad musical durante décadas.



La fuente negó además que esa colaboración incluyera al otro miembro superviviente de la banda de Liverpool, Ringo Starr, tal y como habían anunciado algunos medios. La grabación "no incluye a Ringo Starr en absoluto", señaló el representante a la CNN.

El medio agrega que no se conocen más detalles del nuevo álbum del mítico grupo, que será el primero desde el fallecimiento de su bateria Charlie Watts en 2021.



Los dos grupos británicos fueron durante las décadas de los 60 y parte de los 70 del pasado siglo los más famosos del mundo, con canciones que han vendido millones de copias.

El grupo liderado por Jagger, a pesar de la desaparición de Watts, sigue en activo, mientras el cuarteto de Liverpool, que ya ha perdido a John Lennon, asesinado en 1980, y a George Harrison, fallecido en 2001, no volvió a reunirse tras su separación a comienzos de los setenta.



