Han comenzado las especulaciones, teorías y reacciones ante la revelación que hizo ayer la secretaria de Cultura de Bogotá Catalina Valencia, acerca de un concierto del exBeatle Paul McCartney en Bogotá, que se llevaría a cabo en el segundo semestre del año y que sería uno de los eventos más importantes del 2023 para la capital y para Colombia.

Con la frase "la joya de la corona", se dio el primer avance de una noticia que apenas están asimilando los fanáticos del músico británico. ¿Vendrá al cierre de Rock al Parque?; ¿Será un concierto solo para el artista? Son algunas de las preguntas, que se han gestado ante semejante anuncio.



Hasta ahora no hay detalles específicos de quien será el encargado de traer al cantante y su banda; como tampoco el lugar o los precios o logística para el show. La frase de batalla de la noticia sería: próximamente se harán los anuncios respectivos y el lugar del concierto.

A todos los tomó por sorpresa, de hecho en la programación que se tenía lista para el encuentro de 'Bogotá, capital de los grandes espectáculos' realizado ayer y en el que se dio a conocer la programación cultural, recreativa y deportiva 2023.

Paul McCartney, hoy con 80 años de edad, ya se había presentado en Colombia en un concierto apoteósico y a reventar el 19 de abril de 2012 en el estadio el Campín, de Bogotá.



“El buenas noches parceros” con el que saludó al inicio de ese recital sigue estando pegado al recuerdo y al corazón de los le cumplieron la cita y disfrutaron de clásicos como 'Magical Mistery Tour', 'Got to Get you into my Life'; 'Here Today' y los himnos 'Let it Be', 'Live and Let Die', 'Hey, Jude' y 'Helter Skelter', entre otros.



Chucho Merchán y Paul McCartney durante el concierto que el ex-beatle dio en el estadio El Campín, en Bogotá, en abril de 2012. Foto:

Cinco años después de ese show se anunció el regreso de Paul McCartney, este vez en un concierto en Medellín. Pero, a pesar de la emoción de algunos roqueros y fanáticos de los Beatles, la venta de boletas fue muy baja y el recital se canceló. Se había hablado del 26 de octubre de 2017 como el gran día para el reencuentro, luego se cambió y se adujeron problemas logísticos y al final se devolvió el dinero de las boletas que se vendieron. Habrá que esperar como evoluciona el reencuentro del cantante y compositor británico en Bogotá.



