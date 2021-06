La leyenda de la música, Paul McCartney, cumple 79 años

Considerado como uno de los artistas más grandes de la historia del rock en el mundo, McCartney celebra un nuevo año de vida (nació el 18 de junio de 1942) sin muchas ganas de retirarse

Este artista cuyo legado musical es invaluable reveló su amor por la música a los 15 años tocando en la banda The Quarrymen, donde conocería a John Lennon y juntos edificarían la leyenda de los Beatles. Fue el compositor de Yesterday, fácilmente la canción más versionada del mundo; sumada a éxitos como Let It Be; Hey Jude o Eleanor Rigby, solo por nombrar algunos de sus himnos con la famosa banda británica. Tras la fama y la fortuna, vinieron los cambios.

Paul McCartney, Ringo Starr (arriba), George Harrison y John Lennon, los integrantes de The Beatles. Foto: Archivo particular

Él se retiró formalmente de los Beatles en 1970 y comenzó una carrera en solitario, que luego evolucionó en bandas como Wings, que fue un proyecto arriesgado tras el impacto de haber sido un Beatle, pero, como lo dijo en una ocasión: ”Amaba mucho la música para pensar en retirarme”. Canciones como My Love resonaron en las listas estadounidenses y Paul McCartney tuvo el control artístico y la libertad que ansiaba tras su despedida de los Beatles.

El sencillo de Whings Mull of Kyntyre estuvo en las listas de éxitos de 1977 a 1984 y con la misma banda el músico grabó Live and Let Die para la película homónima de la saga de James Bond. Otro de sus éxitos fue Ebony and Ivory, junto a Stevie Wonder; Say Say Say, con Michael Jackson a la par con la película musical Give My Regards to Broad Street, que no tuvo buenas críticas, pero que impactó con sencillos como No More Lonely Nights.

Realmente nunca ha parado: trabajó en proyectos de música clásica, colaboraciones con artistas como los exintegrantes de Nirvana y hasta Kanye West.



En el 2012 tocó por primera vez en Colombia, en el estadio el Campin de Bogotá, convirtiendo ese show en uno de los recitales más impactantes que se han visto en el país. Cinco años después intentó tocar en Medellín, pero la baja venta de boletas hizo que se cancelara el concierto.



Chucho Merchán y Paul McCartney durante el concierto que el ex-beatle dio en el estadio El Campín, en Bogotá, en abril de 2012. Foto: ELTIEMPO

En diciembre del año pasado lanzó el disco McCartney III, la última entrega hasta ahora de una personal trilogía que en 2020 cumplió 50 años, tras la publicación en 1970 de "McCartney" y en 1980 de "McCartney II.



"Solo hacía lo que me apetecía hacer. No tenía ni idea de si esto terminaría siendo un álbum", apuntó el músico en su momento, que comenzó a componer tras escuchar un antiguo tema de principios de la década de 1990 que no había llegado a publicar, When Winter Comes.

Se asegura que interpreta 17 instrumentos, entre ellos bajo, guitarra, piano, armónica, trompeta, pandereta, contrabajo, batería y flauta dulce.



Ahora se prepara para el 24 de junio hacer el lanzamiento en inglés del libro Linda McCartney´s Family Kitchen, que recopilan algunas de las recetas libres de carne que hace más de 30 años su difunta esposa, Stella McCartney, servía en la mesa familiar. Aunque Paul dice tener más música para crear y seguir alimentando su legado artístico.



