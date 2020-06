Paul McCartney cumple 78 años y el mundo celebra su legado

Números y grandes es lo que tiene James Paul McCartney, que nació en Liverpool, Inglaterra, el 18 de junio de 1942 y este jueves celebra su cumpleaños número 78.

Más allá de ser uno de los cuatro integrantes de los Beatles, McCartney sigue en la escena musical con éxito, no solo haciendo conciertos sino como creador y productor, entre otros.



De hecho, en este cumpleaños reedita uno de sus mejores trabajos como solista, Flaming Pie, que hace parte de su Archive Collection y es su entrega número 13 de este apartado.



McCartney incluyó su canción Young Boy, de 1997. La producción aparecerá en distintos formatos (CD, DVD y LP) y se lanzará a lo largo de julio próximo.



Además, ya tiene en su haber más de 100 millones de discos y sencillos vendidos, tanto en su carrera en solitario, como en los años de The Beatles.



Eso sin contar que una de sus canciones, Yesterday, ha tenido versiones oficiales de más de 2.000 artistas.



Sus facetas también merecen una revisada: es cantante, comporitor, músico, multiinstrumentista, escritor y actor. Y es sir, nombrado por la reina Isabel, por sus aportes a la música.



Se asegura que interpreta 17 instrumentos, entre ellos bajo, guitarra, piano, armónica, trompeta, pandereta, contrabajo, batería y flauta dulce.



Y es un vegetariano convencido desde 1975. Incluso, su imagen ha servido para apoyar distintas campañas contra el maltrato animal. Una de las más conocidas es su participación en el video Glass Walls (Paredes de cristal) de la organización Peta, con el mensaje: "Si las paredes de los mataderos fueran de cristal ¿Quién querría comer carne?”.



McCartney, además, tiene su nombre en el Salón de la Fama del Rock dos veces: como integrante de The Beatles y como solista. Ha ganado 21 Grammys (con la banda de Liverpool y de manera individual) y es el autor o coautor de 32 canciones que han llegado al número 1 en Billboard.



Entre las canciones de su autoría figuran Blackbird, Drive my car, Eleanor Rigby, For no one, Help, Hey Jude, Hold me tight, Lady Madonna, Norwegian Wood, One after 909, Please, Please Me, She's a Woman y When I'm Sixty Four (con John Lennon) y Yesterday, que es de su inspiración, solo por hablar de las que interpretó con The Beatles.



McCartney hizo un concierto en Colombia en abril del 2012, en el estadio El Campín, de Bogotá y su amigo Chucho Merchán tuvo mucho que ver para que dijera que sí venía a la ciudad que vio nacer a este gran músico naciona,.



Luego se intentó hacer un concierto en Medellín que resultó fallido, pues la boletería no se vendió. Fue en el 2017.