Pau Donés: ‘Sé que el futuro no existe y la vida es urgente’

Cuando llegaron a Ciudad Juárez, en vuelo proveniente de Ciudad de México, aquel 19 de septiembre de 2017, Pau Donés y sus compañeros de la banda española Jarabe de Palo se enteraron de que el hotel al que llegarían quedó destruido por un terremoto.



La sola idea de lo efímero de la existencia despertó muchas reflexiones en el cantante, que para ese momento ya había derrotado un cáncer de colon, pero lidiaba una batalla nueva, contra un tumor en el peritoneo: “Sé que el futuro no existe”, dijo días después a EL TIEMPO en entrevista.



El pasado martes, y tras cinco años desde que se enteró de que tenía cáncer, el artista falleció en la ciudad de Barcelona. La noticia la dio a conocer su familia a través de la cuenta oficial en Instagram de Jarabe de Palo. El intérprete de canciones como 'Depende', 'La Flaca', 'El lado oscuro', 'Dos días en la vida', 'Bonito' y 'Agua', que viajaban entre el rock y la rumba española, tenía 53 años.



Sobre la decisión de seguir rodando con su música en lugar de descansar, en ese momento dijo que “sí, el cáncer es grave y mortal, pero muchos de los casos no. Es una enfermedad crónica con la que convives. Intenté darle una exposición para desestigmatizarla, que la gente le perdiera el miedo a la segunda enfermedad más extendida en el mundo después de la depresión”.



“Me propuse vivir como si no la tuviera –añadió–. Está claro que tengo que convivir con ella de por vida. Me hago mi terapia, pero como una cosa normal y el resto es a vivir la vida, a hacer las cosas que me interesan, tocar, soy músico. ¿Por qué no celebrar la música si se puede? Y una cosa retroalimenta a la otra: salgo de casa, viajo, toco, y eso me hace estar bien”.



Esa gira, llamada ‘50 palos’, por aquellos 50 años a cuestas, tenía sabor de celebración y, a la vez, de nostalgia. Las canciones habían saltado a un formato acústico, con piano, violonchelo, guitarra acústica y contrabajo. Dos años después saltaría al formato de ‘Jarabe Sinfónico’.



“La verdad es que siempre he sido de vivir el presente. Ahora no hago planes porque el futuro no existe. Acá, nos fuimos con el avión dos horas antes del terremoto, impactó muy duro en la Colonia Roma, allí queda el hotel donde nos quedamos habitualmente. La vida está hoy y mañana no, la vida es una. No sé qué viene ni me interesa. No quiero que el presente sea el tiempo que gasto pensando en el futuro”, concluyó Donés en aquella ocasión.

Una flaca famosa

El éxito le llegó a Jarabe de Palo al año de su nacimiento, en 1996, con el impacto que tuvo el sencillo 'La flaca', que dio título a su primer álbum, al que le siguieron otros ocho álbumes en estudio.



Aunque su repertorio de éxitos es largo, ninguno del impacto de La flaca –pese a la casi homónima 'Flaca', de Andrés Calamaro–, que se desprendió de una historia personal de película de Donés: una cubana que lo tenía loco, pero cuyo romance en La Habana no se pudo ‘finiquitar’; una despedida en el aeropuerto, antes de partir a Barcelona, y 11 estrofas escritas esa mañana que Donés le entregó a ella antes de decirle adiós, en medio de las lágrimas.

Tanto la banda como Donés se mantuvieron siempre sobre el eje de lo auténtico: fue un grupo que no pretendió parecerse a ningún otro ni transformar su sonido a las tendencias del momento. De ahí que cuando comenzó, en los años 90, sonaba diferente a todo y siguió siendo así hasta el final, incluso en riesgo de parecer anacrónico, sin variar su estilo.



Acerca de si en más de 20 años de carrera Jarabe de Palo pudo cambiar, evolucionar o mutar, Donés dijo en aquella entrevista que “en lo básico somos lo mismo: un grupo de músicos que vive por y para la música, porque tenemos esa vocación. Ahora, 20 años viajando, compartiendo la música con la gente, queda un repertorio estupendo que podemos compartirles. Hemos ligado nuestra vida a la de mucha gente. Eso es estupendo”.

Sin embargo, Jarabe de Palo no fue la excepción en una industria musical que se transformó radicalmente de los años 90 a la segunda década del siglo XXI y a la que le costó sangre adaptarse.



“No ha sido fácil: ya no se vende música, sino artistas, imagen, vidas privadas. Da igual qué canción sea: si te fijas, todo el pop suena igual, sea anglo o latino, si vas del Despacito a Enrique Iglesias. En el negocio, lo que se destaca es mediocre. Pero internet ha hecho que no sea necesario estar en una discográfica para sacar un álbum”.

¿Había tiempo de parar?

En enero de 2019, Donés compartió en sus redes sociales un mensaje que conmovió no solo a sus fanáticos, sino al mundo del espectáculo y a quien tenga un poco de humanidad.



“Volveremos: es un adiós, pero hasta luego”, decía en el video desde un estudio de grabación: “Han sido 20 años conectados a la música y quizás ha llegado el momento de hacer otras cositas (...). Sobre todo sed felices, porque la vida es urgente, es una y ahora, y hay que vivirla con intensidad (...). Os vamos a echar mucho de menos”.

El video dejaba la puerta abierta para un retorno. Y en efecto, ese retorno se dio porque Donés finalmente nunca quiso dejar de trabajar.



Tanto así que, de manera similar a como lo hizo Freddie Mercury, Donés grabó en el estudio e incluso hizo videos hasta sus últimos días. En YouTube se puede ver el videoclip del sencillo 'Eso que tú me das', publicado el pasado 23 de mayo, que en principio puede sonar como una canción romántica, pero es más una despedida de los amigos y los fanáticos. Era el abrebocas de su decimocuarto álbum (contando aquellos en vivo) titulado 'Tragas o escupes', que está programado para ver la luz próximamente.



Este es un aparte de su letra:

Sin ocultar el cansancio ni la extrema delgadez consecuencia de la enfermedad, el cantante aparece acompañado de su banda sobre una terraza y hay alegría en el aire. Sobre una terraza, como los Beatles.



