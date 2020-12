360 grados del conflicto, en la voz de nuestras mujeres

Dora Margarita, exguerrillera del Eln y del M-19



Yo estaba dando una clase de manejo de armas y medidas de seguridad. Estaba diciendo que cuando uno limpiaba las armas tenía que fijarse en no apuntarles a los compañeros. De pronto, al hacer la mímica de la explicación, se me salió un tiro y le di a un compañero en un dedo. Él gritó: “Me mataste, me mataste!”.

Me sentí muy mal. Creía que era una asesina porque había matado a un compañero.

La herida fue leve. Pero me hicieron un juicio. Me acusaron de ser irresponsable. Yo no sabía cómo defenderme. Me sentía culpable. Entonces Álvaro, el soldado, pidió la palabra y dijo: “Yo no pertenezco a la organización porque soy un detenido, pero quiero hablar. Ustedes están siendo muy injustos. No se han dado cuenta de la valentía de Dora Margarita. Si ella estuviera en el Ejército sí la valorarían y tendría un rango mayor”.



Los compañeros lo escucharon. Entonces me pidieron disculpas.

Después me tocó llevarlo hasta Cali para entregárselo a unos periodistas. Me dio tristeza despedirme de Álvaro.



Cuando nos abrazamos para decirnos adiós le dije:



–No hay cosas que nos separen. Eres tan noble...

–Yo tampoco podía imaginar que ustedes fueran tan buenos.



Entonces pensé: ‘Si antes de empezar a matarnos tuviéramos tan solo la oportunidad de conversar... Si fuéramos capaces de ver al ser humano que hay detrás del hombre armado que está enfrente... Si al menos pudiéramos comunicarnos, pararíamos la guerra y rescataríamos el país’.



***

Liliana López, alias Olga Lucía Marín, comandante de las Farc

El día que me fui para las Farc, el ‘Paisa de Palo’ me montó en una yegua blanca en San Juan de Sumapaz. Debíamos ir hasta su casa, a tres horas de viaje, recoger a un hombre y tres mujeres, y luego seguir.



Había llovido. La vegetación del páramo brillaba. Los caminos estaban totalmente cubiertos de barro. Yo llevaba el morral del colegio con tres bluyines, camisetas, sacos y una ruana. ‘El Paisa de Palo’ me ordenó que amarrara el morral al caballo. Empezó la odisea...



***

Edición conmemorativa de 20 años de 'Las mujeres en la guerra'. Foto: Archivo particular

Isabel Bolaños, ‘La Chave’, dirigente de las Autodefensas

Entonces fue cuando, en 1988, la guerrilla mató a ‘Lucho el Orejón’. Y en 1989 ajustició a Omar, el chofer. Y en ese año la gente respondió. Y el grupo de los cuarenta mató a ‘Irán’. Y formó la autodefensa, uno de los embriones de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Aucc), dirigidas hoy por Carlos Castaño.



***

La viuda del líder de la izquierda María Eugenia Antequera

La víspera de la muerte de Pepín soñé que las calles se convertían en un río de sangre y que él huía, pero la avalancha finalmente lo alcanzaba.



Cuando nos despertamos le conté el sueño.



–Tú estás obsesionada, nadie me va a matar, suelta esa frente –me dijo–, y con el índice me masajeó varias veces el ceño buscando que dejara de fruncirlo.

–Cuídate –le contesté.

–Tranquila –respondió él.

–Devuélveme el bolígrafo que te presté –le dije cuando nos íbamos a despedir.

–No te preocupes, que yo no me llevo nada, todo te lo dejo– dijo y se fue.



Recordé, entonces, a la quiromántica peruana que pocos meses antes, en Cuba, al mirarme las líneas de la mano, exclamó mientras me cerraba los dedos: “¡Huy, yo no te voy a leer la suerte porque la tienes partida en dos de una manera muy fea!”.



***

La mamá del soldado: Myriam de Roa

“¡Tranquilos, la guerrilla se llevó a Jairo René!”, nos dijo mi hija por teléfono desde el hospital Militar.



Mi esposo y yo gritamos de la emoción. Nos pusimos a llorar, y le dimos gracias a Dios de que él estuviera secuestrado y no muerto.



Era el viernes 7 de agosto de 1998. Cuatro días antes, el lunes 3, las Farc se habían tomado Miraflores, un pueblito del Guaviare.



***

La viuda del teniente, Maxelén Boada de Pulido

El 20 de diciembre de 1999, cuando me estaba arreglando para ir a celebrar mi cumpleaños en un almuerzo con Clarita, mi vecina, miré el reloj: faltaba un cuarto para la una. Rápidamente prendí el televisor para ver el noticiero. Yo vivía pendiente de las noticias, pues así podía saber si en la zona donde estaba el Gordo había tranquilidad.



En ese momento, la presentadora dijo:



Habrá alegría en diciembre: hoy las Farc decretaron la tregua navideña. Pero, desafortunadamente, ella se inauguró con una incursión guerrillera en Valledupar, donde terminaron muertos once soldados y un teniente.



Cogí una foto de Carlos. Me la puse en el corazón, y dije: ‘No puedes ser tú, Nené’.



***

La desplazada Juana Sánchez

–¡Sálganse, que esto se puteó –nos dijo don Joaco, un vecino que llegó corriendo para contarnos que le acababan de incendiar la casa con todo lo que tenía adentro.

Poco antes, el Ejército había llegado a la zona para perseguir a la guerrilla y nos había dicho:



–Tranquilos, no se asusten con nosotros, que los que vienen atrás son más bravos...

Esa noche no pude dormir. Escuchaba el plomo y los bombazos. Me encontraba sola en la finca con las tres niñas, pues mi marido estaba lejos, cortando madera. Entonces, toda la noche, me pregunté: ‘¿A qué horas van a llegar?’.



También pensaba en don Cabal, ese viejito de ochenta y ocho años al que los paramilitares caparon y después lo mataron. Yo me di cuenta de cómo pasó: llegaron a la casa donde él estaba; cuando las otras personas que vivían ahí vieron a los paramilitares, salieron corriendo. Pero como don Cabal estaba mal de la cabeza, no se dio cuenta y se quedó ahí. Entonces los tipos entraron a la casa, lo hicieron desvestirse, le bajaron los pantalones y lo caparon como se capa a un marrano. El viejito gritaba y pedía auxilio. Después lo mataron de dos tiros en la cabeza.



***

La secuestrada y su madre: Gloria y la Nena

Mamá: Cuando hicieron el primer llamado (…) yo le dije:



–Hablemos otro ratico, ese es apenas el primer llamado.

Siempre la pasamos muy rico juntas... Hablamos bobadas. Como a las siete y media fuimos a Avianca a preguntar qué había pasado con el vuelo, pues solo habían hecho un llamado. Nos dijeron que hacía rato había salido...



El siguiente vuelo a Bogotá era uno de Aces. Pero como teníamos el tiquete de Avianca, decidimos esperar. La clase de la Nena era a las doce y media y el avión debía salir a las diez y cuarenta: alcanzaba a llegar.



Pedimos el nuevo pasabordo. Era el del vuelo 9463. La ‘Nena’ fue de las últimas en entrar. Cuando nos íbamos a despedir, llamaron por el altavoz a Cristina Tulena. Ella se devolvió.



–Es Cristina Tulena –le comenté.

Entonces la empujé suavemente y le dije:

–Chao, hasta luego, váyase, váyase...

Hija: Ese día, casualmente, en el aeropuerto de Bucaramanga no había Policía requisando y los rayos X no funcionaban.



Llegué al avión casi de última. Cuando me iba a montar, un grupo de seis hombres entró atropellando.



–Bueno, pasen –les dije.



Subí al avión, me senté, me coloqué el cinturón y comencé a leer una revista. Despegamos. Como a los diez minutos sonó la señal que indicaba que ya podíamos desabrochar el cinturón. Entonces levanté la mirada para ver si se había apagado el letrero y vi, seis filas adelante, a un hombre parado que nos miraba de frente; empuñaba un arma con la mano derecha y apuntaba hacia arriba, mientras que, con la izquierda, acababa de colocarse un pasamontañas. Entonces el tipo gritó:



–¡Todos cabeza abajo! ¡Manos sobre los asientos!



***

La mamá del guerrillero, hija de coronel, esposa de almirante: Margot Leongómez de Pizarro

A comienzos de abril de 1990 me encontré con Carlos por primera vez en una comida en casa de Juan Antonio: ¡qué éxtasis, qué emoción, qué cosa tan divina! Para mí significaba mucho que Carlos firmara la paz: era recuperar a alguien muy valioso.

Nos abrazamos fuerte, largo... Y lloramos... Lloramos de alegría.



Nos volvimos a ver una mañana que vino a mi casa un momentico a almorzar.

El 25 de abril los amigos le habían hecho una gran fiesta en un restaurante en el norte de Bogotá. Después, como a las tres y media de la mañana, llegó a mi casa. Yo tenía una gripe terrible. Entonces le dije que no entrara a mi cuarto porque se la iba a prender, que se quedara afuera. Me contó que iba divinamente en las encuestas.



Entonces le dije:



–¡Quisiera que estuvieras en el fondo de ellas!



Yo tenía angustia de que lo iban a matar.



Él salió ahí mismo porque tenía varias cosas que hacer antes de tomar el avión que lo iba a llevar a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

(Carlos tenía la ilusión de terminar su vida en Cartagena, acostado en una hamaca mirando las olas).



Yo estaba intranquila. Me asomé a la ventana para decirle algo, quizás detenerlo...

Esa mañana me llamaron varias personas. Me felicitaron por la decisión de Carlos. Algunos amigos de Santa Marta y Cartagena me preguntaron si Carlos había llevado sus teléfonos.



Entonces, como a las ocho y media de la mañana, me llamó una vecina:



–Hirieron a Carlos –me dijo.



Ana Marta, mi nuera, me recogió y nos fuimos a la clínica de la Caja de Previsión. Había conmoción afuera. La gente gritaba y lloraba enfurecida.



Un médico me preguntó que si yo donaría los ojos de Carlos, en caso de que él muriera.



Le dije que sí. Ay, esos ojos de Carlos, tan bellos que eran...



Al poco rato me dieron la noticia: Carlos estaba muerto.



Lo vi. Se veía lindo. Era lindo vivo. Y siguió siendo lindo muerto.



***

Luz Marina Bernal, la madre de Soacha

En la Fiscalía de Ocaña nos recibieron un fiscal y un ayudante.



–¿Por quién vienen?, –dijo el primero.

–Por Fair Leonardo Porras Bernal.



Ambos soltaron la risa. Les pregunté por qué reían.



–Porque usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista –repusieron.



Entonces los miré a los ojos y afirmé: -¿Ustedes creen que un joven que no sabe leer, no sabe escribir, no identifica el valor del dinero, que tiene una mentalidad de un niño de ocho años y una discapacidad en su pierna y su brazo derechos puede liderar un grupo al margen de la ley?



Me miraron. Dejaron de sonreír. Uno de ellos dijo: “Ese fue el informe que dio el Ejército”.



Mi hijo mayor los miró, cayó sentado sobre un sillón, se cogió la cabeza a dos manos, se puso a llorar, y dijo: “Yo, que presté mi servicio militar, que le serví a mi patria, no puedo creer que el Ejército haya asesinado a mi hermano”.



PATRICIA LARA SALIVE*

ESPECIA PARA EL TIEMPO

(*) Cortesía Editorial Planeta

