Tal vez sin saberlo, la periodista Patricia Lara Salive ya había dejado la semilla de su nuevo libro 'La espada de Bolívar', desde hace más de cuatro décadas, cuando publicó su primer libro 'Siembra vientos y recogerás tempestades'. Este reportaje-perfil de gran aliento sobre el desaparecido grupo revolucionario M-19, estructurado a partir de los perfiles de varios de sus líderes, comenzando por su comandante Jaime Bateman Cayón.

Era 1982 y tan solo unos años antes, Lara acaba de desempacar sus maletas luego de hacer un posgrado en Ciencias de la Información, en L’Institut Francais de Presse et Sciences de L’Information en la Universidad de París II, y de graduarse de la maestría de periodismo de Columbia University, en Nueva York. Por sus venas corría toda la “tinta” de ese fervor de la corriente norteamericana denominada el ‘Nuevo periodismo’, que tenía como protagonistas a plumas como Tom Wolfe y Gay Talese. Y claro, que estaban precedidas de experimentos narrativos de la talla de 'A sangre fría', de Truman Capote, que sin duda marcó un hito en la historia del periodismo moderno, al mostrar que un gran reportaje de más de 300 páginas podía superar a la novela más imaginativa de la literatura universal.



Lara desembarcó en Colombia en esa movida década política de los años 70 y principios de los 80, que demarcaría muchos de los acontecimientos de la historia reciente de este país. Y qué mejor que probarse con un perfil del grupo revolucionario del momento, cuyos integrantes eran pocos conocidos.



Y así como le ocurrió a Capote, con el proceso investigativo de su obra magistral, o a Talese para escribir 'Frank Sinatra está resfriado' –verdaderas aventuras épicas de reporteria–, la joven periodista Patricia Lara, con 29 años, vivía las suyas en Bogotá, a cuatro mil kilómetros de distancia de Nueva York, la cuna de ese ‘Nuevo periodismo’.



Al igual que lo hicieron otras plumas de su generación como Laura Restrepo, Enrique Santos Calderón, Heriberto Fiorillo, María Jimena Duzán o Jorge Enrique Botero, cuando el periodismo no era dominado por un número de clics, como anota la propia Lara, convirtiéndose en una amenaza para el oficio y para el gran reportaje.



El periodismo de profundidad necesita tiempo y pasión, como explica la periodista. Dos ingredientes que tienen como buen ejemplo sus libros periodísticos: 'Siembra vientos y recogerás tempestades', 'Las mujeres en la guerra' o ahora 'La espada de Bolívar'. A lo que se suman un incontable número de entrevistas de largo aliento y reportajes publicados, a lo largo de 45 años de vida periodística, en revistas como 'Nueva Frontera', 'Alternativa', 'Proceso' (México), 'Cromos', 'Cambio 16 Colombia', 'Cambio' y en periódicos como 'El Espectador' y EL TIEMPO, entre otros.



De allí que las aventuras de la espada de Simón Bolívar –que no han sido pocas como lo relata Lara en su libro–, desde cuando fue robada por el M-19 en enero de de 1974, tuvieran como antecedentes las que la propia autora vivió en 1980. Ese año, la periodista bogotana logró, de manera exclusiva, un encuentro secreto con el máximo comandante de esa agrupación.



Por eso, como la periodista anota, “este libro, no sólo es la historia de la espada de Bolívar, sino también la historia del M-19 y parte de la Colombia desde comienzos de los 70, cuando nació ese movimiento, hasta poco después de la posesión de Petro como presidente de la República”.

'La espada de Bolívar' es una publicación de Planeta. Foto: archivo particular

Hagamos historia. ¿Cómo fue el encuentro con Jaime Bateman, cuando adelantaba la reportería de su primer libro?



El encuentro de locos que tuve con Bateman quien, en ese momento (septiembre de 1980), era el hombre más buscado del país. Fue en el parqueadero del Carulla del Park Way, a las diez de la mañana. Me habían dicho que allá me recogerían. Llegué en mi carro, sola, sin decirle a nadie, nerviosa. Me estacioné. Al momento, un tipo que oía vallenatos entre un Renault azul fuerte, parqueado cerca de mí, abrió la ventana y me dijo: ¿usted es Patricia Lara? Y le contesté: Sí, ¿y usted quién es? Y muerto de la risa respondió: “Yo soy Jaime Bateman”. ¿Que qué?, exclamé. (Ese hombre, de pelo liso, engominado, peinado hacia atrás, bien afeitado, con gafas y chaqueta de gamuza café, parecía un ejecutivo, y nada tenía que ver con ese tipo de afro alboratado y bigotes que aparecía en las fotografías). ¿Y a dónde vamos?, le pregunté. “A su casa”, me dijo. ¿Usted está loco?, le contesté. “¿Entonces a dónde más?”, insistió. Total, nos fuimos para un estudio que yo tenía en la carrera 5 con calle 74; yo en mi carro; Bateman en el suyo. Parqueamos en el garaje del edificio; y allá duramos como diez horas, encarretados en una entrevista interesantísima.

¿Y por qué el naciente M-19 escoge ese objeto como el símbolo de su movimiento?



Según dice Álvaro Fayad en mi libro 'Siembra vientos y recogerás tempestades', “Bolívar había asumido la guerra de la independencia como una tarea del pueblo en armas”. Y Jaime Bateman, el fundador del M-19, decía en ese mismo libro: “la espada de Bolívar vale más que cien mil fusiles.” De hecho, según cuentan los dirigentes del Eme que fueron capturados, como Antonio Navarro, a ellos los torturaron alternándoles las preguntas: “¿dónde está ‘Pablo’ (Pablo le decían a Bateman)? ¿Dónde está la espada?”.



Dice que el robo de la espada fue un plan minucioso de Jaime Bateman. ¿Hasta qué punto de minucia llegó ese plan?



La idea inicial fue de Luis Otero (que dirigió la toma del Palacio de Justicia): un día, en el bus que lo llevaba al colegio con su compañero Carlos Sánchez Méndez, hermano del director y actor Pepe Sánchez, le dijo: “Una vaina que debe ser impactante es robarse la espada de Bolívar.” Después Otero le dijo lo mismo a Bateman y, hacerlo, se le volvió a él una obsesión. Les propuso la idea a los jefes de las Farc, donde él militaba, pero a ellos les pareció una locura. Sin embargo, Bateman siguió con su tema. Luego él, y los principales fundadores del Eme, desertaron de las Farc, crearon el M-19, y la primera acción que hicieron para darse a conocer fue apoderarse de la espada de Bolívar. Y según investigué, Bateman planeó hasta el más mínimo detalle.

Muchos de los jóvenes lectores de hoy ni siquiera han oído el nombre de Jaime Bateman. Recuérdeles ¿quién fue él y qué tan influyente llegó a ser en el país?



Alguna vez le oí decir a García Márquez que, para él, Bateman hubiera sido un líder de una dimensión mayor que la de Fidel Castro. Pero que el problema era que se había muerto. Yo no sé si eso hubiera sido así. Pero sí sé que era un líder absolutamente brillante, con una enorme capacidad de convocatoria. Él decía que la política es el arte de sumar (todo lo contrario de lo que a veces vemos en esta izquierda, para la cual la política parece ser el arte de restar). Y de hecho, en un momento dado, cuando Bateman lideraba el M-19, un movimiento de guerrilla urbana y rural, llegó a tener, según las encuestas, cerca del 80 por ciento de simpatía.



¿En cuántos escondites estuvo la espada?



No los conté. Pero mi colega Daniel Coronell, que todo lo investiga y lo verifica, dice que fueron quince.

Primera página de EL TIEMPO, el 18 de enero de 1974. Foto: Archivo EL TIEMPO

En todos estos años, la espada ¿corrió algún peligro real de perderse?



En 1975, mientras las fuerzas de seguridad tenían como prioridad encontrar la espada de Bolívar, y el entonces presidente, Alfonso López, fue a condecorar al poeta León De Greiff, la espada estuvo a pocos metros encima de la cabeza del Comandante de las Fuerzas Armadas, pues la guardaban en la biblioteca del segundo piso de la casa del maestro, localizada sobre la sala en la que lo condecoró López. Y cuando los E.U. invadieron Panamá, El Caimán, un funcionario de la embajada cubana en ese país, recibió la orden de llevar de inmediato la espada de Bolívar a La Habana, con el fin de salvaguardarla. Entonces la transportaron al aeropuerto en una carro de la embajada, conducido por unas calles repletas de marines norteamericanos.



Una de las aventuras más recientes de la espada fue su aparición en la última posesión presidencial. ¿Qué mensaje implícito o simbólico cree que tuvo este hecho?



El presidente Petro le dijo a la revista 'Cambio' que la espada sólo sería envainada cuando hubiera justicia en el país, como pidió Bolívar.

¿Qué tan planeado fue este gesto que, para muchos, fue un acto sorpresivo del presidente Petro?



Esa historia la cuenta magistralmente Daniel Coronell en el prólogo del libro. No le voy a revelar los detalles que son dignos de Macondo. Pero le digo que desde cuando comenzó a planearse la posesión, el equipo del nuevo presidente manifestó que él quería que la espada de Bolívar se exhibiera en la ceremonia. Sin embargo, el equipo de Duque puso toda serie de trabas. Finalmente, cuando se superaron los obstáculos y ya no hallaron más disculpas, antes de que se llevaran la espada para cumplir la orden de Petro, ¡Duque pidió que lo dejaran empuñarla una vez más!



¿Cómo fue el proceso de investigación para este nuevo libro? ¿Se encontró sorpresas?



Muchas… Comenzando con que, para iniciar la investigación, llamé a Esmeralda Vargas, la compañera de Jaime Bateman y madre de sus hijas, Natalia y Catalina, (a ellas les dediqué este libro), y le dije: “oye, voy a hacer un artículo sobre la espada de Bolívar. ¿Quién tuvo la espada?”. Y ella me contestó: “yo tuve la espada”. Nunca me lo hubiera imaginado. Y ahí comenzó la investigación.

¿De esas épocas juveniles de reportería recuerda alguna otra anécdota colorida?



¡Claro! Resulta que a comienzos de los años 80, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, de quien yo era muy cercana (habíamos fundado juntos el semanario Nueva Frontera), era presidente de la Comisión de Paz y quería hablar con Bateman. Yo acababa de publicar Siembra vientos.... Él me preguntó si podía ayudarle con algún contacto. Entonces llamé a Esmeralda y ella habló con Bateman. Organizamos la cita. Lleras pidió que fuera a las 6 p. m. Lo recogí en su casa, en mi carro. Salió con una gabardina larga, color crema. “Me puse esta gabardina y le pedí que fuera en penumbra para que no me reconozcan”, me dijo, y se subió el cuello. Me reí. “¿A dónde vamos?”, me preguntó. “A mi casa, doctor Lleras”, le dije. “¡Cómo!”, exclamó. Llegamos a mi casa. En la sala nos esperaba Esmeralda leyendo El libro del Buen Amor de El Arcipreste de Hita. Entonces ambos entablaron una larga conversación sobre literatura española de la Edad Media, tema en el cual los dos eran expertos. Entiendo que, después, Esmeralda y el doctor Lleras se encontraron un par de veces más, en la biblioteca de su casa. Siempre hablaron de literatura, y algo de política. Pero el encuentro entre Bateman y Lleras nunca se produjo porque, si mal no recuerdo, el gobierno de la época no lo autorizó y el doctor Lleras renunció a la Comisión de Paz. Tal vez Colombia se habría ahorrado muchos muertos si esos dos hombres se hubieran sentado a dialogar.

¿Cómo se sintió regresando al reportaje periodístico de largo aliento?



Muy bien. Me encanta el reportaje, el periodismo literario. Gabo decía que el reportaje es un género literario. Y un buen reportaje debe leerse como una novela. ¿Qué tal Noticia de un secuestro? ¿Ha visto un reportaje mejor? ¿O A Sangre fría de Truman Capote? ¿O el perfil que sobre Frank Sinatra escribió Gay Talesse?



¿Se queda con este género o regresaría a la novela?



Me está comenzando a dar vueltas en la cabeza una novela periodística.



¿Qué lectura tiene del periodismo que se hace hoy frente al que usted vivió cuando comenzó en esta profesión?



Que desgraciadamente el gran reportaje, o sea, el buen periodismo, ha sido muy perjudicado en esta era de las redes sociales y de los clics.



¿Usted ha tenido la oportunidad de tener en frente la espada de Bolívar?



Fui a conocerla a la Casa de Nariño cuando estaba terminando el libro. Eso lo cuento en el epílogo.



Y esa espada, ¿sí será de Bolívar?



Quien quiera saberlo, que se lea el libro.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN DE CULTURA DE EL TIEMPO