El actor malagueño Antonio Banderas dice de ella que tiene “una voz de terciopelo”. El adjetivo se queda corto cuando se la escucha y se la ve en el escenario. Su voz de seda hipnotiza, su teatralidad conmueve y su fuerza escénica arranca aplausos.



Pasión Vega es, tal vez, la intérprete contemporánea más completa de la música popular española. De las coplas y el flamenco pasa sin complicaciones al tango o al bambuco colombiano. Con la misma facilidad transita vocalmente por peteneras, fados, habaneras, rancheras, Frank Sinatra y otras músicas de origen popular que ella ama desde su niñez. Sus referentes musicales se mueven entre Serrat, Sabina y Carlos Cano. La intérprete española visita por primera vez Colombia y este martes 22 de marzo

La cantante española visita Colombia por primera vez y este martes 22 de marzo se presentará en el Teatro Colón , como parte de su gira 'Todo lo que tengo', una inmersión en la música latinoamericana. Su presentación en Bogotá forma parte del ciclo 'Mujeres en la Música', la alianza entre el Teatro Colón y Mujeres en la Música Colombia. Desde su casa de Málaga, la cantante habló vía Zoom con EL TIEMPO.

¿A qué alude 'Todo lo que tengo'

Es el título del primer sencillo del disco, es una canción de Jorge Marazu, un compositor muy joven, de Ávila, una ciudad muy bonita de España, compositor con el que colaboro desde hace bastante tiempo, a pesar de su juventud. Es una colección de estilos, de 'palos', como lo llamamos aquí, que abundan en la música de raíz, en el folklore de toda América Latina. Aunque no todos los 'palos', pero hay una gran parte que representa los diferentes lugares. Creo que fue un título súper apropiado, y luego cada uno puede darle el significado que quiera.

¿Qué fue lo más difícil de elegir de los géneros de América Latina?

El truco de este disco fue empezar, fue un trabajo que fuimos macerando poco a poco, con Gustavo Guerrero (músico venezolano), quien ha sido el productor de este disco. Me gusta hacer mucho hincapié en esto, porque ha sido mi alma gemela en este proceso y ha sido quien ha recopilado las canciones de ahí, en el otro lado, y me dediqué a recopilar los autores españoles que el pensamiento pudo comprender esa raíz, esa comunión que tenemos ambas orillas. Gustavo se encargó de recopilar, preparar el estudio de grabación, de los músicos que iban a participar y me envió gran parte del repertorio y poco a poco elegimos todo el repertorio. Hay canciones de Silvana Estrada, la maravillosa compositora de México; Mariana Carrizo, de Salta (Argentina); Eloy Zúñiga, de México; su paisano Esteban Copete, quien me regaló un bambú colombiano maravilloso (Buen viento y buena mar), lo interpretó con su marimba. Es un mapa sonoro de Iberoamérica, pero actual, con todos esos 'palos' y colores que existen hoy en Iberoamérica. No todos lo son, pero hay una parte de ese color. Nos lo pasamos muy bien haciendo este disco.

Escogieron temas contemporáneos...

Años atrás me había adentrado en un disco que titulamos Gracias a la vida (2009), que fue un disco homenaje a Latinoamérica, a esas grandes canciones clásicas. Yo desde España reinterpreto, hago mi propia interpretación de los clásicos españoles, también. Era el momento, habiendo tanta savia nueva y tantos compositores y músicos interesantes, actuales, contemporáneos, que están haciendo cosas maravillosas, de hacer esa búsqueda y de dar también esa oportunidad a todas esas voces que conforman la Latinoamérica de ahora. Está muy bien versionada, porque es verdad que cuando uno canta a José Alfredo Jiménez o canta a todos los compositores grandes que ha dado Latinoamérica, es un gustazo y un regalo increíble para una cantante, para una intérprete. Pero encontrar un repertorio nuevo también te sitúa en otro punto de partida muy interesante, mucho más abierto, mucho más libre.

¿Cómo acomodas artísticamente una variedad tan ecléctica de ritmos, desde México hasta Chile?

Soy muy intuitiva a la hora de cantar, una mujer de emociones, de intuición. A veces la gente destaca mi técnica y todo eso... ahí no hay técnica ninguna. Ahí lo que importa, para mí, es la emoción, y cuando una canción te llega hondo, te emociona, su mensaje, su contenido y su continente, cómo está trabajada esa música que intentas trasladar a los demás, en la mayoría de los casos me dejo llevar por mi intuición, sobre todo por el texto, por lo que me está diciendo, proponiendo la letra, e interpreto lo que en ese momento me está queriendo decir y trasmitir la canción. Y, sobre todo, con este disco, he tenido la sensación de que no era un descubrimiento, era un reencuentro con algo que llevaba dentro, algo que había estado escuchando desde hacía mucho tiempo, y como decía Federico García Lorca, con las viejas voces que patinaban por su sangre, todos llevamos esas viejas voces que patinan por nuestra sangre y, simplemente, hay que dejar sentir y lanzarse a esa aventura.

¿Cuáles han sido las intérpretes latinas que más han influenciado su carrera?

Para mí fue importante, desde muy pequeñita, quizás porque fue una de esas primeras voces que yo descubro –junto con la de María Dolores Pradera–, Mercedes Sosa. Es una voz que me impactó. Ella también escogía unas canciones maravillosas, con un poder de transmisión y con unas letras sociales, amorosas y también de posicionamiento de la mujer en ese momento, mucho más complicado que el que tenemos ahora. Me parece que es una de las mujeres más impresionantes que ha dado Latinoamérica. La primera canción que me aprendí fue de Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar, es mi recuerdo de la primera canción que canto, acompañada por mi tío Manuel, que fue la persona con la que yo aprendí a cantar y me acompañaba con la guitarra. Después tuve la suerte de conocer a Armando Manzanero, desde pequeña cantaba sus canciones románticas, sus boleros, y de repente... yo pensaba de pequeña que era una mujer quien cantaba, una mujer un poco ronca (risas) y de repente tuve la oportunidad de conocerlo en persona, de conversar con él, fue algo increíble, mis padres escuchaban muchísimo en casa a Armando Manzanero...

Usted cantó a dúo con él...

Él editó un disco en España, con cantantes españoles, y me buscó, dijo que quería cantar conmigo e hicimos un canción que se titula Que sea en un parque, que era una canción inédita y la cantamos juntos. Era una canción muy romántica, de encuentro amoroso. Solo la grabé en esa ocasión, la interpreté en un concierto en directo con él y nunca más la he vuelto a cantar. Una canción bellísima. Después siempre continuó nuestra amistad, nuestro trato, era un hombre maravilloso, encantador... y un conquistador.

Hay una corriente mundial de neofeminismo que desembocó en el #MeToo. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Creo que es lo lógico. En la actualidad hay dos grandes problemas que tenemos que resolver, que son la desigualdad de género y la desigualdad racial, y creo que nosotras debemos ir al frente de ese movimiento, no podemos esperar que sean los mismos hombres que han estado haciendo que sea algo que está enquistado, muy metido en nuestra cultura, tenemos que ser nosotras las que hagamos este cambio, cueste lo que cueste, sea como sea, siempre desde la paz, por supuesto. Hay que afrontarlo con valentía, con unión, sobre todo, y yo como intérprete también, a través de mi música hacer esa transformación. Una canción en 2003, que fue la que me dio a conocer al gran público, se llama María se bebe las calles, es una canción que habla de la violencia de género. Hasta ese momento, aquí en España no se había hablado abiertamente de este tema, de cómo un hombre puede ejercer la violencia sobre la mujer. Y es un canto de esperanza y es un himno a esa libertad y a esas ansias de la mujer de poder escapar de ese amor que siempre nos han metido en la cabeza, que el amor tiene que doler, pues no, el amor no tiene que doler, tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo hermoso, tiene que ser algo igualitario. Y a partir de ahí en cada disco hay mucha participación femenina. Hay también muchísimas letras, muchísimos momentos en los que la temática social está muy presente, y creo que esto es importante hasta para hablar del amor, creo que hablo de un amor moderno, de un amor contado desde hoy.

¿El artista debe ser político?

Creo que cada artista es diferente, cada artista tiene que ser como él quiera ser, depende de tu personalidad, depende también de tu evolución, yo seguramente al principio no cantaba lo que canto ahora, no tenía esa fuerza que tengo ahora para poder interpretar eso, y a lo mejor esas experiencias que te da la vida para poder decir: ‘Yo quiero contar esto en este momento, quiero cantarle a esto en este momento o denunciar esta otra cosa’. O no, a veces puede ser una canción de amor, puede ser un poema maravilloso, puede ser una canción de despedida, no tiene por qué ser siempre algo social. Creo que es algo muy personal, muy particular de cada uno, y es una necesidad que pueda tener uno en cada momento de la vida.

¿Qué le apasiona de América Latina?

Creo que algo va por dentro de mí que me lleva a sentir una atracción muy fuerte hacia América Latina; no conozco todo, desgraciadamente hay veces que he intentado dar más pasos allí y tener ayuda para poder hacer mis presentaciones y nunca he podido llegar a hacer lo que he querido hacer allí, conocer todos los lugares que me gustaría. Todavía estoy a tiempo. Ir a Colombia por primera vez para mí es un paso importantísimo, ir a este teatro tan emblemático, donde de repente te acoge una ópera o algo clásico o de repente, también, un ciclo de mujeres de música folclórica. Me parece una maravilla, una oportunidad de oro para mí poder estar por primera vez allí conociendo todo eso que creo que hay en Colombia, no me va a dar mucho tiempo, pero, como este va a ser el comienzo de una larga amistad, espero volver siempre.

¿Por qué antes no había venido a Colombia?

El tiempo pasa muy rápido y uno tiene su cabeza... viajaremos aquí, viajaremos allá, pero, como decía antes, a veces no he encontrado los apoyos suficientes para poder comenzar y cuando los he encontrado, de repente pues ha venido una pandemia. Cuando parecía que todo iba a ir un poquito más adelante vino esta pandemia. Y en España siempre tengo mucho trabajo, mis giras suelen ser bastante intensas, movidas, siempre van cruzándose diferentes proyectos y al final falta tiempo, faltan horas al día.

¿Alguna expectativa frente al público de Bogotá, de Colombia?

Creo que es importante no tener ninguna expectativa de nada, es decir, yo voy a ofrecer, voy a dar, voy a regalar, a estar, a nutrirme también de lo que la gente me da, y no quiero pensar en lo que puede suceder. Las veces que he ido a lugares donde pensaba que no me conocía el público, ha sido maravilloso porque el público entra dentro de tu historia, de tus diferentes actos a lo largo del concierto, de todas esas interpretaciones. Y el público se emociona, se queda en la historia, y me gustaría que pasara, que la gente se emocione, que la gente vibre, que le ayude a mover el corazón por dentro y mover esas sensaciones y cambiar. Al final yo me transformo con mi canto, y la gente, de cierta manera, sale transformada de los shows.

¿Qué podemos esperar el show de Pasión Vega en Bogotá?

Soy una mujer de darlo todo, es un repertorio muy generoso, lleno de muchísimos matices donde hay, también, lugar para el silencio, para la charla con el público, y donde va a haber clásicos de Latinoamérica, copla, algo de flamenco, y por supuesto muchas de las canciones que forman parte de Todo lo que tengo que son ese mapa sonoro del que hemos estado hablando antes, tango, samba, bambuco... petenera... va a haber un poco de todo.

¿Cuál es la imagen que tiene de Colombia?

A través de las personas que he conocido de Colombia aquí en España, creo que es un país que te abre los brazos, que sabe acoger a los que vienen de afuera, con una sonrisa, a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de lo dura que también es en algunos lugares, en algunos barrios, es la vida allí, creo que siempre la alegría está por delante. Me gusta el acento, a veces pongo aquí en televisión seriales o telenovelas colombianas, para escuchar el acento, que me parece de los acentos más bonitos que hay en América.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

​@oleonn84