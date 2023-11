Pasado y futuro: la historia no contada sobre la muerte de Pablo Escobar

Óscar Naranjo Trujillo, ampliamente conocido y apreciado por los colombianos por su incesante labor contra la delincuencia organizada, dista mucho de la figura que ordinariamente se tiene de un policía.

No solamente es un investigador nato, un conocedor profundo de la forma como actúan los delincuentes, un criminalista y criminólogo, un estudioso de las ciencias sociales, un analista de los hechos políticos, sino alguien en quien presidentes y ministros en los últimos cuarenta años han visto un consejero de primera línea, gracias a su personalidad tranquila y serena que se acerca mucho a la de un diplomático profesional. Nunca se altera, no alza la voz, y quien no lo conozca ampliamente no podría entender que detrás de esas buenas maneras está un curtido oficial, decidido, valiente, comprometido, sagaz, arriesgado, sin cuya acción difícilmente se hubieran desbaratado los grandes carteles de la droga que en algún momento pusieron en jaque al país.

Casi que el destino lo tenía señalado para ser policía, pues su padre, el general Francisco Naranjo, fue un director que dejó huella en la institución, y referente para muchos jóvenes que escogieron la carrera policial. Inicialmente, su hijo Óscar no era uno de ellos, pues comenzó estudiando Comunicación Social en la Universidad Javeriana, donde adquirió una formación teórica que mucho le serviría en su carrera policial. Sin embargo, un día el joven de pelo largo, con pinta de actor de cine y estudiante juicioso y contestatario, sorprendió a su padre al decirle que su verdadera vocación era la de ser policía y que entraría a la Escuela General Santander.



Ser hijo del director no le significó privilegios. Se destacó desde estudiante por su inteligencia, disciplina y compromiso. Muy pronto sus superiores vieron en él el prospecto del gran investigador que llegaría a ser, y le encomendaron desde entonces delicadas labores de inteligencia para identificar y capturar a delincuentes. Podría decirse que fue un precoz oficial que desde muy temprano se ganó la confianza de los altos mandos.



Siendo procurador general de la nación, en 1989, tuve la fortuna de conocerlo como “capitán antiguo”, como se dice en el argot policial. Estábamos en plena lucha contra el narcoterrorismo, y los jueces –al igual que buena parte del país– se sentían intimidados por la “dupleta” Rodríguez Gacha-Pablo Escobar, empeñados ya no solo en consolidar su emporio criminal, sino en tumbar a toda costa el tratado de extradición con los Estados Unidos.

Portada de 'El derrumbe de Pablo Escobar'. Foto: Planeta

El director de la Policía, el loriquero Miguel Antonio Gómez Padilla, un joven brigadier general que gozaba de la plena confianza del presidente Virgilio Barco, me pidió que recibiera al ya conocido capitán, quien me llevaría una información completa sobre el organigrama del cartel de Medellín. Me explicó que era necesario actuar inmediatamente, pero que los jueces de instrucción de la época no se atrevían a autorizar unos allanamientos. Quedé plenamente convencido de la seriedad de lo que el capitán Naranjo me advertía, y logré finalmente que un juez de instrucción autorizara más de cien allanamientos, con cuyos resultados comenzó a penetrarse la estructura del poderoso cartel.



Ya este oficial, con el soporte del director general, era el “hombre de la inteligencia” contra los carteles de la droga. Desde ahí pude seguir su fulgurante carrera hasta su merecido y precoz ascenso a la Dirección General de la Policía. Sin proponérselo, pues no es un hombre que atropelle, los presidentes y ministros de Defensa lo consultaban más a él –como mayor o coronel– que a sus propios jefes a quienes él, desde luego, siempre respetó.



Desde entonces, también tuvo el apoyo de los organismos internacionales de inteligencia, bien fueran de Estados Unidos, el Reino Unido o de España. Desde Virgilio Barco hasta Juan Manuel Santos, los presidentes, claro está con la anuencia de sus jefes en la Policía, como el propio Gómez Padilla o Rosso José Serrano, quien lo nombró primer director de la Dirección de Inteligencia, Dipol, lo tuvieron como asesor, consejero, aliado y escudero en la lucha contra la gran delincuencia derivada del narcotráfico, la guerrilla o los paramilitares.



Sin ser un actor político, se mueve como pez en el agua en los vericuetos de la política, y conservando las distancias atinentes a su actividad policial, ha sido contertulio de congresistas, ministros, gobernadores, alcaldes, profesores universitarios, autoridades extranjeras, directores de medios y periodistas. Conserva la discreción propia de quien como director de inteligencia conoce muchos de los secretos mejor guardados del país.

Por todas esas razones, en buena parte, cuando el vicepresidente titular, Germán Vargas Lleras, tuvo que retirarse –por audaz jugada constitucional de sus contradictores políticos– para aspirar a la Presidencia, el presidente Juan Manuel Santos le hizo el “guiño” al Congreso para que lo designara como vicepresidente en el último tramo de su mandato. No fue difícil que, a pesar de no haber tenido militancia anterior al Partido de la U –que había sido fundado por Santos en homenaje a Álvaro Uribe– lo avalara, ya que por mandato constitucional el vicepresidente debe pertenecer al mismo partido del jefe de Estado.



Cumplió decisivo papel en los acuerdos de La Habana, que permitieron la desmovilización del grueso de guerrilleros de las Farc, y fue designado, además, ministro consejero para el manejo del posconflicto.



Ha demostrado ser un cronista y escritor en relación con episodios decisivos del acontecer nacional. Este libro, El derrumbe de Pablo Escobar, es un ejemplo claro, pues en limpia prosa se muestra como historiador, cronista, pero también protagonista de una accidentada época de la vida nacional. El libro va más allá del título, pues aparte de describir con detalles los días finales del capo, se adentra en el surgimiento mismo de los carteles y de la lucha de arriesgados colombianos para combatirlos; entre ellos se destaca en primerísimo lugar el autor, muchos policías, militares, soldados y funcionarios.



Son apasionantes –al estilo de las mejores novelas policíacas– las descripciones sobre la manera como avezados investigadores fueron cercando a Escobar después de su vergonzosa “fuga” de la “cárcel” de La Catedral, con paciencia y audacia, y afrontando el desespero e injustificadas críticas de la sociedad y de los políticos que pedían prontos resultados; afectándole poco a poco su círculo de aliados y guardaespaldas; utilizando sofisticados métodos –como conseguir que el gobierno alemán devolviera a sus familiares para llevar a Escobar al desespero– hasta triangular sus angustiosas llamadas para que las autoridades pudieran localizarlo prácticamente solo, pero armado, en su última casa escondite, y acabar con su azarosa vida criminal huyendo y en un tejado, ese 2 de diciembre de 1993, cuando cumplía 44 años.

Posesión del general Naranjo como vicepresidente. Foto: Vicepresidencia

Esta última vez, el mayor narcotraficante del mundo que había amasado inmensas fortunas; evadido tantos cercos; asesinado a tantos policías, jueces, periodistas y ciudadanos humildes; corrompido a tantos funcionarios, no pudo escapar a la paciente labor de unos policías que, sin tener las avanzadas tecnologías de hoy, pudieron abatirlo dándole respiro a un país agobiado por todos los crímenes que este delincuente cometió.



El autor, frente a este último y feliz episodio, desbarata algunas de las consejas urdidas, como la de que habían sido autoridades extranjeras, la DEA en particular, las autoras de este golpe final. Y para un país que no quiere tener memoria, el general Naranjo reivindica el papel de varios oficiales, suboficiales y agentes, que poniendo en riesgo su vida y la de sus familias, participaron no solamente en la persecución final al capo sino en el desvertebramiento del tenebroso cartel de Medellín, entre otros: los generales Miguel Antonio Gómez Padilla y Rosso José Serrano; los coroneles Jaime Ramírez Gómez –el aliado del inolvidable ministro Rodrigo Lara Bonilla en el desmantelamiento de “Tranquilandia”–, Valdemar Franklin Quintero, Hugo Martínez Poveda y su hijo, el capitán Martínez y también mujeres inteligentísimas y valientes como la coronel María Emma Caro.



Me llamó mucho la atención la “caracterización” que tuvo que hacer el mayor Naranjo –con el nombre de Francisco Rodríguez– armando una oficina de fachada en residencias Tequendama, como un ejecutivo de una empresa de productos tecnológicos, y moviéndose en un taxi como miembro del cuerpo especial armado –distinto al Bloque de Búsqueda– para poder detectar los movimientos de Escobar, sus secuaces y su entorno familiar.



Con mucho tino maneja el autor el papel de los Pepes –grupo criminal de los enemigos de Escobar a quienes ya mataba y extorsionaba después de haber sido sus aliados– en el operativo de persecución final. Si bien descarta que fueran auspiciados por el gobierno, no niega que algunos de los miembros del Bloque de Búsqueda recibieron y utilizaron información de delincuentes del cartel de Cali y de paramilitares, como los hermanos Castaño Gil y Don Berna. El Estado siempre rechazó los asesinatos y ataques de los Pepes contra Escobar, sus aliados o su familia.

Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali, murió en EE. UU. el 31 de mayo de 2022. Foto: Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, esa alianza, que en la práctica se produjo también con la participación de funcionarios del DAS, fue contraproducente, pues corrompió sectores importantes de la Policía, e incluso oficiales de menor rango que hasta entonces habían actuado dentro de la Constitución y la ley.



Pero el libro aborda otros episodios en la lucha contra las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. Es bien conocido que, bajo la dirección del general Rosso José Serrano, el entonces mayor Naranjo participó también con la inteligencia en la captura de los capos no solo del cartel de Cali –particularmente los hermanos Rodríguez Orejuela, Chepe Santacruz y otros– sino también del temido cartel del Norte del Valle.



Siempre Naranjo fue llamado en situaciones de crisis, una de ellas, la recaptura de Escobar después de la fuga del 22 de julio de 1992. Él no lo aborda, pero ese hecho arrancó por lo que fue la llamada política de sometimiento del gobierno de la época, que ciertamente terminó con la “entrega” de Pablo Escobar, con las condiciones que él impuso: su no extradición; la construcción de una “cárcel” en terrenos de sus aliados; el veto a la Policía, pues exigió que solo lo custodiara el Ejército; la selección por él mismo del personal de “custodia” y que lo recibiera el propio pro¬curador general de la nación.



Después vino a saberse que La Catedral no era una cárcel sino el centro de operaciones del poderoso narcotraficante, donde recibía a sus amigotes, populares futbolistas, organizaba “francachelas”, llamaba a cuentas a sus secuaces y hasta los mataba y desaparecía sus cadáveres en el mismo sitio, como a los socios Moncada y Galeano.

Cuando el fiscal Gustavo de Greiff se enteró de lo que pasaba puso el grito en el cielo y el gobierno anunció su traslado… Escobar salió cuando quiso. Nadie respondió políticamente ni por lo que allí se permitió ni por la propia fuga. Solo se condenó a un puñado de militares por haberle recibido sobras al capo. Ya cuando no había nada que hacer, el gobierno anunció medidas para proteger la cárcel, lo que originó la cínica frase del jefe del clan Ochoa: “Después de conejo ido para que palos al nido”.



Es en ese momento cuando Naranjo recibe la orden de volver al país para asumir la Secretaría Técnica del recién creado Comando Especial Conjunto, el cuerpo especial que se puso al frente del operativo de “recaptura”, que él cuenta literariamente en este libro y que termina ese 2 de diciembre de 1993 con la muerte de Escobar.



Pero después de la lectura del libro es inevitable –como lo sugiere el general Naranjo en el Epílogo– preguntarse qué pasó antes y qué ha pasado después.



Lo que pasó antes tiene que ver básicamente con la extradición. En 1979, bajo el gobierno de Turbay, se firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos. El Congreso lo aprobó sin discusión, pero solo cuando comenzaron las primeras solicitudes de extradición reaccionaron los capos. Inicialmente, trataron de tumbar el tratado ante la Corte Suprema, que no cedió. El presidente Betancur se negó en un principio a extraditar nacionales alegando razones de soberanía. Escobar y sus secuaces, el 30 de abril de 1984, mataron al joven y aguerrido ministro Rodrigo Lara Bonilla. El presidente, desafiado, en las exequias de su ministro en Neiva, anunció que comenzaba la extradición.

Los narcos salieron despavoridos para Panamá. Allá se reunieron con el procurador general, Carlos Jiménez, mandado por Betancur y con la presencia del expresidente López Michelsen, quien se encontraba allí con fines distintos. En Panamá ofrecieron su rendición total con la única condición de que no los extraditaran. Se filtró la noticia y el gobierno negó la negociación.



Surgió el llamado movimiento de Los Extraditables con el lema “Preferimos una tumba en Colombia, a una cárcel en Estados Unidos”. El M-19 se tomó violentamente el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, con las consecuencias conocidas y entre sus exigencias estaba la de acabar con la extradición. Los magistrados que llegaron después, en buena parte intimidados, tumbaron el tratado.

El presidente Barco no cedió y comenzó a aplicar la extradición con un decreto de estado de sitio. Los narcos iniciaron su campaña terrorista para tumbar el tratado: aparte de policías, soldados, periodistas, jueces y magistrados, mataron a Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Luis Carlos Galán y Enrique Low Murtra; y atentaron contra Enrique Parejo en Budapest.



En 1989, Virgilio Barco prefirió hundir un buen proyecto de reforma constitucional –que tenía el ochenta por ciento de lo que luego se aprobaría en la Constituyente–, antes que ceder ante los narcos que metieron un mico en la comisión primera de la Cámara de Representantes para que se convocara a un referendo sobre la extradición.



Pablo Escobar cometió sus últimos secuestros extorsivos: Francisco Santos, Maruja Pachón, Azucena Liévano y Marina Montoya, hermana de Germán Montoya, secretario general de la Presidencia, a quien asesinaron.



Y la cruel y gran ironía: la Constituyente, cuyo proceso de expedición comenzó por el asesinato de Galán, terminó cediendo y suspendió la extradición nada menos que vía constitucional. Pablo Escobar se “entregó” cuando le llevaron el texto del artículo 35 de la nueva Constitución, como narra Gabriel García Márquez en su libro Noticia de un secuestro.



Como se desprende de este libro, Colombia ha hecho todo en la llamada guerra contra las drogas: aumentó las penas de manera exponencial, estableció transitoriamente jueces y testigos sin rostro, ha extraditado a miles de colombianos, cambió la Constitución dos veces, una para prohibir la extradición y otra para restablecerla.



Y como se sugiere en el Epílogo, el narcotráfico sigue ahí como combustible de todas las guerras, los capos se reproducen, la corrupción asociada al tráfico de estupefacientes no desaparece, el dinero corre en campañas políticas, el terrorismo continúa.



Esta reveladora obra del general Naranjo, aparte de describir toda una época, y demostrar que en medio de todo Colombia ha tenido policías, políticos y funcionarios honrados que no cedieron, arroja una serie de interrogantes sobre nuestro presente y el inmediato futuro.



Quedan algunos interrogantes:



¿Para qué tantas muertes por cuenta de la extradición si los narcotraficantes cambiaron de lema y ahora prefieren una negociación fuera del país que una cárcel en Colombia?



¿Si la Constituyente abolió la extradición, nos hubiéramos podido ahorrar tantas muertes si a Belisario se le hubiera permitido abolirla desde 1984?



¿Es válido cambiar permanentemente la ley y aun la Constitución, como en 1991, para apaciguar a terroristas que intimidan y someten a la población?



¿Qué hacer finalmente con el problema de las drogas si las fórmulas hasta ahora ensayadas han fracasado?



Indudablemente que con este trabajo editorial el valiente general Naranjo aporta elementos para el conocimiento de nuestra historia reciente y para reflexionar sobre nuestro futuro como nación.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

Exfiscal y exprocurador