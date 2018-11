El lenguaje en el tiempo/ Partusa, orgía, controlador

Cita: “Una autobiografía erótica repleta de partuzas” (La Nación).

Comentario: La palabra partuza, que el DLE registra con la escritura partusa, viene del francés partouze, y se suele traducir como ‘orgía’ o ‘bacanal’ (‘fiesta del dios Baco’). Se usa más que todo para referirse al ‘sexo grupal’ o a la ‘actividad sexual en trío’, pero los libros normativos les dan un sentido más amplio tanto a partusa como a orgía. El Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, define partusa como ‘fiesta o reunión descontrolada, que incluye bebidas alcohólicas y sexo’, y orgía, como ‘festín en el que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros excesos’ y ‘satisfacción viciosa de apetitos o pasiones desenfrenadas’.

El escritor Morris West menciona “una orgía de compras”, en su novela Eminencia, y el sindicalista Dante Camaño, “una orgía de derechos, sin obligaciones”, en un discurso político.



La periodista Amaia Odriozola titula “Claudia Schiffer celebra su cumpleaños con una orgía de imágenes” su informe sobre la supermodelo en Vanity Fair, y un portal gastronómico español anuncia “Una orgía de sabores”, en su página de preparación de helados. Se trata pues de voces sinónimas, orgía, bacanal, partusa, la última de las cuales es menos universal, pues su uso se reduce al Cono Sur.



Controlador financiero



Citas: “Pizano, entonces controller del consorcio de la Ruta del Sol, denunció irregularidades” (Semana); “Era un testigo incómodo para muchos, pues desde su cargo como Controller, nombrado por el Grupo Aval, monitoreó la información contable” (El Espectador); “La familia del fallecido ex controller de la concesionaria de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, y de su hijo Alejandro, emitieron un comunicado” (Extra).



Comentario: En las noticias sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano se ha usado con profusión la palabra inglesa controller, para referirse al cargo que ocupaba en la Ruta del Sol II. En algunas de ellas se ha traducido como auditor, cargo cuya función es ‘la revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de la empresa’.

Sin embargo, el hoy llamado controller no reduce su labor a la simple revisión de cuentas, información a la directiva y recomendación de ajustes y mejoras, sino que tiene un papel más activo, con línea de mando en la empresa. Por eso, en el área de la administración de empresas, controller se traduce a veces como interventor o inspector, y en otros casos, como controlador financiero e incluso como director administrativo. Estas cuatro opciones están avaladas por la Fundación del Español Urgente, para traducir controller, según el caso.

¿Y no servirían contralor o veedor?

Servirían, si en la práctica no estuviera restringido su uso a los funcionarios del Estado.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción

y creación literaria

@fernandoavila52