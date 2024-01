Paramore cancela su concierto en el Festival Estéreo Picnic 2024: esto se sabe

En medio de la incertidumbre sobre el futuro Paramore, la productora del Festival Estéreo Picnic anunció que la agrupación no participará en la edición del 2024.



Hace unos días, la banda llamó la atención debido a que canceló su presentación iHeartRadio ALter EGO y posteriormente eliminó las publicaciones de sus redes sociales. Esto despertó las sospechas de que podrían estarse separando.

Aunque no se han pronunciado al respecto, una de las hipótesis más fuertes apuntan a que los repentinos cambios tendrían que ver con su contrato de 20 años con Atlantic Records.



No obstante, ahora que han cancelado sus conciertos en varias partes de Latinoamérica, muchos de sus fanáticos no están seguros de ello.

La banda estadounidense de rock Paramore durante su presentación en el Movistar Arena en Bogotá. Foto: Angie Rodríguez / El Tiempo

En el caso de Bogotá, Páramo Presenta anunció en la mañana de este 18 de enero que habría un cambio de headliner en el cartel del jueves 21 de marzo del FEP 2024.



Inicialmente, sería la agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, pero, según un comunicado oficial, ahora será Kings of Leon.

¿Por qué Paramore canceló su concierto en el Estéreo Picnic?

"Kings of leon, ganadores de varios premios Grammy y Brit ahora encabezarán el Festival Estéreo Picnic el jueves 21 de marzo de 2024. Reconocidos como una de las bandas de rock alternativo más grandes del mundo en los últimos 20 años, han sido la atracción principal en los festivales más grandes y prestigiosos del planeta (...) Después casi una década de su único concierto en Colombia, vuelven a un mundo distinto", dice el comunicado oficial.

Adicionalmente, explica que ellos serán quienes reemplazarán a la banda estadounidense de rock alternativo, Paramore.

Festival Estéreo Picnic 2024. Foto: Festival Estéreo Picnic

Con respecto al porqué no se presentarán, la productora aclaró que fue "debido a circunstancias personales de la banda", razón por al cual tampoco se presentarán en Lollapalooza Brasil, ni en el Vive Latino de México.

Paramore no estará en el FEP 2024. Foto: Páramo Presenta

¿Quiénes son Kings of leon, la banda que reemplazará a Paramo en el festival?

Kings of Leon es una banda de rock estadounidense formada en 1999. Compuesta por los hermanos Caleb Followill, Jared Followill, Nathan Followill y su primo Matthew Followill, se ha destacado por su estilo musical que abarca el rock alternativo, el southern rock y el garage rock.



La agrupación alcanzó el reconocimiento internacional en el 2008, con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Only by the Night, que incluye éxitos como Sex on Fire y Use Somebod y .

Kings of Leon estuvo en la edición del Estéreo Picnic 2015, junto a Kasabian, Damian Marley, Foster The People y Andrés Calamaro.



Ahora, volverán a las tarimas de 'un mundo distinto' con nuevos éxitos y sencillos que prometen ser perfectos para su vuelta al país.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

