El piso temblaba cada vez que las personas saltaban y gritaban "Paramore". Del escenario, entre humo y luces azules, salió Hayley Williams con unas medias veladas que dejaron ver la cruz que tiene tatuada en el muslo de su pierna. El borde de sus labios tenía delineador azul y rosado. Su cabello rojizo estaba recogido y le gritó al público: "hola, Colombia".

Así comenzó el concierto de la banda estadounidense Paramore el 14 de marzo en el Movistar Arena, en Bogotá. Los integrantes hicieron vibrar a los fanáticos con la guitarra (Taylor York) y la batería (Zac Farro) mientras acompañaban a la voz de Hayley Williams.

El evento, organizado por Bizarro, fue la quinta y última fecha de la gira 'This is why tour' en Latinoamérica. La banda continuará por Europa y terminará su tour en Estados Unidos.

Elke: artista invitada de Paramore

Elke es una cantante de pop rock alternativo de Estados Unidos que ha acompañado a Paramore durante su gira. Por 30 minutos, se encargó de animar a los asistentes y prepararlos para recibir a la agrupación principal.

Elke fue la telonera de Paramore en el Movistar Arena el 14 de marzo de 2023. Foto: Angie Rodríguez / El Tiempo @angierodriguez0614t

Esta artista, lanzó su EP 'My Human Experience' en 2022 y también un álbum en 2021 que se tituló 'No pain for us here'.

Paramore estremeció a Bogotá con su música

Luego de vender todas las boletas, el Movistar Arena estaba lleno de fanáticos. La gente no paraba de gritar, saltar y bailar mientras Paramore cantaba la tercera canción del concierto: 'Caught in the middle' de su álbum de 2017: 'After Laughter'

"Gracias, cantan hermoso. Dedíquenle la siguiente canción a sus madres o al amor de sus vidas. Esta canción es hermosa y es solo para ustedes", dijo Williams antes de interpretar 'The Only Exception'.

Hayley Williams durante la presentación de Paramore en el Movistar Arena en Bogotá el 14 de marzo de 2023. Foto: Angie Rodríguez / El Tiempo @angierodriguez0614t

Los fanáticos estaban tan emocionados que no paraban de gritar después de que la banda tocó 'Decode'. La energía, la emoción y la alegría que Paramore transmitió también estuvo en los asistentes durante todo el evento.

La agrupación ya había venido a Bogotá en marzo de 2011 en el Pabellón central de Corferias. "Creo que la última vez que nos vimos pasamos por momentos complicados. Por alguna razón, sobrevivimos y acá estamos, juntos", le aseguró Williams al público. "Espero que nuestra música les dé una razón para vivir, para gritar o para bailar", agregó.

Paramore también tocó éxitos como 'This is why', 'That's what you get' o 'All I wanted was you'. La vocalista de la banda no solo interactuó con sus fanáticos antiguos, sino también le dio la bienvenida a los nuevos.

La banda estadounidense de rock Paramore durante su presentación en el Movistar Arena en Bogotá el 14 de marzo de 2023. Foto: Angie Rodríguez / El Tiempo @angierodriguez0614t

Antes de cerrar el concierto, subió a dos personas del público al escenario a cantar 'Misery Business'. "Bogotá, ¿están listos?", les preguntó Williams antes de que cantaran: "But God, does it feel so good".

PARAMORE entra en el top de los mejores conciertos del 2023.



La energía, carisma y VOZARRÓN de Hayley se vuelven INMENSOS en el escenario.



El público se comportó a la altura de los mejores del mundo. Puro amor y gratitud hacia la banda.



Fue corto, pero contundente. 💕🫶 — luchodario (@luchodariok) March 15, 2023

Luego de una noche llena de música e inolvidable en el Movistar Arena, la vocalista le dio las gracias al público que los acompañó durante la velada. "¡Oigan! nos veremos nuevamente, ¿cierto? Hasta la próxima Colombia. Los amamos, nosotros somos Paramore", concluyó la artista.

