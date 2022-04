Mañana, por culpa del ‘clickactivismo’, puedes amanecer paraco, mamerto o neonazi, porque algún influencer resolvió encasillarte en determinada cajita.



¿La culpa es de la redes sociales?



¿Antes no éramos así?



Estamos sufriendo la cultura de la cancelación. Del bloqueo. De la polarización. Solo hay dos planetas: a favor o en contra. Siempre ha sido así, pero antes se quedaba en las mesas, en las salas, en los estrados, o se demoraba en llegar a la opinión pública, pero hoy, gracias a Twitter, Facebook o TikTok, el ostracismo se expande a una velocidad superior a la de la luz.

El lenguaje inclusivo que comenzamos a oír en los programas de televisión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro está dominando (y alargando) los discursos. La diferencia entre ser políticamente correcto o incorrecto puede ser la diferencia entre el cielo y el suelo.



La perfecta cachetada de Will Smith, estilo salvaje oeste, en vivo y en directo por televisión global, dividió a la humanidad. Honor o guachería.



La invasión rusa a Ucrania llegó hasta Milán (Italia), donde la Universidad Bicocca resolvió suspender, cancelar, la cátedra de Fiódor Dostoievski, el clásico escritor de Los hermanos Karamazov, por el hecho de ser ruso, como Putin.



A la moda de Coco Chanel la han intentado sabotear porque tuvo sexo con un nazi; a la música de Diomedes Díaz la han vetado, cancelado, por su vinculación con un crimen, y a J Balvin lo iban a expatriar por una canción.



Las estatuas de Cristóbal Colón y Sebastián de Belalcázar las quieren derribar, cancelar, porque hace 500 años abusaron de los indígenas, que ahora se deben llamar como ancestrales.



Toda opinión puede convertirse en leña para el discurso discriminatorio o de odio del opositor. Es fácil caer en la homofobia por algún chiste, volverte paramilitar por defender las fuerzas militares, mamerto por salir a protestar por la educación gratuita, o guerrillo por protestar contra la explotación minera en un páramo.

El ataque contra las estatuas es otro de los fenómenos sociales. Foto: Juan Pablo Rueda, Archivo EL TIEMPO y Archivo particular

La poesía está en peligro

El concepto de políticamente correcto puede usarse como escudo o como garrote. Lo que es correcto para unos es incorrecto para otros. Puede ser un cumplido o un insulto. Lo políticamente correcto se ha enloquecido y hoy es peligroso llamar las cosas por su nombre. El lenguaje inclusivo es cada día más riguroso. La hipersensibildad de las minorías se ha exacerbado.



En estos días, la cárcel es un establecimiento penitenciario, un negro es afrodecendiente o subsahariano, los derechos del hombre son los derechos humanos, los niños son los niños y las niñas, los padres son los padres y las madres, el inválido es persona con capacidades diferentes, neutralizar es matar o asesinar, los colombianos son las personas de Colombia o la comunidad colombiana, los pilotos y las azafatas son el personal de vuelo, el sobreviviente es la persona sobreviviente, los feos son poco agraciados, el crecimiento negativo es crisis económica, el aborto es interrupción del embarazo, los pobres son poblaciones vulnerables, los ancianos son personas mayores, el defecto de nacimiento es discapacidad congénita, el cuerpo del hombre es el cuerpo humano, “hola a todos” es “hola a todes” y nunca se le puede decir persona con discapacidad mental a los que antes se les llamaba loquitos.



El sexismo lingüístico en castellano indica que se debe decir ‘todes’ o ‘amigue’, la letra ‘e’ debe sustituir a la ‘a’ y la ‘o’, o usar la ‘x’ o el símbolo ‘@’ ahora que todo se escribe en digital, poco en papel y casi nada a mano. La poesía está en peligro.



Abolidas están las frases ‘mujer tenía que ser’, ‘a las mujeres no hay quien las entienda’, ‘todas las rubias son tontas’, ‘el fútbol es cosa de hombres’ o ‘los hombres conducen mejor que las mujeres’.



Unas profesiones se han feminizado y otras se han masculinizado. Hay azafatos, cocineros y pilotas.



Para algunos lo políticamente correcto es aburrido, tibio. Para otros es una censura que va contra la libertad de expresión. Es el arte de decir la verdad con mentiras.

El lenguaje ha cambiado. Los pronombres personales en español cada día son más, de acuerdo con el sexo.



Los humoristas deben caminar como pisando en cascaras de huevo. El humor se ha vuelto peligroso.



‘Juanpis González’ iba a ser linchado por atreverse a decir que Polo Polo era negro, marica y de derecha.



Están cancelando los conciertos de Marbelle por llamar King Kong a Francia Márquez Mina.



Trump era el rey de los insultos políticamente incorrectos, a los hispanos los llamaba violadores, a las mujeres famosas les decía que se les podía coger la vagina, a Hillary Clinton que era una crook (torcida), a Biden que era un dormido, al virus del covid-19 lo llamaba bicho chino y a los vándalos que se tomaron el Congreso el 6 de enero los llamaba defensores de la democracia. Biden los llamó terroristas urbanos.

Marbelle y Francia Márquez Foto: Instagram: @marbelle.oficial / Hector Fabio Zamora. EL TIEMPO

Los libros de un comunista

No solamente se cancelan personas, también se cancelan o se hacen campañas de desprestigio contra empresas, bancos, gobiernos o deportistas.



Rusia fue vetada del mundial de fútbol, no se jugará la final de la Champions en San Petersburgo y el piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin no podrá volver a las pistas porque su papá es un oligarca amigo de Putin.



En Colombia, al presidente Duque le dicen ‘Porky’; a Petro, el ‘Cacas’; a Uribe, el ‘Matarife’ y a Santos, ‘Chucky’. Fico es de la oficina de Medellín, Fajardo se robó Hidroituango, Ingrid es disociadora, Gaviria está aliado con las maquinarias. Los petristas son comunistas, lo fiquistas son uribestias y los fajardistas se quedan dormidos o se van a ver ballenas.



A García Márquez no lo leen porque es un comunista, amigo de Fidel; en Estados Unidos no se deben comprar fríjoles Goya porque el presidente de la compañía es amigo de Trump. En el 2020, las empresas Unilever, Coca-Cola, Starbucks y otros grandes anunciantes le retiraron la pauta a Facebook porque no controlaba el discurso del odio en la plataforma. La cultura de la cancelación es implacable.



Las minorías son hipersensibles, si a un homosexual lo echan porque estaba robando, se queja ante la autoridad porque es víctima de la homofobia, si a un afrocolombiano lo despiden porque no fue a trabajar una semana, dice que es racismo, si el humorista que insultó a Will Smith hubiera sido David Letterman lo hubieran condenado por racista por el mismo chiste, el humor de la revista francesa Charlie Hebdo se volvió racista cuando publicó caricaturas sobre Mahoma. Y hubo una matanza.



Ser políticamente incorrecto puede traer beneficios, te ven como más auténtico, genera más interés de los medios y produce más titulares.



Antiguamente, lo políticamente correcto lo reglamentaba el clero y tenían el poder de echar a la hoguera al que los contradijera; hoy ese privilegio lo tienen los llamados progresistas que utilizan las redes sociales para acabar con el prestigio profesional y moral de los hombres y mujeres que no piensan como ellos.



Gustavo Petro llamó “neonazi” a David Ghitis porque no le gustó el titular de una columna sobre su propuesta para volver público el dinero de las pensiones y que se titulaba ‘Petro nos quiere atracar’, seguramente el candidato ignoraba que Ghitis es judío, la raza que Adolfo Hitler, el nazi mayor, casi logra exterminar; Putin dice que Ucrania es neonazi para justificar su invasión, pero los países de Occidente dicen que el nazi es Putin.



Entre la cultura de la cancelación, las fake news y lo políticamente correcto se está sacando del eje la rotación de un planeta gobernado por las incontrolables, enviciadoras, gratuitas y poderosas redes sociales, que hacen famosos automáticos y también pueden convertir en infames a cualquiera con el clic de un influencer y sus seguidores.



Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua (RAE), ha expresado su rechazo ante el uso del lenguaje inclusivo, no sexista, porque según él, ese desdoblamiento gramatical del lenguaje altera la economía del idioma.



La RAE debe regular el uso del idioma no sexista, o al menos tratar, sin olvidar que esa sala máxima integrada por 42 académicos solo tiene siete académicas.



La igualdad de oportunidades según el sexo acaba de alcanzar una nueva marca, esta semana 91.553 persones asistieron al Camp Nou a presenciar un juego entre Barcelona (5) y el Real Madrid (2). Récord de taquilla para un juego entre mujeres. El fútbol ya no es cosa de hombres.



FERNÁN MARTÍNEZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO