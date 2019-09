Las mujeres que le ponen el pecho al despecho

Cinco mujeres darán hoy ejemplo de unión: Francy, Arelys Henao, Paola Jara, Karina Castillo y Janfer se subirán al escenario en un concierto femenino de intérpretes de música popular.

Las tres primeras, muy famosas y reconocidas. Mientras, Karina Castillo y Janfer empiezan su ascenso en un género que cada vez tiene más seguidores en el país.



Que se haga un concierto solo femenino de este género viene de la hermandad que hay entre las intérpretes en un gremio que ha sido liderado por los hombres (Darío Gómez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Alzate, entre otros).



Pero también del sentido de apertura que se ha visto en el último tiempo, pues esos hombres que lograron unirse en sus conciertos les han ido dando espacio a ellas. Luego de ver su talento y sus seguidores (solo Paola Jara tiene más de 3’700.000 y Arelys Henao tiene canciones con más de 30 millones de reproducciones).



Es más, este es un género que ha demostrado en los últimos años un sentido de organización para sus conciertos, formando manos a manos y reuniendo a sus seguidores para que vayan a verlos, al punto que no se conocen datos en años recientes de cancelación de espectáculos.



Así que era hora de darles a ellas un espacio para cantar en el concierto de este viernes 13 de septiembre, que se llama ‘Las reinas del chupe’ y que será en el Multiparque 222, en Bogotá.



Para Francy ('Si se fue, se fue', 'Que hablen de mí', 'Hay otro en mi cama' y 'La gran señora', entre otras) “será una reunión con mis colegas, pero también con mis amigas. Me hace muy feliz saber que voy a compartir tarima con ellas”, afirma.



Francia Elena Hernández Ríos, su nombre real, y nació en Guacarí, Valle, el 12 de marzo de 1981. Formada en el Conservatorio de Cali, empezó su carrera en Radio Luna, en Palmira, a donde su mamá la llevó a participar en un concurso.



En los inicios de su carrera, ha contado, tenía que rogarles a los promotores de los conciertos para que la dejaran cantar. Hoy, las cosas son a otro precio, y este 2019 lo empezó con una gira por Europa y sigue con sus presentaciones por Ecuador y Chile.



“Me gusta ver cómo la música regional colombiana está conquistando corazones en varios países. Yo creo que este año, además, ha sido un tiempo de crecimiento y consolidación, y el género popular es hoy, sin duda, el más fuerte en el país”, dice la artista, con más de 25 años de carrera.



La disciplina

Por su parte, Paola Jara es considerada la sensación del género, no solo por su belleza, sino porque es una de las más exitosas intérpretes del también llamado despecho.



Nacida en Abejorral, Antioquia, el 16 de mayo de 1983, 'Como si nada', 'Cínico' y 'Murió el amor' son algunas de sus canciones más reconocidas.



También con estudios universitarios y de conservatorio, se inició cantando rancheras. A los 14 años lanzó su primer disco y está presentando su nuevo trabajo, En tus manos, en el que incluye violines y violonchelos.



Con una disciplina envidiable, dice que, de todos modos, para triunfar en el género lo “más difícil ha sido el hecho de ser mujer. Siempre he sentido que nos ha tocado luchar más, dejar al lado sueños que tenemos las mujeres y sobrepasar sentimientos.

Pero, poco a poco, eso ha ido cambiando y, bueno, lo que no nos mata nos hace más fuertes, y eso también se convierte en un aliciente para seguir. Esa resistencia nos va volviendo un poco más consagradas y más valientes”, comenta.



Para Jara, la música popular es un género que “siento en toda mi piel, lo llevo en la sangre y al que le aporto algo de mí y de mis conocimientos musicales, pero siempre respetándolo, porque su sentir es lo que mueve a mi público”, agrega.



En cuanto a sus referentes musicales, afirma que son “variados” y van desde Beyoncé hasta Pablo Alborán, pasando por Vicente Fernández. “Yo crecí oyendo a Rocio Dúrcal, Paloma San Basilio, Juan Gabriel, que es uno de mis grandes artistas, y Ana Gabriel. Por eso me considero crossover”.



Francy repite con Ana Gabriel entre sus favoritos y le agrega Helenita Vargas. Con la primera ha compartido muchas tarimas y a la segunda le agradece “su manera de interpretar las canciones”, dice.



“En mi casa, además, se oye mucha música popular. Disfruto los estrenos de mis colegas y me tomo mis traguitos escuchándolos. También ponemos salsa, que me encanta, pero la verdad, después de la música popular, sin duda mi género favorito es el vallenato y me declaro una gran diomedista”, sigue.



El empoderamiento

Pero, sin duda, hay algo que une mucho más a estas mujeres y cómo, a través de su música, han hecho un empoderamiento en aquellas que las siguen.



Y tal vez la que mejor puede hablar del tema es Arelys Henao (nacida en Sabanalarga, Antioquia), cuya canción 'No podemos callar' coincidió con un momento familiar muy duro: “el feminicidio de una de mis sobrinas”.



“Esa canción ha tenido un impacto grandísimo. No solo fue un éxito radial, sino que contribuimos a campañas contra el maltrato. Hicimos conferencias en Miami, estuvimos en México, en gira de medios contando esta historia, y fue usada por la Presidencia de Ecuador para su lucha por las mujeres. Además, fue primer lugar en Costa Rica”, dice.



Con más de 20 años de carrera y siendo una compositora reconocida en el género popular, agrega que quiere que esa canción siga dando un mensaje “para que las mujeres sean mejor valoradas y no permitan que se les maltrate de ninguna forma”.



Francy comenta que para ella siempre es fundamental agradecerles a las mujeres que la siguen, y así darles todo el valor que se merecen. “Lo hago en mis redes y siento un gran afecto por ellas, que me dan su cariño, porque sé que mi música ha sido su voz para salir adelante. Además, les recalco siempre que no deben quedarse a llorar por nadie, pues yo sé que para cada persona siempre hay alguien”.



Jara también hace su parte en este proceso de empoderamiento. “Y lo hago con el ejemplo. Siempre uno se encuentra con grandes y bellas, pero tristes y duras historias de mujeres luchando por su vida, por una relación, por salir adelante. Así que lo único que yo puedo regalarles es lo que aprendí: la constancia”.



A los 36 años, afirma que su frase principal es “sin sacrificio no hay victoria. Eso es lo que siempre me hace seguir adelante, todo el tiempo quiero estar en función de mis sueños, de lo que me gusta, y eso les digo a ellas que hagan”.



Espera que sus seguidoras sean tan apasionadas como ella. “Eso sí, tengo claro que nada se consigue sin disciplina, sin trabajo, y siempre estoy en función de hacer una mejor versión de mí misma. No es fácil, pero con esa intención me levanto a diario”.



¿Dónde y cuándo?

Las reinas del chupe’. Hoy, 8 p. m. Multiparque 222. Autopista Norte n.º 224-60, Bogotá. Informes: primerafila.com.co. Boletas disponibles: 30.000, 40.000 y 120.000 pesos.