El bolero ha quedado prendado con nuevas sonoridades y arreglos en la música de Pantoja, el cantante que le ha apostado a este género romántico y clásico con su nuevo disco, Trébol II, que ofrece una travesía por algunas de las canciones que se convirtieron en clásicos de los corazones rotos y las almas enamoradas.

“El bolero realmente nace en mí en las bohemias de mis papás, siempre estaba presente, mi padre tenía un trío de amigos y melómanos, y yo oía las canciones que se fueron quedando en mí. Después decidí meterlo en mi carrera, y este es el cuarto álbum con este género. Ha sido una especie de salvación, un gran filtro para sacar cosas”, recalca.



Pero su visita es algo más. De alguna manera el artista ha creado una propuesta no solo para curar heridas o revivir sentimientos a través del tono melancólico o emotivo de este tipo de canciones. La idea que tiene es hacerlo vigente y apoyar su conservación para las nuevas generaciones.

“Es un aire tan antiguo pero a la vez tan presente todavía, y eso se debe a que hay gente que lo estimula, lo graba de manera diferente y es una manera de reencarnarlo. Se trata de dejar algo, y dejar boleros es algo bueno”, recalca Pantoja, que en su infancia escuchaba versiones realizadas por José Feliciano y José José.

“Trébol II tiene ocho canciones, como Vete de mí, de Virgilio Espósito; Poquita fe, de Bobby Capó, y le hago un homenaje al compositor nariñense Jaime Enríquez con Locura mía; me di el permiso de agregar Bolero de despedida, que compuse con el guitarrista D’Artagnan; Lo mismo que usted, de Palito Ortega, y Se me olvidó”, rememora.



En este disco cuenta con una colaboración en la canción Aunque me cueste la vida, de Andrés Cepeda, su amigo. De hecho, Cepeda lo invitó a hacer parte de su gira nacional La Ruta Púrpura. Ahora Pantoja dice sentir que la travesía desde este nuevo trébol musical ha sido intensa y productiva. “A la gente le sigue gustando la música que tiene buena melodía, buena armonía y buen mensaje en las letras (...). Seguimos esperando recibir más sorpresas”, dice.

Como la nueva invitación a continuar la gira acompañando otra vez a Cepeda en septiembre por Europa. “Voy a abrir los conciertos de Andrés en el Reino Unido, Francia, España”, adelanta Pantoja, antes de responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Qué lugar lo inspira?

Mi, casa, que es donde siento tranquilidad.

¿Canta en la ducha?

No canto en la ducha, no es una vaina de que entre y me den ganas de cantar.

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

A Paul McCartney.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

Me encantaría aprender a tocar la trompeta.

¿Un concierto que lo impactó como público?

Uno de Silvio Rodríguez, como en el 89. Inolvidable.

¿Con quién le gustaría compartir escenario?

Con el brasilero Djavan.

¿Cuál fue su primer concierto como profesional?

Fue hace diez años en Casa Ensamble, presentando el disco Vía arteria. He estado como guitarrista en muchos, pero interpretando mis canciones fue ese.



¿Qué grupo lo devuelve a la adolescencia?

Serú Girán, con la canción Seminare.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Uno de Bloque de Búsqueda, de hecho son dos, también uno de Distrito Especial (ambas bandas colombianas).

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

Le pido a mi abuela que me ayude y me ilumine.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás cuando era pequeño?

Recuerdos de Ipacaraí, que es de Paraguay.

¿Cuáles son sus tres canciones para prender una fiesta?

Fruta fresca, de Carlos Vives; Cómo podré disimular, del grupo Niche, y Dime por qué, de Ismael Rivera.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1