Este 24 de enero llegó una noticia inesperada: el anuncio de la disolución de Panic! At The Disco tras 19 años de historia como una de las bandas de rock más reconocidas de la industria.



Así lo comunicó su vocalista Brendon Urie, quien desde 2015 estaba solo en el proyecto, pues los demás integrantes lo dejaron por distintas razones. Sin embargo, esto no fue impedimento, pues así produjo el álbum ‘Death of a bachelor’ que vio la luz en 2016.

Precisamente, de ese trabajo quedan éxitos como ‘Emperor’s new clothes’, ‘Victorious’ y ‘LA Devotee’.

(Le puede interesar: ¡NCT 127 está en Colombia! Todos los detalles de su primer concierto en el país).



El comunicado de Urie explica que el motivo es que se convertirá en padre, por lo que desea enfocarse en su familia completamente. Recordemos que el estadounidense está casado desde 2013 con una mujer llamada Sarah.

Este es el texto:



“Bueno, ha sido un viaje increíble...



Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino.



Pero a veces un viaje debe terminar para que comience otro nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haberlo oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre está llena de aprendizajes y es emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura.



Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida para enfocar mi energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá.



Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que hayan estado aquí desde el principio o recién nos hayan encontrado, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Tengo muchas ganas de verlos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos”.



(Siga leyendo: RBD anuncia las fechas de su gira de regreso: no habrá concierto en Colombia).



Así las cosas, una vez finalice la gira Viva Las Vengeance Tour también terminará el proyecto musical.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS