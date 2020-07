‘Hay que mejorar la venta ‘online’ en las librerías’: Cámara del Libro

Sin duda, otro de los sectores económicos duramente golpeados con la pandemia ha sido el editorial. En particular por el cierre de las librerías, que son la principal puerta de comercialización de los libros.



Enrique Gónzalez Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro (CCL), hace un balance del sector y de los puntos en los que hay que mejorar.

¿Qué tanto se ha visto golpeado el sector editorial durante la pandemia?



Los primeros tres meses de la pandemia, las librerías estuvieron completamente cerradas. Esto afectó directamente a todos los actores de la cadena del libro en el país; y si a esto le sumamos que la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) no se pudo llevar a cabo, el resultado es muy negativo para el sector. La FILBo representa un mes trece en ventas, y eso no pasó este año, el proceso de recuperación no alcanza para subsanar esa pérdida. Las ayudas del Gobierno y las iniciativas particulares, como la que lideramos desde la CCL, han ayudado a sobrellevar la situación a corto y mediano plazo.



¿Cuáles fueron los sectores de esta industria más afectados?



Cuando cierran las librerías, se paraliza todo el ecosistema del libro y se perjudican las librerías, los editores, las imprentas, los papeleros, los transportadores y todos los profesionales afines a la edición, como correctores, diagramadores, ilustradores, traductores, diseñadores, agentes literarios y los primeros agentes de la cadena: los escritores.



¿Ha habido alguna mejora?



Sí, claro. Es muy lenta, pero hemos sentido el apoyo de los lectores, que no han dejado de comprar libros ni de participar en las distintas actividades que estamos organizando como gremio (#YoLeoEnCasa, #AdoptaUnaLibrería y #CompraEnLibrerías). Esto es muy importante, ya que la dinámica del libro es muy distinta a la de otros sectores, y nosotros dependemos directamente de que los lectores sigan creyendo en el poder transformador de la lectura para seguir adelante.

¿Qué debilidades o amenazas encontraron que hay que mejorar?



Lo más importante que hemos descubierto es que el sector no está preparado tecnológicamente para la venta por todos los medios. Solo algunas librerías tienen página con comercio electrónico. Esto coincide con un programa liderado por la CCL, apoyado por el Idartes y el Ministerio de Cultura, que busca precisamente que el sector se modernice en sus transacciones, tanto en la parte técnica como en la de comunicaciones. Estamos trabajando para lograr la estandarización de los procesos comerciales y de comunicaciones, este será un gran adelanto. Además, avanzamos con la campaña #CompraEnLibrerías, que se mantendrá vigente por todo lo que queda del año.



¿El libro digital repuntó o sigue ubicándose en los porcentajes tradicionales de consumo?



Las ventas de libros digitales crecieron durante estos últimos meses, en gran medida por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, el libro en papel sigue siendo el más solicitado por los lectores en el país. Seguramente, el libro digital se venderá cada vez más, pero el papel continuará siendo el preferido de los lectores.



¿Qué balance les dejó la FILBo virtual?



Del 21 de abril al 5 de mayo se realizaron 133 actividades a través de las plataformas web de FILBo y Corferias, así como sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), acompañando a los lectores y llegando a más de dos millones de personas en Colombia y otros lugares del mundo. La industria editorial y los libreros también tuvieron un espacio activo en un momento en que era necesario hacer visibles sus publicaciones y lanzamientos. Esto se logró con la activación de la Vitrina Virtual, la cual contó con la participación de 115 expositores y más de 2.000 títulos a disposición de los amantes de la lectura. Con estas iniciativas logramos que la FILBo traspasara fronteras a la virtualidad, en las casas, para acceder a conversaciones, talleres y lecturas de viva voz, acompañados de sus protagonistas: autores, editores, libreros y todos los que conforman la cadena del libro.



¿Han pensado realizar las ferias regionales tradicionales del segundo semestre?



Sí. Todas las ferias serán virtuales. El calendario de ferias está en la página web de la CCL (https://camlibro.com.co/red-ferias-del-libro-colombia/). A través de la Red de Ferias del Libro de Colombia continuaremos acompañando la realización de cada una de estas ferias en alianza con el Ministerio de Cultura.



¿Cómo vislumbra el sector la temporada navideña, que es su otro gran pico de ventas anual?



Cada una de las acciones para este segundo semestre busca generar espacios de promoción del libro y la lectura permanentes. Los libros son el regalo perfecto para cualquier época, y esperamos que en Navidad logremos generar ventas que ayuden a nuestros afiliados y, en general, a todos los actores de la cadena a cerrar el año con mejores cifras. Queremos que los compradores sientan que el libro es un regalo bien pensado.