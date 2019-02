Paloma San Basilio: la cantante y la actriz en un mismo 'show'

Aunque se tomó un tiempo por fuera de los escenarios, una artista como Paloma San Basilio (Madrid, 1950) siempre está dispuesta a reencontrarse con un público fiel. Así, llega a Bogotá, este sábado 9 de febrero.

En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán sus seguidores podrán oírla interpretar canciones como No llores por mí Argentina (del musical Evita) o los éxitos pop Cariño mío, Por qué me abandonaste o Juntos.



Las canciones son su impronta más visible. Su carrera musical brilló más que su anterior etapa como presentadora de televisión. Su caracterización de Evita, ícono de su trayectoria en el teatro musical, es solo una de las piezas de las que fue protagonista: fue Elisa Doolittle en My fair Lady y el año pasado fue Norma Desmond, la actriz venida a menos que quiere revivir sus épocas de gloria en el montaje de Sunset Boulevard.

Paloma San Basilio en el arte ha ido más allá de cantar y actuar. La artista ha incursionado en la pintura y en la narrativa, con la novela El océano de la memoria.



Sobre sus facetas y su concierto en Bogotá, la artista contesó las siguientes preguntas:



Cantante, actriz, escritora, artista plástica. ¿Cómo se pasa de un campo a otro?



A veces es difícil explicar que tienes diferentes pasiones y que no son necesariamente excluyentes. Creo en el concepto renacentista del ser humano. Me atrevería a decir que todos tenemos distintas capacidades que por educación, miedo o prejuicios se ven a menudo cercenadas. A veces sientes un poco de vértigo ante tu primera publicación o exposición. Yo dejo muy claro que no quiero dar lecciones de nada. Solo buscar, expresar y compartir.



Es frecuente encontrar artistas en la música que también pintan y escriben y no por ello hacen intrusismo. Simplemente, tu sensibilidad te puede llevar a tocar distintos palos que son vasos comunicantes.

En una entrevista dijo que en materia de musicales ya hizo los papeles que soñaba...

Amo el teatro. Creo que es la culminación de todas las artes, la sensación de un espacio vacío que llenas solo con la convicción de que lo que haces en él es de verdad. Mis personajes han sido maravillosos y me han permitido entrar en la piel de seres y emociones comunes a mucha gente. Por eso, cuando el año pasado me ofrecieron ser Norma Desmond, en Sunset Boulevard, me tiré en plancha.

Es el papel más increíble de mi vida, el resumen de los anteriores en fuerza, dramatismo, comicidad, histrionismo y fragilidad. Norma era el personaje que puedo entender y defender en este momento.



¿Cuál es la canción que más lejos la ha llevado?



Hay canciones que marcan de por vida. Evita me abrió las puertas del teatro en muchos países. Intento ser exigente con el repertorio pero soy consciente de que en mis 34 discos solo algunas canciones son elegidas por el público y la mayoría se quedan calladitas en un rincón de mi discografía.



¿Cómo será el show ‘Más cerca’, el que trae a Bogotá?



Es distinto a todo lo que he hecho. Es un formato que vengo acariciando desde hace tiempo y que es perfecto para este momento: De la mano de un texto escrito por mí, desgrano vivencias, anécdotas, pensamientos en voz alta que las canciones van ilustrando. Ha sido por fin la alianza entre la cantante y la actriz, sin dejar de lado un repaso por los musicales. Será un encuentro frontal, directo y emocional, de viejos amigos, para ponernos al día sobre lo que la vida ha ido aportándome y descubriéndome.

¿Podría escoger tres momentos claves de su carrera musical?



Evita fue uno de los momentos únicos. La grabación de mi disco de música electrónica Amolap (Paloma al revés), producido por mi hija, fue otro momento personalmente importante. El Grammy a toda mi carrera (2006) fue emocionante. Abrir el festival de teatro Romano de Mérida, hace tres años, con un musical sobre la mitología griega hecho a mi medida, también. Cada incursión en el teatro me ha dado pautas nuevas que intento proyectar en mis conciertos.



Le gusta la música colombiana. ¿Cómo llegó a ella?



Desde el primer viaje, me enamoré de la música colombiana, en especial del vallenato. Pude disfrutar varias veces del Binomio de Oro y compartir con el maestro Rafael Escalona, que incluso compuso un vallenato con mi nombre. También me encanta la música de la Costa y los ritmos como la cumbia.



Una canción que me llegó al alma, como española enamorada de esa tierra, fue La ruana. Describe como nadie la fusión de dos pueblos, dos culturas. Soy una defensora del mestizaje que enriquece y hace avanzar a los pueblos. Colombia siempre me ha dado cosas muy buenas y un cariño y un respeto constantes.

Dónde y cuándo

Sábado 9 de febrero, Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá), 8 p. m. Tuboleta.com



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO@CulturaET

