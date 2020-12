¿Por qué hay gente que se llama 'Paloma' o 'León'?

Un hombre me detiene en plena calle, cuando voy saliendo de la consulta con el médico, y me hace una pregunta sorpresiva: ¿de dónde proviene el nombre del caballo?

Me quedo pensativo. El tema me da vueltas en la cabeza. Y entonces soy yo mismo el que se pregunta no solo por el origen del caballo, sino de tantos otros animales comunes: perro, burro, vaca, tigre, paloma, jirafa, gato. La zoología completa, como quien dice.



En ese momento se me viene encima una avalancha de inquietudes: ¿por qué a muchos niños les ponen nombres de animales, como delfín, león o paloma? Pero, entonces, si hay niñas llamadas Paloma, ¿cuál es la razón para que no haya niños llamados Palomo?



Sepultado bajo aquel alud de curiosidades, voy buscando respuestas o, tan siquiera, pistas que me conduzcan a ellas. Nada. A medida que avanzo en mis pesquisas la cosa, en vez de mejorar, se va poniendo peor.

Por ejemplo: de súbito me viene a la memoria otra pregunta que asalta mi curiosidad desde que era niño, y eso fue a mediados del siglo quince, pero a la cual no he podido encontrarle una respuesta satisfactoria desde entonces. Es esta: ¿de qué color es la cebra?



En la biblioteca del colegio me quedaba viendo sus imágenes en las enciclopedias y al principio me parecía que su piel era blanca con rayas negras. Pero, al poco rato, empezaba a creer que más bien era al revés, negra con rayas blancas. (¿No será que me estoy volviendo loco?).



Ni los propios científicos han podido ponerse de acuerdo. Están divididos. Unos sostienen que la cebra es negra con rayas blancas. Otros creen que es blanca y que las rayas negras le salieron después, debido a cambios en la pigmentación de la piel provocados por los grandes calores de África.



Como si faltara algo para este sancocho, hace poco descubrieron en las pampas argentinas una variedad de cebra que no es blanca y negra, sino blanca y marrón. He aquí uno de los misterios más apasionantes de la naturaleza.

De manera, pues, que, metido ya en semejante camisa de once varas, no tuve más remedio que pedirle ayuda a mi amiga la antroponimia, esa ciencia curiosa que se ocupa de investigar el origen y el sentido que tiene cada nombre de persona o animal.



Fue ella la que me contó que el caballo es una de las criaturas más viejas de la naturaleza. Se han descubierto pruebas con las cuales se confirma que el hombre cabalgó en los primeros caballos hace más de 5.600 años.



El primer nombre que los latinos le dieron al caballo fue equus, que significaba, simplemente, ‘animal’. De allí se derivó, posteriormente, el término ‘equino’. Y la palabra ‘yegua’ proviene, precisamente, de equa, que era el femenino de equus.



Fueron los legendarios ejércitos romanos los que le dieron el nombre de ‘caballo’, que en sus tiempos significaba ‘animal castrado’.

El pobre perro

En la naturaleza el verdadero enigma que ha desvelado a lingüistas y a curiosos lo constituye el nombre del perro. Se lo reconoce universalmente como el mejor amigo del hombre, y, sin embargo, es el único entre los animales domésticos cuyo nombre de origen se desconoce. Así de irónica es la vida. Y de burlona.



¿De dónde habrá salido esa palabra? ¿A quién se le habrá ocurrido? En la historia de la cultura humana no ha sido posible encontrar ningún antepasado de ese vocablo, algo que siquiera se le parezca o de lo cual se derive. Solo existe en la lengua castellana.



El gran Joan Corominas, en su incomparable Diccionario etimológico, sugiere que el término ‘perro’ podría provenir de los sonidos que hace el animal al gruñir: per, perr..., que son, a propósito, los mismos que los pastores hacían antiguamente para azuzar a sus perros. Pero ni Corominas mismo se atreve a confirmarlo.



Cuento aparte merece la historia del gato, el animal doméstico más antiguo que se conoce, más, incluso, que el perro o el caballo.

Juan Gossaín descubre, entre otras cosas, el origen de la palabra 'perro'. Foto: istockphoto

Los arqueólogos han encontrado los restos fosilizados de los primeros gatos en la isla de Chipre. Tienen 9.500 años, imagínese usted. Lo más triste es que algunos pueblos de aquella época lo consideraban un animal diabólico y el pobre gato terminaba quemado en la hoguera.



Se salvó milagrosamente cuando los campesinos egipcios descubrieron que le encantaban los ratones y que, en consecuencia, podían usarlo para que acabara con los roedores que devoraban las cosechas.



A propósito: la palabra ‘gato’ proviene del término katu, que en el viejísimo lenguaje siríaco significaba ‘astuto’ o ‘taimado’.

La jirafona y otras rarezas

Me quedé con la boca abierta cuando lo supe y lo confirmé: la jirafa es el animal más alto que existe en el mundo –tanto así que no debería llamarse jirafa sino jirafona–.



Se han encontrado algunos ejemplares que miden hasta 5,8 metros desde el cogote hasta el suelo. Y su nombre, que a veces suena tan extraño, con esas consonantes poco usadas, como la jota y la efe, proviene del término árabe ‘zarafa’, que significa ‘el que camina más rápido’.



La verdad es que ese mundo de los animales está repleto de curiosidades y rarezas. Yo encontré varias a lo largo de este recorrido.



Es el caso del pez pecu, un animalito inofensivo que vive en las aguas del río Amazonas. No tendría nada de extraño si no fuera porque su dentadura es exacta a la de los seres humanos. Los mismos colmillos, muelas iguales, dientes idénticos. Lo que no he podido saber es si en la vejez él también usa chapas o puentes removibles.

Batman y el cangrejo

Batman, el legendario personaje de las historietas infantiles, se cree el murciélago más imponente y majestuoso del mundo. Pero ni él mismo, con la ayuda de su compañero, Robin, puede superar al pasmoso murciélago de Papúa, que vive en las lejanías de esa isla del océano Pacífico, al fin del mundo.



Con decirles que, al extender las alas, mide casi dos metros de punta a punta. ¿Usted se imagina que uno ande dando una vueltecita por ahí, solitario, a las doce de la noche, mirando la luna, y, de súbito, se encuentre a semejante animal en la oscuridad?



Ahora verán que a muchos de ustedes les parecerá todavía más asombroso el caso del cangrejo cocotero, que es como lo llaman en aquellos mismos parajes enigmáticos del Pacífico.



Sus tenazas son tan poderosas que si aprieta un coco con ellas, el pobre coquito salta en mil pedazos, triturado. Por eso lo llaman así. ¿De dónde sacará tanta fuerza ese animalito tan flaco? Si alguna vez usted se lo tropieza en una playa tranquila, ni se le ocurra arrimarle el pie. O la mano.

La doctora Paloma

Hasta en el propio Congreso de la República de Colombia hay una senadora muy nombrada que se llama Paloma. Cómo será que en su propia familia había también un hombre llamado León, que fue presidente de Colombia.



Esa es una costumbre que se originó en la religión judía, mucho antes de que naciera Cristo, y varios de esos nombres han sobrevivido hasta ahora. Lo curioso es que en algunos casos el animal respectivo hoy ya no se llama así, pero sí continúa la tradición de ponérselo a la gente.



Ese es, por ejemplo, el caso de Débora, que entre los hebreos antiguos era el nombre de la abeja. Lo mismo ocurre con Raquel, que en aquellas comunidades precristianas significaba ‘la oveja de Dios’, oveja que ya no se llama así, pero las mujeres sí.



Por su parte, y con el transcurso de los años, la paloma, como es de conocimiento universal, se volvió el símbolo de la paz entre los hombres, esa paz tan anhelada y esquiva. En España muchas mujeres conservan ese nombre como homenaje a la Virgen de la Paloma, que es la patrona del pueblo madrileño.

Palumba, en el latín antiguo, era el pichón de la paloma, es decir, su criatura, su niño. Delfín era el pescadito juguetón y Úrsula, la hembra del oso. Miren por dónde vamos ya.

El coraje del león

En mi modesta opinión, el caso más apasionante en esta especie de zoología humana –si me excusan ustedes la expresión– es el del león, que sirve como masculino, femenino y hasta apellido. Y, como si fuera poco, tiene también sus derivados, como Leonel, Leonidas, Leoncio o Leonardo.



En la Edad Media, según cuentan los expertos en genealogía, en ciertas regiones campesinas de Francia les ponían esos nombres a los niños con la esperanza de que en la vida tuvieran el coraje de un león.



Leonardo, a su turno, es de origen alemán y significaba ‘intrépido y valeroso como un león’. El asunto se volvió tan popular en todos los pueblos europeos que en varios de ellos, como Inglaterra e Irlanda, les ponían Leoni a las mujeres con el mismo propósito.



El nombre de León se volvió tan común que ya ha habido trece papas llamados así.

Los apellidos

Si por el lado de los nombres llueve, por el de los apellidos no escampa. Allí también se confirma la intensa y extensa influencia que los animales han tenido sobre los seres humanos a lo largo de la historia.

Hice un repaso, así por encimita, sin detenerme mucho, y la lista es larga y apasionante. Ahí van algunos ejemplos de esos apellidos que son comunes entre nosotros: León, Gallo, Vaca, Zorrilla, Lobo, Becerra, Cabral o Cabrales, Cordero, Cuervo, Toro, Llamas, Pájaro.



Y hasta para hacer bromas se presta esa tradición: en las travesuras televisadas del Chavo, el profesor de la escuela, un hombre larguirucho, se apellida Jirafales.

Epílogo

Hay que tener en cuenta, además, que algunos apellidos que se españolizaron, proviniendo de otros idiomas, también tienen vínculos con los animales. Ese es el caso de Beltrán, cuyo origen está en las antiguas lenguas germánicas que se hablaban en Alemania. En ese entonces Beltrán era el nombre del cuervo.



¿Se dan cuenta de las formidables lecciones que nos enseña esta historia? ¿Ya vieron que somos parientes de los animales, aunque nos creamos superiores y dueños del universo? No en vano estamos ocupando todos el mismo territorio que nosotros, los humanos, estamos destruyendo.



Pero ese es tema para otra crónica.

JUAN GOSSAÍN

Especial para EL TIEMPO