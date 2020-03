Palabras sueltas de madrina, de balde y otras travesuras del lenguaje

Lo primero que quiero hacer hoy, para cumplir de entrada con las reglas de la buena educación, que en los tiempos del colegio llamábamos ‘urbanidad’, es dar las gracias más sinceras a incontables lectores de todos los rincones de Colombia, y hasta del exterior, que me envían electrónicamente sus aportes y ayudas para mis crónicas.

Cada vez que escribo sobre el lenguaje castellano y sus travesuras, sus curiosidades y sorpresas, y hasta sus extravagancias, la gente cariñosa me manda hallazgos, bromas lingüísticas, preguntas, aportes inesperados, comentarios agudos.



Y, ya que hablamos de preguntas, me acaba de llegar una procedente de Sincelejo. La suscribe una profesora de bachillerato que, intrigada, quiere saber por qué en los tiempos de sus abuelos se usaba la expresión ‘suelto de madrina’ para referirse a una persona que no tiene control alguno, ni disciplina, ni acata la autoridad de nadie.



(Le puede interesar: Una joya: las cartas que escribió García Márquez cuando tenía 20 años)



Para empezar, querida profesora Gloria, le cuento que esa expresión se usa desde los tiempos de la Colonia en todo el territorio Caribe colombiano. Suele emplearse, más que nada, en alusión a niños desobedientes y muchachos díscolos.



A mí también, como a usted, esa exclamación tan curiosa me llamó la atención y me picó la lengua a lo largo de la vida: la escuchaba en mi pueblo desde que era niño, todos los días, y mil veces me pregunté qué diablos tiene que ver mi madrina Mayito con la desobediencia. De manera, pues, que su mensaje me ha servido, inclusive, para satisfacer mi propia condición de buscador y preguntón. Gracias de nuevo, querida profesora.

El cáñamo de la madrina

De entrada, me encuentro con una sorpresa. En el diccionario oficial de la Real Academia Española, que es el árbitro legítimo del idioma, aparecen diez definiciones diferentes de la palabra ‘madrina’. Diez.



La clave que estamos buscando se halla en la sexta de dichas acepciones. Allí dice que se denomina madrina a “la cuerda o correa con que se enlazan las bocas de dos caballos que forman pareja, para obligarlos a marchar con igualdad”.



Ahora sí vamos entendiendo: quedar suelto de madrina era lo que le pasaba a uno de esos caballos, generalmente el potro más joven y desobediente, que se soltaba de la cuerda para irse corriendo, por su cuenta, dando brincos y relinchando su libertad, sin hacerle caso al compañero viejo, que llamaban ‘madrina’. De ahí pasó a formar parte del lenguaje figurado que se aplica a los seres humanos indóciles o a los jóvenes desobedientes.



(Lea también: La novela premonitoria de Juan Gossaín sobre el narcotráfico)



Debo decir que, en ese mismo sentido, la expresión ‘suelto de madrina’ sigue siendo usada todavía, no solo ya en las costas del Caribe, sino también por campesinos y vaqueros en las hermosas colinas verdes de Boyacá.

Lo gratuito y el balde

Pero, como la vida es así de asombrosa, nunca se cansa de dejarnos con la boca abierta. Nuestro lenguaje no solo es sorprendente, sino festivo.



Dos señoras caminan delante de mí, por el Portal de los Dulces, en pleno centro histórico de Cartagena, en medio de golosinas y confituras. Una de ellas le pregunta a su compañera:



–¿Cuánto te cobró el taxista?



–Nada –responde la otra–. Es mi primo y me trajo de balde.



Entonces le doy marcha atrás a la máquina de la memoria y caigo en la cuenta de que, a lo largo de la vida entera, vengo oyendo esa expresión donde quiera que meto la cabeza, en pueblos y ciudades, en parques y corrales, en calles y caminos.



Me hago, entonces, la pregunta que parece lógica: ¿qué relación puede haber entre lo gratuito y un recipiente como el balde, que se usa para transportar agua?

¿Rabón o rabito?

Salgo a perseguir la respuesta hasta que por fin la encuentro en un venerable diccionario de locuciones árabes y castellanas que mi padre dejó entre sus papeles

Como ustedes saben, los árabes ocuparon gran parte de España durante ochocientos años. Ocho siglos, nada menos. De ahí que una buena porción de nuestro lenguaje (se calcula que el veinte por ciento) tenga orígenes arábigos, empezando por las palabras que comienzan con ‘al’, como ‘alcalde’, ‘almohada’, ‘alcancía’.



Y, como si ochocientos años fueran poco, la más grande ola migratoria que llegó del exterior a la costa Caribe de Colombia después de la época colonial fue, precisamente, esa: libaneses, sirios, palestinos.



(Además lea: La verdad de lo que está pasando en Playa Blanca)



Pues bien: en el árabe antiguo la palabra ‘bátil’ significaba lo que no cuesta nada, no tiene ningún valor. Es decir: gratuito. De allí pasó a ser la palabra española ‘balde’, que define a una vasija, y se extendió hasta ‘baldío’, que es el terreno público, sin dueño específico.

¿Ustedes creen que ‘rabón’ es un rabo largo o un rabo cortico? Les aconsejo que no se dejen engañar por las apariencias FACEBOOK

TWITTER

En estas excursiones tan gratas que suelo hacer por entre la selva tupida de las palabras, y por los entrepaños de diccionarios antiguos y de vocablos que ya no se usan, encuentro con frecuencia unas sorpresas de maravilla.



Esta, por ejemplo: ¿ustedes creen que ‘rabón’ es un rabo largo o un rabo cortico? Les aconsejo que no se dejen engañar por las apariencias.

Su propio contrario

En el colegio nos enseñaron que la terminación ‘on’ se usa para formar el aumentativo de las palabras, como en ‘caserón’, ‘hombrón’, ‘muchachón’, ‘animalón’.



¿Qué tal si yo les dijera que, al contrario de lo que nos enseñaron con esa regla, la palabra ‘rabón’ no significa rabo largo sino rabo cortico, exactamente lo contrario de lo que parece insinuar? La venerable Academia Española dice en su diccionario que se llama rabón al animal que tiene el rabo más corto de lo normal o que, simplemente, no tiene rabo.



Ahí tienen: una palabra que es su propia antítesis. Expresa una idea, pero es su contraria. Vivan las maravillas del lenguaje. (Les quedo debiendo los signos de admiración de la última frase, pero es que en este mundo ya no hay nada de qué admirarse.)



Dato curioso: cerca de la población colombiana de San Marcos, en Sucre, al pie de ese magnífico nido de aguas que es La Mojana, hay un pequeño caserío bautizado, precisamente, con el nombre de Rabón.

Más curiosidades

Y por ahí derecho me fui metiendo cada día más en esas honduras del idioma. Ustedes recordarán que en una crónica anterior les dije que, con auténtica perplejidad, descubrí que la palabra ‘huésped’ significa “el que se hospeda en casa ajena”, pero, también, y simultáneamente, “el que le concede hospedaje”. Las dos cosas al mismo tiempo, aunque parezcan opuestas.



Ya hoy mi asombro está llegando al límite de la locura. Ello se debe a que he venido a encontrar, hasta ahora, seis palabras más con la misma característica: definen al que ejecuta la acción, pero también al que la recibe. O a su oponente. Alfa y omega juntas, como decían los griegos antiguos. Debe de haber muchos vocablos más con esas características. Ayúdenme a encontrarlos, por favor, pero que estén admitidos en el diccionario de la Real Academia.



Por ahora, les cuento cuáles son los seis que he podido confirmar.

De la herencia al alquiler

Encajar. Recibir un golpe, pero también significa propinarlo.



Alquilar. Entregar algo, mediante un pago, para que otro lo use temporalmente.

También significa pagar por ese uso temporal.

Nimiedad. Pocos ejemplos más asombrosos que esta palabra que parece tan terminante o categórica. Significa pequeñez o insignificancia, pero, al mismo tiempo, abundancia o demasía FACEBOOK

TWITTER

Heredar. Dejar algo en herencia. Pero también es recibir eso que dejaron por herencia.



Nimiedad. Pocos ejemplos más asombrosos que esta palabra que parece tan terminante o categórica. Significa pequeñez o insignificancia, pero, al mismo tiempo, abundancia o demasía. ¿Qué tal la palabrita? Es antónima de sí misma. Expresa al mismo tiempo dos ideas contrarias.



Consultor. En estos tiempos de modernismos y tecnologías, esta es una palabra muy usada en el lenguaje diario. Significa por igual el que es consultado o el que hace la consulta.Limosnero. El que da limosna y, asimismo, el que la recibe.

El descuidero

Ya que andamos en esas, déjenme decirles que una de las palabras más curiosas con que me he tropezado en la vida la encontré hace unos pocos días, leyendo unas obras españolas del siglo de oro de la literatura.



Esa palabra es ‘descuidero’. Jamás en mi vida la había visto ni oído. Según los viejos diccionarios de aquellos tiempos, ‘descuidero’ era el ladrón que robaba aprovechando el descuido de sus víctimas.



Es decir: el que hace sus fechorías sin violencia, sonriendo de un modo ladino, valiéndose de los descuidos ajenos, de la señora que pone su cartera en la silla del restaurante mientras va al baño a peinarse. O del señor que baja de su carro en plena calle, sin cerrar la puerta, y adentro deja el maletín con la chequera.



Hoy en día, en el lenguaje cotidiano, ‘descuidero’ ha sido reemplazada por ‘ratero’, el que hurta con maña y cautela, haciéndose el inocente, poniendo cara de ingenuo, como hacen las ratas cuando se llevan el queso de la cocina.

El lenguaje como juguete

He dicho mil veces, como les consta a ustedes, que el lenguaje puede ser uno de los juguetes más divertidos que hay. Uno de los mayores atractivos de la lengua castellana es que a veces se pone graciosa, sonríe con ganas y le juega bromas a la gente.



Ahí les voy con las pruebas al canto y los ejemplos en la mano. El doctor Pipa Buelvas, un cirujano de la ciudad cordobesa de Cereté, me envía un papelito en el que relata la breve conversación de un enfermo con su médico.



–Doctor –pregunta el paciente–: dígame cuáles son los requisitos para que me puedan hacer el examen de sangre.



El médico, lacónicamente, le contesta:



–Solamente ayuno.



–Dígame cuál es –repone el otro.

Epílogo

Antes de terminar, y ya que estamos metidos en este callejón, debo decirles que el lenguaje juguetea hasta con los nombres de las personas.



Nunca he podido olvidar que cuando yo era un niño de pantalones cortos allá en San Bernardo del Viento, mi pueblo, vivía cerca de nuestra casa, llegando a la orilla del río, una señora solterona a la que solo acompañaba su hermana.



Esa señora, que era amable y servicial, se llamaba Flor Espinosa. Un nombre por lo demás sencillo y corriente. Pues en el pueblo, disimulando una sonrisa, la llamaban Doña Rosa.

JUAN GOSSAÍN

Especial para EL TIEMPO