Paco de Lucía: su recuerdo y una gran obra inspirada en la catedral de Sal

En uno de sus viajes a Colombia Paco de Lucía, el gran guitarrista y mayor exponente del flamenco en todo el mundo, quedó maravillado con la catedral de Sal de Zipaquirá. Fue tanto su impacto que De Lucía decidió componer un tema para rendir un homenaje a la belleza de la iglesia.

Y lo llamó Monasterio de sal, que será recordada en el marco de la segunda Bienal de Flamenco de Bogotá, que se celebrará este año los días 24 y 25 de febrero y 1.º y 2 de marzo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá (calle 26 n.º 25-40) y estará dedicada precisamente a Paco de Lucía para recordar su legado artístico al conmemorarse diez años de su muerte, ocurrida el 25 de febrero de 2014 en Playa del Carmen (México). Un infarto se llevó al músico, considerado el mejor guitarrista de flamenco. Tenía 66 años.

Dentro de su legado musical dejó piezas convertidas en clásicos y estudiadas y alabadas por músicos más allá del género que él interpretaba. Algunas de sus canciones más famosas son Entre dos aguas, Homenaje al niño Ricardo, Barrio La Viña y La barrosa, solo por nombrar algunas. Viajó por el mundo, dejó pálido hasta a Eric Clapton por su talento musical y esa manera tan impresionante de acariciar las cuerdas de su guitarra flamenca.

“Vamos a celebrar a una persona que trascendió en el ámbito de la cultura y puso el flamenco en la mira de todo el mundo. Paco de Lucía fue el primero que hizo grandes giras mundiales y que llenaba teatros con esa guitarra flamenca. Era un hombre sencillo al que le gustaba el fútbol y que también adoraba la pesca submarina, aparte de la música”, recordó emocionado Chano Domínguez, uno de los pianistas más importantes del jazz y del flamenco actual, que estará en la Bienal con el espectáculo 10 Por Paco y quien estuvo ayer en el Carnegie Hall de Nueva York, en otro homenaje que se le hizo a la leyenda de la guitarra.



“El día de nuestro concierto se conmemoran diez años de cuando Paco nos dejó –insiste Domínguez en una charla rápida con EL TIEMPO, antes de presentarse en la capital del mundo–. Varios de los que vamos a estar en Bogotá compartimos escenario con el maestro De Lucía y eso es muy emocionante”, recalca Domínguez, que tocará Monasterio de sal en su show.

La Bienal comenzará el 24 de febrero con Antonio Rey (7:30 p. m.), considerado un virtuoso de la guitarra flamenca, ganador del Grammy Latino en 2020 al mejor álbum de flamenco, y quien tendrá como segunda guitarra a Javier Hinojosa.

Rey, además, ha sido acompañante de personalidades del cante y el baile, incluyendo a Farruquito, Antonio Canales y Manuela Carrasco, entre otros.



El 1.º de marzo (7:30 p. m.) la bienal abrirá sus puertas a Dani de Morón, uno de los guitarristas flamencos más laureados de las últimas décadas y ganador de dos Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla y nominado en 2018 al Grammy Latino a mejor álbum de flamenco por su disco 21.

El 2 de marzo (4:30 p. m.) finaliza este encuentro con The Paco Project, que reúne a la banda que acompañó a Paco de Lucía en la última década de su carrera, un homenaje liderado por su productor, Javier Limón.



El elenco de este proyecto lo integran Antonio Sánchez y Josemi Carmona, dos virtuosos de la guitarra; el sevillano Rubio de Pruna (cante), José Carmona, ‘Rapico’ (baile), el bajista cubano Alain Pérez, y en la percusión, Israel Suárez, el Piraña, todo un maestro en el toque del cajón.

“Paco de Lucía estableció una relación con América Latina; en Perú escuchó el cajón y a partir de ahí lo introdujo en el canon del flamenco”, recordaba el consejero cultural de la embajada de España, Alberto Miranda, vinculando una conjunción de sonidos y culturas que logró el artista durante su carrera.



“El flamenco en general se ha universalizado. Hoy en día se puede hablar de flamenco con muchos músicos que antes no entendían los ritmos; le ha pasado un poco lo que experimentó la música brasileña, en el sentido de que se mezcló con el jazz y la improvisación y a partir del eso en cualquier lugar del planeta todos los músicos ya han tocado alguna vez una bossa nova o una samba. Hoy en día también hay muchos músicos que saben tocar el compás de bulería o el compás de soleá y saben estar dentro de ese lenguaje, y eso, insisto, tiene como culpable número uno Paco de Lucía”, explica sonriendo Chano Domínguez. “Paco siempre magnificó todo”, agrega. El pianista está emocionado por tocar en Colombia, conocía de primera mano el amor que De Lucía le profesaba a este país y por ello retoma ese particular homenaje que el maestro hizo con Monasterio de sal.



“Es una colombiana, así se llama, en el flamenco hay varios estilos, hay milongas, guajiras, habaneras y las colombianas, que son cantos de ida y vuelta que no sé si vivieron de aquí p’allá o de allá p’acá”, finalizó el pianista ante el llamado para su recital en Nueva York, haciendo referencia a un estilo que, en realidad, fue creado por el cantante y músico Pepe Marchena en 1931, pero nunca se supo la razón de que le hubiera puesto el nombre de colombiana.

