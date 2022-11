En el amplio repertorio musical del cantautor cubano Pablo Milanés sobresale la canción 'Yolanda', una sinfonía romántica que le dedicó a su pareja Yolanda Benet, con la cual tuvo tres hijas, Lynn, Liam y Suylén.



Esta obra fue compuesta apenas nació su primogénita, Lynn. En esta, Milanés expresa que no hay nada que ponga freno a lo que siente en su corazón. Seguido a esto, le expresa continuamente a Yolanda: "te amo, te amo, te amo".



La composición fue lanzada 12 años después de haber sido escrita, en 1982. Específicamente en el álbum 'Yo me quedo'.

Otra de las particularidades de la canción es que Milanés le dice en su canción a Yolanda que "si ha de morir quiere que sea con ella", pues esa será la única manera de que se "sienta acompañado en su soledad".



Benet fue la segunda pareja del cantautor cubano. No duraron mucho tiempo juntos, pues su relación amorosa solo fue por cuatro años, entre 1969 y 1973. Sin embargo, la corta duración de su amorío no les impidió tener una gran historia.



Luego de su separación, ambos intentaron tener una amistad que tuvo varios altibajos. Benet se dedicó a trabajar en La Habana, como guionista y asistente de dirección en el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas. Allí estuvo más de 25 años.

Curiosamente fue en ese instituto donde se conocieron. Yolanda ha manifestado que cuando escuchó 'Para vivir' se dio cuenta que era un cantante particular, muy diferente a lo que se escuchaba en esa época. "Me enamoré de sus canciones y de su voz, aunque todavía no lo conocía personalmente", contó hace algunos años.



Benet también recuerda que la primera vez que Milanés le cantó 'Yolanda' estaba con su hija Lynn. La pequeña lloraba y no se quedaba dormida. Así que cuando Pablo llegó a interpretar su canción no le prestó mucha atención.



Yolanda es la canción romántica más famosa que tiene el cantautor cubano, sin embargo, no es la única que Milanés compuso para alguna pareja. También mortalizó otras historias de amor en obras musicales como 'Olga', 'Comienzo y final de una verde mañana', 'Sandra' y 'El largo camino a Santiago'.

