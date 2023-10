Pablo Alborán y Miguel Bosé tienen amorío, según una amiga en común

Miguel Bosé y Pablo Alborán se han encontrado en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos años.



Los dos cantantes españoles se conocieron personalmente en el 2012 y hasta el momento el público sabía que eran solamente amigos.

Sin embargo, una amiga mexicana de ambos, reveló que ambos artistas se están dando una oportunidad en el amor, sin importar la diferencia de edad. Bosé es 33 años mayor que Alborán.



Pablo Alborán y Miguel Bosé tienen en común que han querido mantener en bajo perfil los nombres de las personas con quienes han tenido relacione amorosas. Por ejemplo, la relación de 26 años de Bosé con Nacho Palau se hizo conocida practicamente cuando había terminado, en el 2016, y aunque fue muy mediática después, mientras duró eran pocos los que lo sabían.

Por su parte, en un día del 2020, Alborán reveló su homosexualidad ante el mundo, pero no habló de su pareja. Se presume que pudo haber algo con Ricky Martin, pero ahora informan que tuvo una pareja de años, con quien terminó recientemente y, al parecer, una de las crisis fue el deseo del artista de no sacar a la luz la relación.



Ahora, resulta que Miguel y Alborán habían venido cultivando una amistad desde hacía rato. Incluso se dice que fue Bosé quien apoyó a Alborán cuando dio el paso de revelar su verdad, diciéndole que su éxito no iba a terminar por se motivo.

También lo invitó a cantar con él en diferentes shows en vivo y en la grabación de una canción, Puede qué, en su álbum Papitwo.



La amiga en común que reveló el supuesto románce dice que la relación cambió, que antes solo se veían como amigos, en vista de que ambos ahora estaban libres de compromisos sentimentales, y que se han visto tanto en México como en España, y se han apoyado en sus diferentes trabajos artísticos.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET