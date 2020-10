Pablo Alborán: 'La música es lo mejor que puedo ofrecer'

A juzgar por sus palabras, la autenticidad parece ser una búsqueda en el camino de Pablo Alborán (Málaga, 1989). En su niñez lo motivó a componer, después de pasar por clases de piano en el conservatorio. Lo mismo transmitía en aquel lejano video del 2010 en el que siendo un desconocido sentado en un sofá interpretó con la guitarra la canción Solamente tú, video que a punta de clics lo llevó a ser uno de los mayores vendedores de música en su país en la última década.

Esa intención estaba detrás de su video de hace meses, en el que hizo pública su homosexualidad. Y está en lo que quiere que el público perciba en Vértigo: “Estoy loco por que el público sienta la autenticidad”, dice el álbum que sale en un mes, del que ya suenan Si hubieras querido y Hablemos de amor, títulos que dieron inicio a esta charla.

(Puede leer: J Balvin, el rey de las nominaciones al Grammy Latino 2020).

Si hubieras querido habla de lo que habría sido capaz de hacer por alguien. ¿Es su idea del amor?



El amor va cambiando. Pero, esa canción no la he compuesto solo. La hice con Diana Fuentes y el colombiano Julio Reyes Copello. Se juntaron sus raíces, las mías, sus historias de desamor y las mías, las mezclamos en una coctelera y salió esa canción. Era una especie de exorcismo y reflexión sobre las cosas que hubiera hecho contigo si hubieras querido. ¿Que ya no me quieres? No pasa nada, pero quiero que sepas que hubiéramos podido comernos el mundo juntos. Tampoco hay que volverse loco. No hay que estar donde no te quieren.

(Lea también: La lista de los colombianos nominados al Grammy Latino 2020).

¿Para usted cuál es la idea del amor?



La gente que me conoce sabe que para mí, la calma es importante. Desde pequeño necesito estabilidad. El mundo en mi profesión es inestable. Entonces: una persona que sume, que no te haga preocupar de más, que te ayude a vivir y te aguante la vida, con la que puedas reír, alguien que te quiera como eres.



¿Cómo vivió ese golpe de fama en YouTube?



La verdad, no pestañeaba. Vivía lo que me pasaba con intensidad y un miedo enorme a que acabara. Hoy, con un poquito más de cabeza y encima con esta pandemia, pienso que todo se va a acabar y hay que disfrutar del momento. Entonces, lo que pasó lo viví con agradecimiento y a las personas que siguen estando ahí, que me acompañaron diez años, les estaré agradecido por haberle dado play a ese link.

¿Ha visto cambios en la manera de darse a conocer con respecto a esa época?



Creo que es más difícil que nunca. Empecé a dar conciertos con mi guitarra en restaurantes, clubes, bares, cafeterías. Ahora esto no se puede hacer. Imagino que para esas personas que querían darse a conocer así, está complicado. Y en las redes todo es muy efímero. A veces nos olvidamos de que hay que estudiar, enriquecer la manera de tocar. Hay millones de artistas que son maravillosos y no tienen por qué tener cuenta en YouTube.



Primero fue pianista, ¿qué lo llevó a componer?

Creo que me sentí más yo cuando empecé a escribir canciones. Tenía identidad lo que cantaba si lo escribía, aunque no tuviera sentido, porque era pequeño. Pero era algo más personal mío.

(Además: ¿Por qué el abogado de Britney Spears la comparó con un paciente en coma?).

¿Qué es más sencillo: los temas de despecho o cantarle a la felicidad?



Depende. Cuando a uno le hacen daño o se acaba algo, es mucho más nostálgico, tienes la emoción a flor de piel. De pronto estás más sensible. Pero cuando estás feliz tienes ganas de abrir la ventana y gritar lo bueno que te ha pasado. Las dos cosas me inspiran mucho.



¿Cuándo fue la última vez que quiso salir a gritar esa felicidad?

Hace un rato, que me dieron las cifras de streamings. Hace unos días, cuando me nominaron a los Grammy Latinos. Y hace minutos, que hablé con mis padres, no los veía hace tiempo.

¿Se acostumbra a estar nominado?

No, no. Primero, porque no tengo un solo Grammy. Tengo 20 nominaciones en mi carrera, y no me han dado ninguno. Como he dicho: pienso que todo se va a acabar mañana. Todo lo que pasa es una sorpresa, y lo recibo como si fuera nuevo. Me gusta vivir así.



¿Está en peligro el concepto del cantautor ahora que se compone tanto en grupo?



No he compuesto antes con más gente por idiota, porque ha sido una experiencia maravillosa. Enriquece saber cómo otra persona vive la música, cómo vive el desamor o cómo lo traduce en música. No dejas de ser cantautor porque hayas compuesto una canción con más gente. También creo que con la pandemia, la figura del cantautor o la del intérprete que va con su guitarra está en alza, porque no se pueden hacer conciertos grandes. Entonces, creo que vamos a tener que empezar de cero, conectar con el público de forma más limpia.



Además de la música, ¿tiene algún otro talento oculto?



No. Creo que, por ahora, la música es lo mejor que puedo entregarle a la gente. Creo que si me pongo a cocinar, no me van a querer tanto.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin