Ozzy Osbourne reveló que tiene Parkinson

Los seguidores de Ozzy Osbourne, reconocido por hacer parte de la banda de 'heavy metal' Black Sabbath, esperaban, hasta hoy, que el roquero se pronunciara sobre su estado salud.



Días atrás, se había propagado una noticia que decía que Osbourne estaba en su 'lecho de muerte', por lo que su hija salió a desmentir la situación. Ahora, él mismo reveló que estaba lejos de morir, pero que padece la enfermedad de Parkinson.



"Ha sido un gran desafío", dijo el músico legendario en el programa de televisión matutino 'Good Morning America'. Y agregó: Me siento mejor ahora que he hecho público que tengo Parkinson y solo espero que ellos (los fanáticos) me apoyen porque los necesito".



Allí contó que no sabe si los dolores que ahora padece son por aquella enfermedad del sistema nervioso o por las secuelas de su recaída y posterior cirugía, pero que está ansioso por salir de gira otra vez.

Osbourne, de 71 años, contó que está tomando una "gran cantidad de medicamentos" y que el mes que viene completará un año en "un estado de choque".



El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que puede causar temblores, rigidez, lentitud de movimientos y dificultad para hablar. Sus complicaciones pueden poner en peligro la vida, pero tiene cura.



La esposa de Ozzy Osbourne, Sharon, dijo que irán a Suiza en abril para buscar más opciones de tratamiento.

TENDENCIAS EL TIEMPO

*Con información de AFP