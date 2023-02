Recientemente Ozzy Osbourne le gritó al mundo que así lo tuvieran que arrastrar, seguiría tocando en vivo en los escenarios. Hoy, la noticia de su retiro de las giras y el encuentro con sus devotos seguidores es en realidad el verdadero infierno para el autoproclamado Príncipe de las Tinieblas.

Ahora el roquero se ha quebrado dando la noticia de la jubilación anticipada y no es para menos, pues las historias más macabras e inolvidables del loco de Ozzy siempre han tenido como escenografía una tarima bañada de luces que siempre iluminaban aquel rostro de éxtasis, con sus ojos queriendo salir de su órbitas, creando una experiencia que distanciaba la personalidad de John Michael Osbourne y forjó la de la leyenda del rock.

Fue en los conciertos con su primera banda Black Sabbath que Osbourne encontró algo de enfoque en su alocada juventud. Caminar arrastrando un zapato atado con una cuerda como si llevara un perro, era algo común cuando no estaba tocando, pero sus excentricidades y su peligroso amor por las drogas y el alcohol, parecían exorcizarse cuando agarraba el micrófono y comenzaba a recitar las estrofas de War Pigs, uno de los himnos de crítica política más famosos de Black Sabbath.

La vida y la muerte en vivo

Pero durante un toque en Iowa (Estados Unidos), en 1982, mientras cantaba vio aterrizar a un murciélago en la tarima. Emocionado lo agarró y con un certero mordisco le arrancó la cabeza.



La gente gritaba, todos pensaban que era parte del show, pero no era así. El murciélago estaba vivo y Ozzy tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital y le aplicaron varias inyecciones para que no contrajera rabia. El episodio, conocido y contado muchas veces por la comunidad metalera, tiene relevancia como un recuerdo poderoso para el cantante, que siempre se defendió diciendo que pensaba que el mamífero volador era de juguete.

Ozzy Osbourne lidia una batalla con el parkinson. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Cuando lo echaron del grupo al ser el más desquiciado de una banda de dementes, no solo Sharon (su esposa) logró sacarlo del hoyo en el que estaba. Las giras le dieron la energía necesaria para creer que podía alcanzar el éxito por sí solo, con su nombre gigantesco detrás de su banda. Aparecía riendo y generando el repudio de católicos ultraconservadores por las imágenes demoníacas que adornaban sus recitales, la entrada triunfal con una cruz grande que luego lanzaba al piso antes de cantar Mr. Crowley, un himno en el que analizaba la vida y el impacto de uno de los principales ocultistas de la historia: Alesteir Crowley.

Los cárteles con las giras encabezada por Ozzy arrastraban a miles a comprar boletas, aunque ya no iba a comerse a ningún animal frente a sus seguidores, estos esperaban alguna locura, pero en realidad Ozzy no necesitaba eso para hipnotizarlos. En Colombia embrujó el 16 de abril de 2011 en un recital inolvidable.



Siempre tuvo una extraña mística y una energía que conectaba con la gente. Con el pasar de los años, su sola aparición y esos saltos y aplausos moviendo la cabeza de una manera casi robótica, era una marca registrada de su performance en vivo. Ozzy siempre se salía con la suya, aunque en 1989 un episodio estuvo a punto de acabar con su vida de estrella de rock autodestructiva.

“El cantante estaba en su casa drogado y en un estado casi catatónico le dijo a su esposa: ‘Hemos tomado la decisión de que tienes que morir’”, luego se abalanzó sobre ella y trató de ahorcarla. Ozzy fue arrestado y estuvo a un paso de ser encarcelado, sumado al hecho de casi perder a la mujer que lo salvó varias veces. Al final aprendió la lección y mejoró paulatinamente su vida.

Tres años después se embarcó en una ambiciosa gira llamada No More Tour, dejando las drogas, haciendo ejercicio y viviendo una de las etapas más tranquilas de su abultada agenda de recitales.

Se avizoraba el retiro del Príncipe de las Tinieblas en 1995, pero él se arrepintió, siguió grabado discos y en esa misma época emprendió una agenda de conciertos bautizado ‘Retirement Suck Tour’, que estuvo en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Había Ozzy para rato.Un año después, el cantante se acercó a los promotores del Festival de Lollapalooza para que lo tuvieran en cuenta, pero ante la negativa de ellos, Osbourne decidió montarles la competencia y creó el Ozzfest, su festival pesado y otra muestra de su amor por todo el universo de los conciertos, ya no solo en tarima, sino en toda la locura de la organización.

El evento se llevó a cabo en Estados Unidos y en algunos países de Europa hasta el 2015. Fue en esa década en la que brilló como estrella del reality Los Osbourne, una mirada extravagante de su vida en casa con su familia que le reportó millones de dólares y más fama, pero él no paró de tocar, grabar y gritar a sus invitados cada noche I Can’t Hear You (No puedo escucharlos)

.“Es un sobreviviente. Ha tomado lo que la vida lanzó en su camino, se ha logrado levantar y ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias. Se sobrepuso a cosas a las que otros en esta industria no han podido. Tiene proyectos para el futuro, luego de 52 años de carrera sigue siendo relevante, y la gente quiere escucharlo”, agregaba Sharon Osbourne en una entrevista con EL TIEMPO en el 2021 tras el lanzamiento del documental Las nueve vidas de Ozzy y en momentos en que se conocía de algunos quebrantos de salud y su batalla con un parkinson, que hoy lo tiene despidiéndose del cielo y el infierno de las giras. En realidad la comunidad roquera sabe que los conciertos y los escenarios no serán lo mismo sin Ozzy Osbourne.



