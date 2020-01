Ozzy Osbourne no está a punto de morir, según su hija

La noticia divulgada por el medio Radar Online, que aseguraba que el cantante Ozzy Osbourne estaba en su lecho de muerte, fue desmentida por su hija Kelly Osbourne, así como por la banda Black Sabbath, a la que perteneció durante más de una década.

En su cuenta de Instagram, Kelly Osbourne dijo que había pasado un buen rato el día de año nuevo con su padre. “Hoy tuve un maravilloso comienzo de 2020. Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer nauseabundos artículos sobre mi papá supuestamente en su ‘lecho de muerte’. ¡A veces los medios me enferman! No es un secreto que mi papá ha tenido un año difícil tratándose de su salud, pero al carajo con esto", escribió.



Por su parte, en el perfil oficial de Black Sabbath la banda dio un parte de tranqulidad sobre la salud del músico con un “so very fake”.