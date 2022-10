El cantante puertorriqueño Ozuna lanzó este viernes su nuevo disco, "Ozutochi", compuesto por 18 temas, y anunció que presentará algunas canciones en primicia en el famoso barrio de La Perla, en San Juan.



Ozuna explicó en su cuenta de Twitter que este sábado estará en La Perla para "celebrar como en los tiempos de antes" y para que sean los residentes de esta zona los primeros en escuchar algunos de los temas de su nueva producción "con sorpresas".

La Perla, un barrio popular junto al mar de casas coloridas, se dio a conocer mundialmente con el éxito de la canción "Despacito", cuyo video musical fue grabado allí por Luis Fonsi y Daddy Yankee.



(Lea además: ¡Prepárese! Ricky Martin abrió segunda fecha de concierto en Bogotá)



El quinto álbum del cantante integra múltiples colaboraciones con artistas de diferentes géneros como Arcángel, J Balvin, Omega, Pedro Capó, Tini, Chencho Corleone, Randy y Tokischa.



El disco abarca temas sobre el amor como "Mar Chiquita", junto al cantautor boricua Pedro Capó, en el que se incluyen ritmos autóctonos de Puerto Rico, y el dúo con la argentina Tini, "Un Reel", que es una melodía con un ritmo sensual.



"Me encanta mucho colaborar y apuntar a los talentos nuevos, como el caso de Tini -Martina Stoessel-, una nueva generación que se une a lo que es el proyecto de Ozuna", subrayó en una reciente entrevista en Miami.



Ozuna destacó el actual éxito de la música urbana en español, triunfo al que ha contribuido y quiere seguir aportando con el lanzamiento de su nuevo disco, "Ozutochi".



"Es importante representarnos nosotros mismos sin tener que cambiar nuestra visión. Lo que ahora estamos gozando de no tener que pasar a otro idioma para que la gente conecte es muy destacado", dijo el artista.



(Le puede interesar: Paloma San Basilio: ‘Me río y me tiro a la piscina con mis nietos’)



Ozuna es un caso de éxito que se remonta a 2012, cuando sacó al mercado la canción "Imaginando", el comienzo de una aventura musical que lo ha llevado a vender cerca de 15 millones de discos.



EFE