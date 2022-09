Shakira se está preparando para el lanzamiento de su nuevo álbum, que aún no tiene fecha de estreno. La colombiana se ha enfocado de lleno en su trabajo, en medio de las complicaciones de su vida personal tras la separación de Gerard Piqué.



Luego de la canción ‘Te felicito’, realizada con Rauw Alejandro, la artista sacará un sencillo con el reguetonero Ozuna. Aunque aún no han dado muchos detalles, ya grabaron el video de la producción.



(Siga leyendo: Dónde ver los Premios Billboard 2022: hora y colombianos nominados).

Ozuna es uno de los representantes de reguetón más conocidos en el mundo. El puertorriqueño será el encargado de abrir la ceremonia de los Premios Billboard Latinos, que se celebrará este 29 de septiembre en Florida.



"Es importante representarnos nosotros mismos sin tener que cambiar nuestra visión. Lo que ahora estamos gozando de no tener que pasar a otro idioma para que la gente conecte es muy destacado", manifestó Ozuna a ‘Efe’ sobre los premios.



En la gala cantará por primera vez su nueva canción ‘La copa’, que hará parte del álbum que saldrá en las plataformas musicales en octubre. El trabajo discográfico lleva por nombre ‘Ozutochi’.



(Más: Wisin y Yandel lanzan nuevo disco y, ahora si, se separan).

Facebook Twitter Linkedin

Ozuna realizó una canción para el Mundial de fútbol de Catar. Foto: Instagram: @ozuna

Ozuna y Shakira

Antes del evento, Ozuna dio una entrevista a Telemundo en la que habló de su nueva colaboración con Shakira. El artista afirmó que trabajar con la colombiana era uno de los sueños de su vida.



(También: Murió el rapero Coolio, quien fue famoso por su canción 'Gangsta's Paradise').



“Fue una experiencia súper bonita. Me encanta Shakira, soy fan de ella y me encanta su aura, algo bien especial. Estuve allí unas 20 horas grabando el video y de verdad que no fue un desperdicio. Me encantó, la veía todo el tiempo y todo era como ‘Wow. Shakira’”, expresó.



Ozuna se deshizo en halagos para la barranquillera e incluso aseguró que su nuevo álbum es un excelente trabajo musical. Finalmente, el reguetonero habló sobre el estado de Shakira tras la ruptura con Piqué.



“Está bien, bien activa trabajando en su nuevo álbum, en su nueva producción, viene algo muy especial, cosas grandes. Me encanta Shakira, tiene una buena energía”, concluyó.



La ceremonia de los Premios Billboard contará con otros espectáculos como Becky G y Camilo. El artista con más nominaciones es Bad Bunny, con 23, seguido por Karol G, que competirá en 15 categorías.

Más noticias

¿Vicente Fernández y Juan Gabriel tenían una mala relación?

Leandro Díaz nunca le dedicó una canción a su esposa Helena Ramos

Jhonny Rivera dará concierto a reclusos de la cárcel de Valledupar

Las polémicas que persiguen a la familia de José José después de su muerte

Tendencias EL TIEMPO