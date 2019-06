Ozuna estrena su canción 'Amor genuino'

El cantante de música urbana Ozuna, lanzará en los próximos días su tercer álbum Nibiru, que promete potentes colaboraciones con diferentes artistas, entre ellos la brasileña Anitta.

Por eso, este 4 de junio decidió adelantar a sus fanáticos una de las canciones que hará parte de este álbum. Se trata de 'Amor genuino', un tema bastante melancólico que habla de un amor real que no olvida.

"Ten valor de decir que no quieres seguir, si intentar no es el plan entonces ya te perdí", dice Ozuna en su canción, haciendo referencia a alguien a quien no quiere perder.



El video en YouTube alcanzó en pocas horas 500.000 visualizaciones y 166.000 me gusta.

Además, el cantante reguetonero aprovechó el nuevo reto que circula en redes, llamado 'La Ducha Challenge', para promocionar su nuevo tema. Así que subió a Instagram un video en el que aparece enjabonado en la ducha cantando 'Amor genuino'.

A la publicación reaccionaron varios artistas, entre ellos Sebastián Yatra. De igual modo, los comentarios fueron bastante positivos y algunos aseguran que este es el mejor tema que ha hecho el cantante hasta ahora.



REDACCIÓN CULTURA

​@CulturaET