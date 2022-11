La fiscalía de Puerto Rico han decidido retomar el caso de la muerte de Kevin Fret, el cantante de trap que murió en un tiroteo en 2019. La madre del fallecido, Hilda Rodríguez, le confirmó a ‘Telemundo’ que el cantante Ozuna y su ex mánager Vicente Saavedra tendrán que testificar nuevamente.

El reguetonero Ozuna se vio salpicado en esta situación ya que en internet habían varios rumores sobre que ellos dos estaban juntos. Además, la hermana de Fret realizó un video en Youtube en que decía polémicas declaraciones en contra de ‘el negrito de ojos claros’, también mostro pruebas contundentes en el que el cantante seducía al rapero y le ofrecía numeras sumas de dinero.



Asimismo, contó que en su momento Fret había amenazado a Ozuna con divulgar varios vídeos pornográficos de temática gay en los que aparecía el reguetonero para sacarle dinero.



(No dejes de leer: Muere el rapero Takeoff, del grupo Migos, en un tiroteo).



Kevin Fret fue asesinado en el 2019. Los familiares del cantante de trap le aseguraron a los medios nacionales que Ozuna era el autor intelectual de la muerte de Kevin, ya que él no tenía más problemas y su único inconveniente era el de los videos pornográficos.



Según las declaraciones de los familiares, Ozuna le habría entregado hasta 50 mil dólares a Fret para que no sacará a la luz los videos. Sin embargo, estos fueron divulgados y se piensa que el intérprete de ‘Se preparó’ tendría algo que ver con el caso.

Sin embargo, las autoridades de Puerto Rico nunca pudieron confirmar la relación de Kevin Frent con Ozuna, pero sí fue llamado a declarar.



Ahora bien, Hilda Rodríguez, comentó que una funcionaria judicial le dijo que volverían a abrir el caso de su hijo.



(Lea también: Estéreo Picnic: este es el cartel del festival en cada día).



“Ella me lo dijo, vamos a volver otra vez a entrevistar a las mismas personas y si fueron las mismas personas, yo entiendo que tiene que ver Ozuna y Vicente con eso. Y a otras personas que no se pudieron entrevistar, pues porque entiendo que en un momento dado pararon esas entrevistas y esas personas van a tratar en esta ocasión de ser entrevistados”, relató la mamá de Kevin Fret a ‘Telemundo’.

