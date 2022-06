Actualmente, canciones e intérpretes colombianos del género urbano están causando furor en todo el mundo. Producciones como ‘Mamii’, ‘Provenza’, ‘Medallo’, ‘Tendencia Global’, ‘Tusa’ y ‘Bichota’ son algunos de los éxitos más escuchados en plataformas como Spotify y YouTube.

Detrás de estas producciones está la mente maestra del productor y compositor antioqueño Daniel Oviedo, quien en diálogo con EL TIEMPO habló del gran momento que vive su carrera y los trabajos que ha construido estos años para hacer que este gremio siga creciendo cada día más.



Oriundo de Medellín, Oviedo empezó su carrera siendo el DJ personal de la cantante Karol G, cuando ella apenas estaba iniciando en el mundo de la música. Poco a poco, Ovy on the Drums -como se llama artísticamente- le fue demostrando al mundo su talento, por lo que ahora es reconocido como uno de los mejores compositores del género urbano en Latinoamérica.



Además de su trabajo con la ‘Bichota’, el productor ha establecido alianzas con artistas como Blessd, Mike Towers, Anuel AA, Paulo Londra, Mau y Ricky, Béele, entre otros.



Además, el antioqueño presentó su carrera como cantante y su voz ha sonado en canciones muy reconocidas como ‘Tendencia Global’, ‘Te Extraño’, ‘Inolvidable’, y muchos éxitos más.

De hecho, reconocido por los premios Billboard como el mejor compositor y productor latinoamericano gracias a ‘Mamii’ y ‘Provenza’, las dos canciones más escuchadas de Karol G del momento.



Si de cosechar éxitos se trata, Oviedo firmó recientemente contrato con la gran productora Warner Music y lanzó su nuevo sencillo ‘Borracha’, en colaboración con el intérprete Felix Klein. También está nominado a los premios Tu Música Urbano 2022.



Con estos anuncios, el compositor ha dejado en claro que su carrera musical apenas está prendiendo motores.



Entrevista Ovy on the Drums Entrevista completa con Ovy on the Drums. Entrevista completa con Ovy on The Drums. Foto: Cortesía Warner Music

Contrastando las canciones que compuso cuando empezó a trabajar en la música y las que ha producido recientemente, ¿cómo ha sido adaptarse a los ritmos y tendencias del género?

Antes de trabajar con alguien me gusta mucho saber cómo es como persona.

TWITTER

Uno simplemente se adapta a la vibra que esté en el mundo y en el momento. Cuando trabajé en ‘Salgamos’ -con Kevin Roldán, Maluma y Andy Rivera-, cualquier ritmo sonaba bien. Podía hacer canciones lentas o rápidas e igual debutaban mucho. Ahora, venimos de una pandemia, de estar encerrados y la gente quiere bailar. Eso pensé cuando compuse ‘Provenza’: mis espectadores quieren un ritmo animado. Yo hago lo que siento y pienso que a las personas les va a gustar.

¿Cómo es la experiencia de trabajar con artistas internacionales?

Trabajar con artistas, sean nacionales o internacionales, para mí siempre será una bendición. He colaborado con intérpretes como Ed Sheran, Justin Timberlake, Nicky Minaj y, más allá de la admiración que siento por ellos, significa un crecimiento para mi carrera. La lista es larga y apenas está comenzando.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Blessd?

Lo conocí por un amigo y socio mío: Kristo. Él me dijo que tenía mucho potencial y me dio a escuchar un rap de él que decía: “Ya rompió Tusa, el próximo hit de Blessd es con Ovy”. Luego lo invité a mi casa y fue así como lo conocí. Antes de trabajar con alguien me gusta mucho saber cómo es como persona. La energía fluyó muy bien, tuvimos química y sacamos nuestro primer sencillo: ‘Medallo’.



Él es muy talentoso y un gran artista en el estudio. Estamos celebrando los éxitos que hemos sacado juntos, como ‘Tendencia Global’, en el que estamos con Mike Towers. Además, ‘Medallo’ es la canción más importante de la carrera de Blessd hasta el momento y el hecho de que yo sea el productor de este hit me llena de orgullo.

¿Cuál es su colaboración soñada?

Mi sueño es hacer una canción junto a Eminem o con Dr. Re, Kanye West o Pharrell Williams. Son mis referentes personales y desde que inicié en la música he estado influenciado por ellos.

¿Cómo inició su amistad con Karol G?

Con Karol fue un proceso muy lindo. Yo inicié siendo el DJ personal de ella, empezamos haciendo shows en eventos pequeños y en colegios. Al ver hasta dónde hemos llegado juntos, sobre todo hablando de su nuevo álbum y su último sencillo que fue ‘Provenza’, puedo decir que hemos hecho un gran equipo. Desde el primer momento tuvimos muy buena química y seguiremos trabajando en nuevos proyectos.

¿Cómo fue el trabajo detrás de ‘Mamii’?

Yo escribí esa canción. El manager de Karol y el mío empezaron a gestionar para tener una canción con Becky G (intérprete del género urbano) y fue en ese momento que empecé a crear para tener un buen producto. Junté un equipo grande, hicimos varias melodías con guitarra, yo grabé las voces y las referencias principales. Cuando estaba terminada se la mostré a Karol y le encantó; después se la envié a Becky y también le fascinó. Así fue como nació la gran colaboración que ahora es un hit.

¿Cómo fue el reto de mezclar dos géneros diferentes, popular y urbano, en la canción de ‘200 copas’ ?

Mi sueño es hacer una canción junto a Eminem o con Dr. Re, Kanye West o Pharrell Williams.

TWITTER

Primero, con mi guitarrista creamos una base y cuando se la mostré a Karol le gustó mucho, aunque el producto final fue completamente diferente a como lo teníamos pensado en ese momento. A Karol se le ocurrió la idea de hacer una canción ‘corrida’, distinta, y llamamos a un productor mexicano experto en el género popular para que nos guiara en la elaboración de este sencillo.



En la producción incluimos también otros sonidos de fondo, como aplausos y voces, que le dieron un buen toque. Debo confesar que fue una tarea muy difícil porque tuvimos que ser muy precisos para que sonara real, como si estuviera en vivo. Afortunadamente, sacamos un muy buen producto y fue un completo éxito.

¿Qué nos puede contar de su nuevo sencillo ‘Borracha’?

Esta canción nació en Madrid, España, de la mano de otros compositores. Hicimos un equipo grande y queríamos darle el primer sencillo a Félix (Klain), quien es también un gran amigo mío. Está iniciando su carrera como cantante y logramos darle un buen comienzo. Gracias a que fue un gran éxito y a que Félix tiene muy buenas relaciones en Madrid, esta canción fue con la que celebró el equipo Real Madrid en la final de la Champions. Estoy muy feliz y espero que le sigan dando mucho apoyo a ‘Borracha’ porque es una producción muy especial y desde que se estrenó, salió con toda.

¿Qué invitación le hace a sus seguidores en cuanto a su carrera de solista y sus próximos éxitos?

Que estén muy conectados a mis redes sociales, ya que estaré haciendo algunos anuncios importantes. Ahora que firmé contrato con Warner Music estoy muy contento y muy motivado. Van a haber muchas sorpresas: artistas grandes, artistas nuevos, va a hacer una fusión de todo y muy buena música por parte de Ovy On the Drums.

MARÍA FERNANDA CUÉLLAR

Tendencias EL TIEMPO

