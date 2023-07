Daniel Echavarría Oviedo, más conocido en la industria como 'Ovy on the Drums', es un productor de música que está detrás de los sonidos y las letras más exitosas del género urbano. El músico ha trabajado con Piso 21, Karol G, Paulo Londra, entre otros.

El joven nació en Medellín, Colombia, donde empezó a trabajar para hacer su sueño realidad: convertirse en productor. En 2013, tuvo la oportunidad de trabajar con Karol G. Desde ese momento, ha estado junto a la paisa y han sacado éxitos como 'Provenza', 'Mamiii' y 'Tusa'.

Su carrera empezó en la Comuna 13, lugar en el que la influencia del género urbano lo inspiró. A sus 32 años, y una década de carrera, ha sido nominado en los Billboard, Premios Juventud, Grammy Latino, entre otros.



El compositor ha revelado en varias entrevistas que al "terminar la escuela no sabía qué hacer con su vida". Además, una de las primeras canciones que escribió fue 'Te vi', de 2018, para el grupo colombiano Piso 21. Entonces, aparte de mezclar y combinar ritmos, Echavarría se animó a escribir canciones.

Estas son las metas de 'Ovy on the Drums' para 2023

Recientemente, el colombiano concedió una entrevista para la cadena radial 'Contrarreloj', un espacio de la W Radio, en el que habló sobre sus próximos proyectos y cuáles son las metas que tiene en su carrera para este 2023.

El artista confesó que anda en la búsqueda de proyectos "más grandes". Además, reveló un momento que cambió el rumbo de su vida y lo llevó a donde está ahora.

"Siempre quise ser jugador profesional, pero una lesión me detuvo un poco y vi que la industria del fútbol era difícil, me dediqué a estudiar y trabajar. La música me salvó la vida", contó al medio citado anteriormente.

Después de ver truncados sus sueños de ser futbolista, empezó a darle un nuevo sentido a su vida. Con 'la bichota' comenzó a construir su carrera y se enorgulleció de ser la mente creativa detrás de 'Tusa'.

Por otro lado, detalló que se avecina en su proyecto de vida y las metas que espera cumplir para este 2023. "Ahora estoy enfocado en buscar a los productores y compositores de los artistas más grandes de Londres, Estados Unidos (...). Este año es mi enfoque, toda la energía voy a gastar en el lado americano", dijo a 'Contrarreloj'.

La carrera de 'Ovy' está en ascenso. Recientemente, colaboró con el cantautor británico Ed Sheran, en el remake de la canción 'Bad Habits', a la cual le aportó un estilo más movido y con varios sonidos latinos.

Así las cosas, indicó que el enfoque de ahora es diferente con relación al principio. "Yo ya no vendo producciones, lo que estoy haciendo es trabajar en mi álbum de productor, el negocio está en las regalías", puntualizó al medio mencionado anteriormente.

¿Cómo se convirtió Medellín en la capital del reguetón?

