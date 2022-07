De pronto, en una emisora, o en una discoteca, suena un éxito reciente del reguetón, puede ser de Karol G –o no– y en medio de la música suena una firma, un nombre que cada vez se oye más poderoso entre los productores de este imparable género musical: “O-o-o-ovy On The Drums”.

Es cuando se sabe que detrás de esa canción, bien sea que la cante Blesd, Mike Towers, Anuel AA, Paulo Londra, Mau y Ricky o Becky G, está el talento del compositor, productor y ahora solista Daniel Oviedo, cuyo nombre artístico es Ovy On The Drums.

Su carrera ha tenido mucho que ver con Karol G. Cuando la 'Bichota' apenas comenzaba su camino y tocaba todavía en bazares y colegios, Oviedo era el DJ que la acompañaba en sus presentaciones.

Su trabajo conjunto fue una fórmula de éxito para ambos. Ovy ha estado detrás de megaéxitos como Tusa y Bichota, pero también de la producción de hits tempranos que sentaron las bases de su coterránea.

Pero también sabía que su trabajo no se limitaba a estar detrás de una estrella, su campo de acción se extendió. Daba su sonido, su dembow, su sentido de la música a canciones de otras estrellas del reguetón –creció admirando a Daddy Yankee y a los primeros ídolos de esta música en Puerto Rico– y a la vez soñaba con ser el protagonista, el frontman, en un escenario.

Esta última es su nueva faceta (sin descuidar a Karol G: ahora está detrás de los éxitos más recientes de la estrella colombiana, como Provenza y Mamii!). Pero ahora también suena él. Estrenó Borracha, su canción a dúo con Félix Klein, que ya es viral en países como España (donde el Real Madrid la adoptó para su celebración más reciente).

Y promete seguir, Ovy On The Drums es ya una fuente inagotable de composiciones y producciones exitosas, por eso Warner Music firmó con él. Y por eso quizás, más pronto de lo esperado, alcance su sueño de trabajar con Eminem, Kanye West o Pharrell Williams.



Por lo pronto, este nuevo Midas del reguetón respondió el ‘Cuestionario sonoro’ de EL TIEMPO.

¿Qué fue primero: producir o cantar?

​

Producir.



Es famoso en el reguetón y ha hecho balada pop. ¿Cuál es su historia con cada género?



Casi todo mi repertorio es urbano, pero también he hecho canciones románticas; el pop no es mi fuerte, pero he hecho canciones muy románticas que han ido acompañadas de piano y han funcionado.



¿Cuál es su mejor canción para una tusa?

El barco, de Karol G.

¿Pone música para dormirse o para despertar?

Tengo una playlist en Spotify que se llama ‘Readings soundtrack’ y la pongo para dormir.



¿A qué artista de otra época habría querido componerle una canción?

​

A Celia Cruz.

¿Cuándo supo que estaba listo para pasar de la producción al escenario?



Cuando mi nombre empezó a ser más reconocido en la industria y con el público. Muchos empezaron a gritar mi nombre y a identificar Ovy On The Drums en las producciones. Fue el momento en que sentí que podía empezar a sacar mi música cantando.



¿Qué género le gustaría explorar?

La bossa nova y el rock.



¿Cuál es su juguete favorito para oír música?



Los Airpods Pro.

¿Cuáles fueron los reguetoneros que influyeron más en sus comienzos?



Don Omar y Daddy Yankee.



¿Cuáles son sus canciones para encender una fiesta?



Tusa, de Karol G; Gasolina, de Daddy Yankee, y Danza Kuduro, de Don Omar.

Como autor, ¿qué temas han sido los más difíciles de tratar y los más rápidos?

​

La más difícil ha sido Love With A Quality, de Karol G con Damian Marley, y la canción que más rápido hice, parece increíble, pero es Tusa, de Karol G.



¿A qué artista imitaba cuando niño?



Alexis y Fido.



¿Qué instrumento quisiera aprender a tocar?



La guitarra.

¿Cuál es el ruido qué más detesta?

​

El de los aviones.



¿Qué banda sonora significa algo especial para usted?

​

La de Iron Man.



¿Qué debe tener una buena canción?



Una buena melodía y una buena percusión.

¿Cuál ha sido su tema más difícil de interpretar?



¿Miedito o qué?, junto a Karol G y Danny Ocean.



¿Cuál ha sido su éxito más inesperado?

​

Borracha, junto a Felix Klain.



¿Cinco canciones que definan su vida artística?



Ahora me llama, Adán y Eva, Te vi, Tusa e Inolvidable.





¿Qué temas lo devuelven a la adolescencia?



Aguanile, de Héctor Lavoe; Rat Race, de Bob Marley, y Modern Talking, de Brother Louie.



¿Qué canción le gusta más interpretar?



Varias, pero me gusta mucho hacer el rap de Mis ojos lloran por ti.



¿Qué le tarareaban sus papás?



Mi papá siempre me ponía mucho Bob Marley, entonces recuerdo mucho Rat Race.

¿Qué canción no se cansa de oír?



No dejo de escuchar Borracha desde que salió.



¿Quiénes son mejores: los Beatles o los Rolling Stones?



The Beatles.



¿Cuál es el primer disco que compró?



Uno de Selena Quintanilla.



¿Cuál es el mejor sonido de la naturaleza?



El de los pajaritos.



¿Quién le habla al oído?

La musa.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin